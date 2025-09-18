Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?

Az elmúlt 2-3 évben többször is láttak medvét a Börzsönyben vagy a Gödöllői-dombság mentén, néhány évvel korábban pedig Egerben már medvebocsot is sikerült megfigyelni. A medvék felbukkanásáról szóló posztok alatt alapvetően két típusú kommentelővel lehet találkozni:
az egyik, aki örül a medvének és azt hangoztatja, hogy a medve fokozottan védett, van helye a magyar erdőkben, a másik pedig az, aki azonnal kilőné az állatot.
Milyen érvek ütköznek ilyenkor és mit szól ehhez a szakma? Mennyire lehet és kell megbecsülni azt, hogy hány medve lehet Magyarországon és mikor lehet velük a legnagyobb eséllyel találkozni? Miért van az, hogy az ismert veszély ellenére sokan mégis etetik a medvét és szelfizni akarnak vele? És melyek azok az erdélyi jógyakorlatok, amiket itthon is érdemes lenne átvenni? Többek között ezekről a kérdésekről beszélt az Alapvetés podcast mai epizódjában Heltai Miklós, a MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet igazgatója.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
