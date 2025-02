Szakítópróba előtt az EU, de megduplázódhat a közös költségvetés

Spanyolország azt szorgalmazza, hogy az EU vezessen be egy állandó közös hitelfelvételi rendszert, amely megduplázná az uniós költségvetés mozgásterét, és lehetővé tenné a stratégiai befektetések folytatását. A javaslat támogatói és ellenzői heves vitába kerültek, mivel a közös adósságvállalás és az uniós adók bevezetése komoly politikai és gazdasági következményekkel járhat.

Spanyolország arra szólította fel az Európai Uniót, hogy törje meg az egyik legnagyobb pénzügyi tabut, és vezessen be egy közös adósságvállalási mechanizmust, amely megduplázná a blokk költségvetési mozgásterét. Madrid a 2021-ben bevezetett közös hitelfelvételi rendszert, amely a Covid utáni helyreállítási alapot finanszírozta, állandóvá tenné, hogy ezzel hosszú távon is növelje az EU központi költségvetését. Bár a déli országok, köztük Franciaország és Olaszország támogatják az ötletet, Németország és több északi tagállam továbbra is határozottan ellenzi, mivel nem kíván felelősséget vállalni a magasabb eladósodottságú országokért – írja a Politico.

Madrid a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklus tervezése előtt tette hivatalossá javaslatát, amelyet kedden este az Európai Bizottság első egyeztetésén is megvitatnak.

Spanyolország szerint a közös hitelfelvételi alap stratégiai befektetések finanszírozására és közös európai közjavak biztosítására szolgálhatna. Az Európai Bizottság várhatóan idén nyáron terjeszti elő saját javaslatát, de az már most világos, hogy a költségvetési vita hosszú és bonyolult lesz.

Madrid egy másik vitatott javaslata szerint el kellene halasztani az EU jelenlegi, 300 milliárd eurós adósságának visszafizetését, hogy több forrás maradjon a zöld átmenet és egyéb közös prioritások finanszírozására. Spanyolország szerint ez a lépés csökkentené a rövid távú pénzügyi nyomást, biztosítaná a likviditást az uniós kötvénypiacon, és lehetővé tenné a jövőbeli beruházások folytatását.

Az úgynevezett „fukar országok” azonban ezt a javaslatot a fiskális unió irányába tett veszélyes lépésnek tekintik, amelyben az EU állandó jelleggel adósodna el a tagállamok nevében.

A közös hitelfelvétel ellenzői inkább új EU-szintű adók bevezetését javasolják a Covid-válság alatt felhalmozott közös adósság visszafizetésére. Az Európai Bizottság 2021-ben olyan közös bevételeket vetett fel, mint a szén-dioxid-kibocsátásra és a multinacionális vállalatok nyereségére kivetett illetékek, amelyek 2028-tól évi 36 milliárd eurós bevételt hozhatnának. Azonban a nemzeti kormányok egy része ezt elutasította, mert attól tartanak, hogy ezek a források csökkentenék a tagállamok saját bevételeit.

Spanyolország támogatja az új uniós adók bevezetését, de azzal a feltétellel, hogy azok nem vonják el a tagállami bevételeket, hanem a közös EU-s költségvetés növekedését szolgálják. Emellett javasolta, hogy az euróövezet 422 milliárd eurós stabilitási mechanizmusának egy részét is fordítsák az orosz-ukrán háború gazdasági hatásainak kezelésére. Madrid szerint a pandémia és az orosz agresszió is megmutatta, hogy a stabilitás fenntartása nemcsak pénzügyi, hanem gazdasági szempontból is létfontosságú.

