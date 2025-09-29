  • Megjelenítés
Mire számíthatunk a tőzsdéken?
Üzlet

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Portfolio
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Ami a ma érkező adatokat illeti, míg itthon nem jelenik meg érdemi makroadat, amire figyelni kellene, addig az eurózónában a fogyasztói és üzleti bizalom friss felméréseit publikálják. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken jó hangulatú kereskedést láthatunk, Európában pedig kisebb emelkedéssel indulhat a nap.
Megosztás

Kibertámadás és vízumháború: így veszített el 20 milliárd dollárt India legbefolyásosabb konglomerátuma

A Tata csoport több mint 75 milliárd dolláros piaci értékvesztést szenvedett el idén, amelynek jelentős része az elmúlt hetekben következett be az amerikai vízumkorlátozások és egy kibertámadás miatt - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Kibertámadás és vízumháború: így veszített el 20 milliárd dollárt India legbefolyásosabb konglomerátuma
Megosztás

Bemondták a profik: ezért érdemes az afrikai tőzsdéken befektetni

A Goldman Sachs elemzői szerint a dél-afrikai tőzsdék további emelkedésre számíthatnak, amit a gyengülő dollár és az erős bányászrészvények támogatnak - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Bemondták a profik: ezért érdemes az afrikai tőzsdéken befektetni
Megosztás

Soha nem látott szintre ugrott az arany ára

Idén már közel 45 százalékos pluszban van az arany árfolyama, ezt a hetet is nagy emelkedéssel kezdni a nemesfém.

Tovább a cikkhez
Soha nem látott szintre ugrott az arany ára
Megosztás

Emelkedéssel indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,6 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,6 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,5 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,13százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,5 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,34 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,33 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,42 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 6,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,1 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 43,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 247,29 0,7% -0,1% 1,8% 8,7% 9,7% 70,2%
S&P 500 6 643,7 0,6% -0,3% 2,7% 13,0% 15,6% 101,4%
Nasdaq 24 503,85 0,4% -0,5% 4,2% 16,6% 21,8% 119,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 45 354,99 -0,9% 0,7% 7,0% 13,7% 16,5% 95,5%
Hang Seng 26 128,2 -1,3% -1,6% 2,4% 30,3% 31,1% 12,4%
CSI 300 4 550,05 -0,9% 1,1% 2,2% 15,6% 28,3% -0,4%
Európai részvényindexek              
DAX 23 739,47 0,9% 0,4% -1,7% 19,2% 23,4% 90,4%
CAC 7 870,68 1,0% 0,2% 2,1% 6,6% 1,7% 66,4%
FTSE 9 284,83 0,8% 0,7% 0,2% 13,6% 12,1% 58,9%
FTSE MIB 42 646,23 1,0% 0,8% 0,0% 24,7% 23,9% 128,1%
IBEX 15 350,4 1,3% 0,6% 1,5% 32,4% 28,4% 131,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 99 207,81 1,2% -0,9% -5,7% 25,1% 32,4% 210,7%
ATX 4 654,25 0,5% 0,6% -1,1% 27,1% 28,7% 123,4%
PX 2 330,74 1,2% 1,6% 1,9% 32,4% 45,2% 169,8%
Magyar blue chipek              
OTP 29 090 1,3% -1,1% -4,8% 34,1% 51,9% 223,8%
Mol 2 740 3,6% -1,2% -6,9% 0,4% 2,5% 75,8%
Richter 9 770 -0,1% -0,2% -8,5% -6,1% -12,2% 45,7%
Magyar Telekom 1 814 -0,7% -1,8% -7,4% 42,4% 73,1% 394,3%
Nyersanyagok              
WTI 66,5 1,5% 5,5% 4,6% -8,2% -2,6% 65,8%
Brent 69,48 0,0% 4,2% 3,3% -7,0% -3,9% 65,6%
Arany 3 774,7 1,1% 2,8% 11,6% 43,8% 41,6% 102,7%
Devizák              
EURHUF 390,9750 -0,2% 0,1% -1,3% -5,0% -1,4% 7,4%
USDHUF 334,3954 -0,4% 0,6% -1,7% -15,8% -5,8% 6,8%
GBPHUF 447,6599 -0,1% 0,0% -2,4% -10,0% -5,9% 12,4%
EURUSD 1,1692 0,1% -0,6% 0,3% 12,9% 4,7% 0,6%
USDJPY 149,6400 0,0% 1,2% 1,5% -4,8% 3,3% 41,6%
GBPUSD 1,3402 0,4% -0,6% -0,6% 7,0% 0,0% 5,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 109 696 0,6% -5,2% -1,9% 16,2% 68,3% 926,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,16 0,2% 1,4% -1,8% -9,0% 10,0% 531,7%
10 éves német állampapírhozam 2,7 -1,2% -0,1% 1,0% 14,3% 28,8% -614,9%
10 éves magyar állampapírhozam 6,92 0,9% -0,3% -2,8% 4,5% 10,9% 177,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Átrendezte az ősz a dollár és a forint piacát. Mi lesz a folytatás? - online előadás MA

Itt az új csúcs az aranynál!

Kína 1400 milliárd dolláros csomagja sem segít: zuhannak a részvények és az olajár

Címlapkép forrása: Arkadiusz WarguÅa

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
CIG Pannónia 14
Üzlet
Stratégiai együttműködési megállapodást jelentett be a CIG Pannónia
Pénzcentrum
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility