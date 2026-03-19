  • Megjelenítés
Csúnya eséssel indul a nap a tőzsdéken - Egekben az olaj és az európai földgáz ára!
Üzlet

Csúnya eséssel indul a nap a tőzsdéken - Egekben az olaj és az európai földgáz ára!

Portfolio
Az ázsiai tőzsdéken nagy eséssel indult a nap, ezt követően pedig Európában is esést láthatunk, délután Amerikában pedig szintén folytatódhat az esés. Nem igazán van most hova menekülni, hiszen esnek a nemesfémek is. Az olajár és az európai gázár viszont tovább szárnyal, miután rakéták csapódtak be Katar kulcsfontosságú LNG-exportlétesítményébe, ez pedig tovább erősítette a félelmeket. 

Gazdasági események szempontjából ma az angol jegybank, illetve az Európai Központi Bank kamatdöntéseire lesz érdemes figyelni, hiszen a közel-keleti háború alaposan átírta az idei évre vonatkozó várakozáskat. Ezt jól láthattuk tegnap a Federal Reserve kamatdöntésén is, több éves csúcsra ugorhat az infláció az elszálló energiaárak következményeként.
Megosztás

Nagyobb mínuszok

A nyitást követen nagyobb mínuszok látszanak körvonalazódni a vezető európai részvényindexek esetében. A német DAX 1,4 százalékos mínuszban van, az angol FTSE 1,2, a francia CAC pedig mintegy 1,1 százalékkal került lejjebb.

Megosztás

Kilőtt az olaj és a gáz ára: erre már a magyar tőzsde is reagált

Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde. A blue chipek közül egyedüliként az OTP van pluszban, míg a midcapek közül a Wáberer's érdemes kiemelni, amely nagyot ugrott a tegnapi gyorsjelentést követően.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Tovább zuhan az arany

Az arany árfolyama már 2 százalékos esésben van csütörtökön, az elmúlt 24 órában pedig mintegy 5,9 százalékkal került lejjebb a fém jegyzése.


Megosztás

Riasztó előrejelzés érkezett: elszabadulhat az olajár - már 250 dolláros Brentről suttognak

Alig egy hónapja még kevesen vették komolyan a hordónkénti 200 dolláros olajárra vonatkozó előrejelzéseket, a közel-keleti válság miatt kialakult globális kínálatszűke azonban ma már egyre inkább reális forgatókönyvvé teszi ezt az árfolyamszintet, írja az Oilprice.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán

Szaúd-Arábia nyilvánosan bejelentette, hogy ha kell, katonai akciót fognak végrehajtani Irán ellen, Katar pedig teheráni diplomatákat utasított ki, miután a perzsa állam több támadást is végrehajtott az országok ellen – írja az Al-Dzsazíra.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Súlyos ára volt a tegnapi izraeli támadásnak: új csúcsra szaladt az európai gázár

A közel-keleti eszkaláció azonnal megütötte az európai gázpiacot, a jegyzés 73 euró/MWh-ig ugrott nyitásra. Az iráni és katari gázinfrastruktúra elleni támadások a világ legfontosabb kitermelő és LNG-export kapacitásait érintik, ami érdemben és hosszabb távon növeli az ellátási kockázatokat.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Rendkívüli emelkedéssel indul a nap az európai gázpiacon

Az európai TTF már több mint 30 százalékos emelkedésben is volt ma reggel, jelenleg pedig mintegy 26 százalékos pluszban áll az árfolyam, miután iráni támadás érte a világ egyik legfontosabb LNG-létesítményét Katarban.

Megosztás

Súlyos chipválság fenyeget Európában

Az iráni háború egyre látványosabban kezd beszivárogni a globális ellátási láncokba: az európai vállalatok drágábban és lassabban jutnak hozzá az Ázsiából érkező chipekhez, miután a közel-keleti konfliktus komoly zavarokat okozott a légi szállításban - írja a CNBC.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Rakéták csapódtak a világ egyik legfontosabb gázlétesítményébe – Kilőtt az olajár

Újabb súlyos eszkaláció rázta meg a közel-keleti energiapiacot, miután iráni rakéták csapódtak be Katar kulcsfontosságú LNG-exportlétesítményébe, ami azonnal felerősítette az ellátási válságtól való félelmeket a globális olaj- és gázpiacon. A piacok is azonnal reagálnak, meredeken emelkedik már a reggeli órákban is az olaj ára.   

Tovább a cikkhez
Megosztás

Nem enyhül az olajpiaci nyomás

A tegnapi izraeli csapásokat követően este Donald Trump az iráni energialétesítmények bombázása ellen szólította fel Izraelt, ez azonban nem különösebben hatotta meg a piacokat.

Katar pedig közölte, hogy az iráni válaszcsapások megrongálták az ország egyik kulcsfontosságú cseppfolyósított földgáz-exportlétesítményét (LNG).

A globális benchmarknak számító Brent árfolyama már 5,6 százalékos pluszban, bőven 113 dollár fölött tartózkodik.

Megosztás

Nyomás alatt az arany

Éjjeli csúcsáról már 1,6 százalékot esett az arany árfolyama, az esés pedig az előző percekben be is gyorsult.

Legutóbb február 6-án járt ilyen alacsonyan az árfolyam.

Megosztás

Folytatódhat az esés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4,09 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,01 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban van.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,78 százalékot eshet, a CAC 0,83 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,98 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,1 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,19 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban folytatódik a kamatdöntés-cunami, hiszen a Bank of Japan határoz a kamatokról, aminek a jen gyengülése miatt szintén komoly jelentősége lehet. Kora délután pedig őket követi az angol jegybank és az EKB, melyek szintén döntenek a kamatszintekről és nyilatkozhatnak a kilátásokról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,0 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 28,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 225,15 -1,6% -2,5% -6,9% -3,8% 11,2% 40,7%
S&P 500 6 624,7 -1,4% -2,2% -3,7% -3,2% 18,0% 69,2%
Nasdaq 24 425,09 -1,4% -2,2% -1,9% -3,3% 25,4% 91,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 55 239,4 2,9% 0,4% -3,3% 9,7% 46,0% 82,8%
Hang Seng 26 025,42 0,6% 0,5% -2,5% 1,5% 5,2% -11,5%
CSI 300 4 658,33 0,5% -1,0% 0,0% 0,6% 16,2% -9,4%
Európai részvényindexek              
DAX 23 502,25 -1,0% -0,6% -7,0% -4,0% 0,5% 59,1%
CAC 7 969,88 -0,1% -0,9% -5,4% -2,2% -1,8% 31,5%
FTSE 10 305,29 -0,9% -0,5% -3,6% 3,8% 18,4% 52,0%
FTSE MIB 44 741,34 -0,3% -0,1% -3,5% -0,5% 13,2% 83,7%
IBEX 17 299,1 0,3% -0,3% -4,9% -0,1% 29,5% 100,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 255,8 -0,2% -0,3% -4,4% 10,1% 36,3% 174,9%
ATX 5 425,4 1,5% -0,2% -6,8% 1,9% 24,7% 71,4%
PX 2 596,24 0,5% 0,2% -3,8% -3,3% 24,3% 136,9%
Magyar blue chipek              
OTP 36 460 0,2% -0,4% -9,9% 3,9% 43,8% 166,1%
Mol 3 762 -1,3% 0,2% 5,2% 28,0% 31,4% 71,0%
Richter 11 880 0,3% 1,5% 0,5% 20,4% 12,1% 33,9%
Magyar Telekom 2 025 -1,2% -1,9% 1,8% 13,0% 19,8% 393,9%
Nyersanyagok              
WTI 96,01 0,0% 10,6% 47,0% 67,7% 42,3% 60,0%
Brent 103,29 0,0% 11,9% 46,9% 69,7% 44,5% 65,4%
Arany 4 877,97 -2,3% -5,7% -2,4% 12,8% 60,8% 181,1%
Devizák              
EURHUF 391,9900 0,8% 1,3% 3,8% 2,1% -1,4% 6,4%
USDHUF 340,4908 0,9% 1,8% 6,6% 4,2% -6,4% 10,2%
GBPHUF 455,6750 1,3% 1,4% 5,0% 3,4% -3,5% 5,8%
EURUSD 1,1513 -0,1% -0,5% -2,6% -2,0% 5,4% -3,5%
USDJPY 159,0300 0,0% 0,1% 3,1% 1,5% 6,4% 45,9%
GBPUSD 1,3322 -0,1% -0,6% -1,7% -1,0% 2,6% -4,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 71 259 -3,6% 1,5% 7,3% -19,7% -13,8% 23,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 1,5% 1,0% 4,3% 2,1% -0,8% 145,9%
10 éves német állampapírhozam 2,91 1,4% 0,3% 7,6% 1,7% 4,4% -1 054,1%
10 éves magyar állampapírhozam 7,21 0,0% 0,8% 10,8% 4,9% 1,0% 153,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: vadishzainer

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Konferencia ajánló

Építőipar 2026

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility