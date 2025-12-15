Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron

Aki most belép ebbe az akcióba, az könnyedén azt tapasztalhatja, hogy egész 2026-ban ebből fog profitálni.
Az akció időben limitált – az információs előny viszont tartós. Új előfizetőink ugyanis a december 1. és 17. között futó akciónk keretében
2 hónapig féláron szerezhetik meg a havi Signature PRO csomagot.
A karácsonyi kedvezmény igénylése egyszerűen és gyorsan IDE KATTINTVA.
Az ünnepi ajánlat legfontosabb részletei
- Az akció időtartama: december 1. és 17. közötti új havi előfizetők.
- Érintett előfizetői csomag: Signature PRO havi előfizetése.
- Akció tartalma: két hónapon át féláron jut hozzá az új előfizető a Signature PRO havi előfizetéshez.
- Ár: 2990 forint helyett 1495 forint két hónapon át.
- Kuponkód: használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben.
- FONTOS: a 2 akciós hónap lejárta után a 3. hónaptól már teljes havi díjat, azaz 2990 Ft/hónap számolunk fel, amennyiben olvasónk nem mondja le az előfizetést.
Mi jár a Signature PRO csomagban?
Előfizetői rendszerünk Signature PRO szintjén minden egyedi elemzésünk hozzáéférhető korlátlanul (emellett teljes hozzáférést adunk a Portfolio cikkarchívumához is). Signature PRO előfizetéssel rendelkező olvasóink meghívást kapnak a csak nálunk elérhető befektetői klubokra, a Portfolio Investment Day konferenciáinkra díjmentesen tudnak belépni. Emellett Signature bird áron történő vásárlási lehetőség a Portfolio más rendezvényeire.
Mindezeken túl előfizetőink testreszabhatják Portfolio Financial Terminál szolgáltatásukat, lehetőségük van a BÉT tőzsdei kötéslista letöltésére, prémium hírlevelekkel gazdagodhat.
Az információ előny
A legjobb karácsonyi ajándék: kevesebb bizonytalanság, több átlátás
- mondhatjuk a fenti akció és a Portfolio egyedi Signature elemzéseinek tartalmának fényében. Olvasóink ugyanis olyan információhoz jutnak, amihez a magyar piacon sehol máshol. Néhány példa a közelmúltból:
- Hétindító makronaptárjaink, amiből mindig kiderül, milyen események, hírek fogják megmozgatni az adott héten a részvény- és devizapiacokat.
- Egyedi, havi rendszerességű alapkezelői felméréseink, amelyekből olvasóink megismerhetik, hogyan gondoldkodnak a profi befektetők a nemzetközi tőzsdék kilátásairól, vagy a forint árfolyamáról.
- A legfontosabb makrogazdasági fejlemények és geopolitikai sztorik befektetéseinkre gyakorolt hatásairól írt cikkeink és elemzéseink.
- Hazai részvényekről szóló különleges írásaink, figyelemfelkeltő elemzéseink, árfolyamkilátásokról szóló meglátásaink.
- Az aktuális gazdaságpolitikai döntések állampapírpiacra és forintárfolyamra gyakorolt hatásáról írt anyagunk.
- Melyik állampapírt érdemes most venni típusú írásaink.
- Neves hazai közgazdászok meglátásai, mint például Bod Péter Ákos közgazdász, korábbi jegybankelnök írásai.
- A Project Syndicate-tel való együttműködésünk keretében elérhetővé váló nemzetközi és világhírű szakemberek véleményei, így például többek között Harold James, a Princeton Egyetem professzorának legutóbbi írása.
És ami még vár meglévő és új előfizetőinkre: az év végi top10 sztorik teljes mértékben elérhetőek lesznek a Signature PRO előfizetőknek, valamint januárban már új befektetői klubbal készülünk a csomagot vásárlók számára: az AI-vonat, mint befektetés lesz a téma.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Amerika ősi riválisánál kopogtat zsoldos katonákért Moszkva – Kiderült, mit kap, aki harcba száll a Kreml oldalán
Szórólapon hirdetik a jutalmat.
Panelből új lakásba egyszerűen? – Érdekes helyzetet hoz az Otthon Start
Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank elemzőjének szakértői cikke.
Nagyot ment a Kieselbach aukció, Vaszaryért 160 milliót adtak
Két kilencszámjegyű leütés született.
Új fintech debütált a Nasdaqon
2,63 milliárd dollárt ér a cég.
Nagy változás a briteknél: gazdát cserél több százezer ember nyugdíjmegtakarítása
4 milliárd font összegben.
Új időszámítás kezdődik Csehországban
Hivatalba lépett Andrej Babiš új kormánya.
Bradford: az EU feladhatja azt, ami eddig a legerősebbé tette
A Columbia Egyetem professzora úgy látja, Brüsszel egyszerre hátrál és bizonytalanodik el.
Új világ jön a hitelfedezeti biztosításoknál: ezeket a változtatásokat várja el az MNB
Változtatott ajánlásán a felügyelet.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.