  • Megjelenítés
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, ugrott is egyet a forint
Podcast

Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, ugrott is egyet a forint

Portfolio
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt jelezte, hogy a feltételek adottak a kamatcsökkentésre - miközben az MNB függetlenségét hangsúlyozta. Szerinte a magyar pozitív reálkamat túl magas, ezért mérséklése mellett is tartható az inflációs cél, és nem sérülne sem az árfolyam-, sem a finanszírozási stabilitás. Beke Károly, a Portfolio makrogazdasági elemzője ad egy gyorselemzést a konferencia délelőtti izgalmas eseményeiről.  

Adásunk második részében Rékasi Tiborral, a Magyar Telekom vezérigazgatójával beszélgetünk, akivel a vállalat fejlesztésein keresztül értékeljük a hazai gazdasági környezetet. Megnézzük, hogyan alakult a verseny a távközlési piacon 2025-ben, és mikor jöhet némi megnyugvás.

Végül, de nem utolsó sorban a KPMG vezérigazgatóját, Rózsai Rezsőt kérdezzük a ma bemutatott KPMG CEO Outlook 2025 kutatásról. Megnézzük, hogy mit mutatnak a friss számok, mi ad okot optimizmusra, mitől pesszimisták a vállalatvezetők globálisan.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Megszólalt a kamatról Nagy Márton 01:53
  • Merre tart a Magyar Telekom a távközlési piacon? 08:39
  • KPMG CEO Outlook 2025 17:47

Címlapkép forrása: Portfolio

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Kpmg

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility