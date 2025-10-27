Mi várható ma a tőzsdéken?

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Tarolt Milei pártja, örülnek a befektetők Argentínában
Javier Milei pártja várakozáson felül, a szavazatok 41 százalékát megszerezve tarolt az argentin parlamenti választásokon, ezzel jelentősen megerősítve politikai pozícióját és a reformprogram mögötti támogatást.
A piacok pozitívan reagáltak: a peso erősödni kezdett, a dollárkötvények és helyi állampapírok ralira készülnek.
Elemzők szerint a győzelem új lendületet adhat Milei gazdasági átalakításainak, és csökkenti annak kockázatát, hogy az amerikai támogatás megszűnjön.
A bitcoin egykori ősellensége már hitelekhez is elfogad kriptókat
Az év végéig a JP Morgan lehetővé teszi intézményi ügyfeleinek, hogy bitcoin- és ether-állományukat hitelfedezetként használják; a zálogul szolgáló tokeneket független letétkezelő őrzi, a program pedig globálisan elérhető - írja a Bloomberg.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,59 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,17 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,43 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,79 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,64 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,41 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,69 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,89 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,14 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Hétfőn Kínából vállalati profit érkezik egy olyan helyzetben, amikor több iparágban is folyamatosan egymás alá ígérve próbálnak a vállalatok piaci részesedést szerezni. Ezt követően MNB lakásárindex érkezik. Az euróövezetben hitelezési, Németországból pedig IFO gazdasági hangulatindex érkezik. Az USA-ból a Dallas Fed teszi közzé a feldolgozóipari indexét.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,8 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,0 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 207,12
|1,0%
|2,2%
|2,4%
|11,0%
|11,4%
|66,6%
|S&P 500
|6 791,69
|0,8%
|1,9%
|2,3%
|15,5%
|16,9%
|96,0%
|Nasdaq
|25 358,16
|1,0%
|2,2%
|3,5%
|20,7%
|25,3%
|116,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 299,65
|1,4%
|3,6%
|8,0%
|23,6%
|29,2%
|109,6%
|Hang Seng
|26 160,15
|0,7%
|3,6%
|-1,4%
|30,4%
|27,7%
|5,0%
|CSI 300
|4 660,68
|1,2%
|3,2%
|2,1%
|18,4%
|18,6%
|-1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 239,89
|0,1%
|1,7%
|2,4%
|21,8%
|24,7%
|91,7%
|CAC
|8 225,63
|0,0%
|0,6%
|5,1%
|11,4%
|9,6%
|67,5%
|FTSE
|9 645,62
|0,7%
|3,1%
|4,3%
|18,0%
|16,6%
|64,6%
|FTSE MIB
|42 486,67
|0,2%
|1,7%
|0,1%
|24,3%
|22,4%
|120,3%
|IBEX
|15 861,5
|0,4%
|1,7%
|4,4%
|36,8%
|34,0%
|130,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 182,8
|0,0%
|1,2%
|5,9%
|31,3%
|41,3%
|209,6%
|ATX
|4 666,25
|-0,1%
|1,9%
|0,7%
|27,4%
|31,5%
|112,7%
|PX
|2 353,92
|0,7%
|0,6%
|1,8%
|33,7%
|42,9%
|172,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 870
|0,0%
|1,8%
|7,6%
|42,3%
|65,1%
|206,6%
|Mol
|2 756
|0,0%
|0,4%
|2,8%
|1,0%
|5,5%
|70,1%
|Richter
|10 430
|0,0%
|0,7%
|4,9%
|0,3%
|-4,5%
|53,7%
|Magyar Telekom
|1 796
|0,0%
|0,6%
|-0,3%
|41,0%
|65,4%
|416,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,27
|-0,3%
|6,8%
|-4,8%
|-14,0%
|-11,8%
|57,0%
|Brent
|65,95
|-0,1%
|7,6%
|-4,9%
|-11,8%
|-11,5%
|57,6%
|Arany
|4 121,36
|-0,6%
|-2,9%
|9,8%
|57,0%
|50,7%
|116,9%
|Devizák
|EURHUF
|389,7
|0,0%
|0,0%
|-0,3%
|-5,3%
|-3,3%
|6,6%
|USDHUF
|335,1970
|-0,1%
|0,4%
|0,7%
|-15,6%
|-10,2%
|8,5%
|GBPHUF
|446,6001
|-0,3%
|-0,5%
|-0,4%
|-10,3%
|-7,5%
|11,2%
|EURUSD
|1,1626
|0,1%
|-0,4%
|-1,0%
|12,3%
|7,7%
|-1,8%
|USDJPY
|152,6150
|0,0%
|1,5%
|2,6%
|-2,9%
|0,4%
|45,6%
|GBPUSD
|1,3300
|-0,2%
|-0,7%
|-1,1%
|6,2%
|2,6%
|2,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|111 039
|0,8%
|4,3%
|-2,0%
|17,6%
|62,9%
|758,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,98
|-0,2%
|-0,2%
|-3,6%
|-13,1%
|-5,4%
|372,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,59
|1,9%
|1,9%
|-4,4%
|9,4%
|14,6%
|-550,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|0,0%
|0,0%
|-0,1%
|3,5%
|-0,4%
|187,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
