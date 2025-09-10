Itt vannak a mai tőzsdei árfolyamrakéták!

7 százalékot emelkedett az Inditex, miután a cég közzétette első féléves számait. Miközben a múltbeli adatok gyengébbek lettek a vártnál, a cég azt is közölte, hogy az augusztus végi/szeptember eleji forgalom erősen alakult, ennek örültek ma reggel a befektetők.

Az Inditex árfolyama a mai emelkedéssel együtt is 8 százalék mínuszban van idén.