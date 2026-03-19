Csúnya eséssel indul a nap a tőzsdéken - Egekben az olaj és az európai földgáz ára!

A tegnapi izraeli csapásokat követően este Donald Trump az iráni energialétesítmények bombázása ellen szólította fel Izraelt, ez azonban nem különösebben hatotta meg a piacokat.

Katar pedig közölte, hogy az iráni válaszcsapások megrongálták az ország egyik kulcsfontosságú cseppfolyósított földgáz-exportlétesítményét (LNG).

A globális benchmarknak számító Brent árfolyama már 5,6 százalékos pluszban, bőven 113 dollár fölött tartózkodik.