Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Kibertámadás és vízumháború: így veszített el 20 milliárd dollárt India legbefolyásosabb konglomerátuma
A Tata csoport több mint 75 milliárd dolláros piaci értékvesztést szenvedett el idén, amelynek jelentős része az elmúlt hetekben következett be az amerikai vízumkorlátozások és egy kibertámadás miatt - írta meg a Bloomberg.
Bemondták a profik: ezért érdemes az afrikai tőzsdéken befektetni
A Goldman Sachs elemzői szerint a dél-afrikai tőzsdék további emelkedésre számíthatnak, amit a gyengülő dollár és az erős bányászrészvények támogatnak - tudósított a Bloomberg.
Soha nem látott szintre ugrott az arany ára
Idén már közel 45 százalékos pluszban van az arany árfolyama, ezt a hetet is nagy emelkedéssel kezdni a nemesfém.
Emelkedéssel indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,6 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,6 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,5 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,13százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,5 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,34 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,33 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,42 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 6,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 43,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 247,29
|0,7%
|-0,1%
|1,8%
|8,7%
|9,7%
|70,2%
|S&P 500
|6 643,7
|0,6%
|-0,3%
|2,7%
|13,0%
|15,6%
|101,4%
|Nasdaq
|24 503,85
|0,4%
|-0,5%
|4,2%
|16,6%
|21,8%
|119,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 354,99
|-0,9%
|0,7%
|7,0%
|13,7%
|16,5%
|95,5%
|Hang Seng
|26 128,2
|-1,3%
|-1,6%
|2,4%
|30,3%
|31,1%
|12,4%
|CSI 300
|4 550,05
|-0,9%
|1,1%
|2,2%
|15,6%
|28,3%
|-0,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 739,47
|0,9%
|0,4%
|-1,7%
|19,2%
|23,4%
|90,4%
|CAC
|7 870,68
|1,0%
|0,2%
|2,1%
|6,6%
|1,7%
|66,4%
|FTSE
|9 284,83
|0,8%
|0,7%
|0,2%
|13,6%
|12,1%
|58,9%
|FTSE MIB
|42 646,23
|1,0%
|0,8%
|0,0%
|24,7%
|23,9%
|128,1%
|IBEX
|15 350,4
|1,3%
|0,6%
|1,5%
|32,4%
|28,4%
|131,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 207,81
|1,2%
|-0,9%
|-5,7%
|25,1%
|32,4%
|210,7%
|ATX
|4 654,25
|0,5%
|0,6%
|-1,1%
|27,1%
|28,7%
|123,4%
|PX
|2 330,74
|1,2%
|1,6%
|1,9%
|32,4%
|45,2%
|169,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 090
|1,3%
|-1,1%
|-4,8%
|34,1%
|51,9%
|223,8%
|Mol
|2 740
|3,6%
|-1,2%
|-6,9%
|0,4%
|2,5%
|75,8%
|Richter
|9 770
|-0,1%
|-0,2%
|-8,5%
|-6,1%
|-12,2%
|45,7%
|Magyar Telekom
|1 814
|-0,7%
|-1,8%
|-7,4%
|42,4%
|73,1%
|394,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|66,5
|1,5%
|5,5%
|4,6%
|-8,2%
|-2,6%
|65,8%
|Brent
|69,48
|0,0%
|4,2%
|3,3%
|-7,0%
|-3,9%
|65,6%
|Arany
|3 774,7
|1,1%
|2,8%
|11,6%
|43,8%
|41,6%
|102,7%
|Devizák
|EURHUF
|390,9750
|-0,2%
|0,1%
|-1,3%
|-5,0%
|-1,4%
|7,4%
|USDHUF
|334,3954
|-0,4%
|0,6%
|-1,7%
|-15,8%
|-5,8%
|6,8%
|GBPHUF
|447,6599
|-0,1%
|0,0%
|-2,4%
|-10,0%
|-5,9%
|12,4%
|EURUSD
|1,1692
|0,1%
|-0,6%
|0,3%
|12,9%
|4,7%
|0,6%
|USDJPY
|149,6400
|0,0%
|1,2%
|1,5%
|-4,8%
|3,3%
|41,6%
|GBPUSD
|1,3402
|0,4%
|-0,6%
|-0,6%
|7,0%
|0,0%
|5,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|109 696
|0,6%
|-5,2%
|-1,9%
|16,2%
|68,3%
|926,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,16
|0,2%
|1,4%
|-1,8%
|-9,0%
|10,0%
|531,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,7
|-1,2%
|-0,1%
|1,0%
|14,3%
|28,8%
|-614,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,92
|0,9%
|-0,3%
|-2,8%
|4,5%
|10,9%
|177,9%
