FONTOS Ez beteg: már az Otthon Start bejelentése előtt kilőttek a lakásárak
Mi várható ma a tőzsdéken?
Mi várható ma a tőzsdéken?

Főként emelkedést láthatunk ma reggel az ázsiai piacokon és Európában is jó hangulatban indulhat a hét a tőzsdéken, miután Donald Trump bejelentette, hogy kereskedelmi egyezséget kötöttek Kínával. A hét első napján az euróövezetben hitelezési, Németországból pedig IFO gazdasági hangulatindex érkezik. Az USA-ból a Dallas Fed teszi közzé a feldolgozóipari indexét. Emellett tovább dübörög a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon is. A héten az Amazon, az Apple, a Microsoft, a Meta, valamint az Alphabet is közzéteszi legfrissebb számait. 

Tarolt Milei pártja, örülnek a befektetők Argentínában

Javier Milei pártja várakozáson felül, a szavazatok 41 százalékát megszerezve tarolt az argentin parlamenti választásokon, ezzel jelentősen megerősítve politikai pozícióját és a reformprogram mögötti támogatást.

A piacok pozitívan reagáltak: a peso erősödni kezdett, a dollárkötvények és helyi állampapírok ralira készülnek.

Elemzők szerint a győzelem új lendületet adhat Milei gazdasági átalakításainak, és csökkenti annak kockázatát, hogy az amerikai támogatás megszűnjön.

A bitcoin egykori ősellensége már hitelekhez is elfogad kriptókat

Az év végéig a JP Morgan lehetővé teszi intézményi ügyfeleinek, hogy bitcoin- és ether-állományukat hitelfedezetként használják; a zálogul szolgáló tokeneket független letétkezelő őrzi, a program pedig globálisan elérhető - írja a Bloomberg.  A fizetési piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

A bitcoin egykori ősellensége már hitelekhez is elfogad kriptókat
Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,59 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,17 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,43 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,79 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,64 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,41 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,69 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,89 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,14 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Hétfőn Kínából vállalati profit érkezik egy olyan helyzetben, amikor több iparágban is folyamatosan egymás alá ígérve próbálnak a vállalatok piaci részesedést szerezni. Ezt követően MNB lakásárindex érkezik. Az euróövezetben hitelezési, Németországból pedig IFO gazdasági hangulatindex érkezik. Az USA-ból a Dallas Fed teszi közzé a feldolgozóipari indexét.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,8 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,0 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 207,12 1,0% 2,2% 2,4% 11,0% 11,4% 66,6%
S&P 500 6 791,69 0,8% 1,9% 2,3% 15,5% 16,9% 96,0%
Nasdaq 25 358,16 1,0% 2,2% 3,5% 20,7% 25,3% 116,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 299,65 1,4% 3,6% 8,0% 23,6% 29,2% 109,6%
Hang Seng 26 160,15 0,7% 3,6% -1,4% 30,4% 27,7% 5,0%
CSI 300 4 660,68 1,2% 3,2% 2,1% 18,4% 18,6% -1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 239,89 0,1% 1,7% 2,4% 21,8% 24,7% 91,7%
CAC 8 225,63 0,0% 0,6% 5,1% 11,4% 9,6% 67,5%
FTSE 9 645,62 0,7% 3,1% 4,3% 18,0% 16,6% 64,6%
FTSE MIB 42 486,67 0,2% 1,7% 0,1% 24,3% 22,4% 120,3%
IBEX 15 861,5 0,4% 1,7% 4,4% 36,8% 34,0% 130,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 182,8 0,0% 1,2% 5,9% 31,3% 41,3% 209,6%
ATX 4 666,25 -0,1% 1,9% 0,7% 27,4% 31,5% 112,7%
PX 2 353,92 0,7% 0,6% 1,8% 33,7% 42,9% 172,7%
Magyar blue chipek              
OTP 30 870 0,0% 1,8% 7,6% 42,3% 65,1% 206,6%
Mol 2 756 0,0% 0,4% 2,8% 1,0% 5,5% 70,1%
Richter 10 430 0,0% 0,7% 4,9% 0,3% -4,5% 53,7%
Magyar Telekom 1 796 0,0% 0,6% -0,3% 41,0% 65,4% 416,8%
Nyersanyagok              
WTI 62,27 -0,3% 6,8% -4,8% -14,0% -11,8% 57,0%
Brent 65,95 -0,1% 7,6% -4,9% -11,8% -11,5% 57,6%
Arany 4 121,36 -0,6% -2,9% 9,8% 57,0% 50,7% 116,9%
Devizák              
EURHUF 389,7 0,0% 0,0% -0,3% -5,3% -3,3% 6,6%
USDHUF 335,1970 -0,1% 0,4% 0,7% -15,6% -10,2% 8,5%
GBPHUF 446,6001 -0,3% -0,5% -0,4% -10,3% -7,5% 11,2%
EURUSD 1,1626 0,1% -0,4% -1,0% 12,3% 7,7% -1,8%
USDJPY 152,6150 0,0% 1,5% 2,6% -2,9% 0,4% 45,6%
GBPUSD 1,3300 -0,2% -0,7% -1,1% 6,2% 2,6% 2,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 111 039 0,8% 4,3% -2,0% 17,6% 62,9% 758,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,98 -0,2% -0,2% -3,6% -13,1% -5,4% 372,9%
10 éves német állampapírhozam 2,59 1,9% 1,9% -4,4% 9,4% 14,6% -550,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,85 0,0% 0,0% -0,1% 3,5% -0,4% 187,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Ebben a devizában lehet most nagy lehetőség a profik szerint

Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?

Csúcsközelben az euró és jön az EKB kamatdöntése - mi lesz ebből?

