Csúnya eséssel indul a nap a tőzsdéken - Egekben az olaj és az európai földgáz ára!

Gazdasági események szempontjából ma az angol jegybank, illetve az Európai Központi Bank kamatdöntéseire lesz érdemes figyelni, hiszen a közel-keleti háború alaposan átírta az idei évre vonatkozó várakozáskat. Ezt jól láthattuk tegnap a Federal Reserve kamatdöntésén is, több éves csúcsra ugorhat az infláció az elszálló energiaárak következményeként.
Nagyobb mínuszok
A nyitást követen nagyobb mínuszok látszanak körvonalazódni a vezető európai részvényindexek esetében. A német DAX 1,4 százalékos mínuszban van, az angol FTSE 1,2, a francia CAC pedig mintegy 1,1 százalékkal került lejjebb.
Kilőtt az olaj és a gáz ára: erre már a magyar tőzsde is reagált
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde. A blue chipek közül egyedüliként az OTP van pluszban, míg a midcapek közül a Wáberer's érdemes kiemelni, amely nagyot ugrott a tegnapi gyorsjelentést követően.
Tovább zuhan az arany
Az arany árfolyama már 2 százalékos esésben van csütörtökön, az elmúlt 24 órában pedig mintegy 5,9 százalékkal került lejjebb a fém jegyzése.
Riasztó előrejelzés érkezett: elszabadulhat az olajár - már 250 dolláros Brentről suttognak
Alig egy hónapja még kevesen vették komolyan a hordónkénti 200 dolláros olajárra vonatkozó előrejelzéseket, a közel-keleti válság miatt kialakult globális kínálatszűke azonban ma már egyre inkább reális forgatókönyvvé teszi ezt az árfolyamszintet, írja az Oilprice.
Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán
Szaúd-Arábia nyilvánosan bejelentette, hogy ha kell, katonai akciót fognak végrehajtani Irán ellen, Katar pedig teheráni diplomatákat utasított ki, miután a perzsa állam több támadást is végrehajtott az országok ellen – írja az Al-Dzsazíra.
Súlyos ára volt a tegnapi izraeli támadásnak: új csúcsra szaladt az európai gázár
A közel-keleti eszkaláció azonnal megütötte az európai gázpiacot, a jegyzés 73 euró/MWh-ig ugrott nyitásra. Az iráni és katari gázinfrastruktúra elleni támadások a világ legfontosabb kitermelő és LNG-export kapacitásait érintik, ami érdemben és hosszabb távon növeli az ellátási kockázatokat.
Rendkívüli emelkedéssel indul a nap az európai gázpiacon
Az európai TTF már több mint 30 százalékos emelkedésben is volt ma reggel, jelenleg pedig mintegy 26 százalékos pluszban áll az árfolyam, miután iráni támadás érte a világ egyik legfontosabb LNG-létesítményét Katarban.
Súlyos chipválság fenyeget Európában
Az iráni háború egyre látványosabban kezd beszivárogni a globális ellátási láncokba: az európai vállalatok drágábban és lassabban jutnak hozzá az Ázsiából érkező chipekhez, miután a közel-keleti konfliktus komoly zavarokat okozott a légi szállításban - írja a CNBC.
Rakéták csapódtak a világ egyik legfontosabb gázlétesítményébe – Kilőtt az olajár
Újabb súlyos eszkaláció rázta meg a közel-keleti energiapiacot, miután iráni rakéták csapódtak be Katar kulcsfontosságú LNG-exportlétesítményébe, ami azonnal felerősítette az ellátási válságtól való félelmeket a globális olaj- és gázpiacon. A piacok is azonnal reagálnak, meredeken emelkedik már a reggeli órákban is az olaj ára.
Nem enyhül az olajpiaci nyomás
A tegnapi izraeli csapásokat követően este Donald Trump az iráni energialétesítmények bombázása ellen szólította fel Izraelt, ez azonban nem különösebben hatotta meg a piacokat.
Katar pedig közölte, hogy az iráni válaszcsapások megrongálták az ország egyik kulcsfontosságú cseppfolyósított földgáz-exportlétesítményét (LNG).
A globális benchmarknak számító Brent árfolyama már 5,6 százalékos pluszban, bőven 113 dollár fölött tartózkodik.
Nyomás alatt az arany
Éjjeli csúcsáról már 1,6 százalékot esett az arany árfolyama, az esés pedig az előző percekben be is gyorsult.
Legutóbb február 6-án járt ilyen alacsonyan az árfolyam.
Folytatódhat az esés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4,09 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,01 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,78 százalékot eshet, a CAC 0,83 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,98 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,1 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,19 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban folytatódik a kamatdöntés-cunami, hiszen a Bank of Japan határoz a kamatokról, aminek a jen gyengülése miatt szintén komoly jelentősége lehet. Kora délután pedig őket követi az angol jegybank és az EKB, melyek szintén döntenek a kamatszintekről és nyilatkozhatnak a kilátásokról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,0 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 28,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 225,15
|-1,6%
|-2,5%
|-6,9%
|-3,8%
|11,2%
|40,7%
|S&P 500
|6 624,7
|-1,4%
|-2,2%
|-3,7%
|-3,2%
|18,0%
|69,2%
|Nasdaq
|24 425,09
|-1,4%
|-2,2%
|-1,9%
|-3,3%
|25,4%
|91,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|55 239,4
|2,9%
|0,4%
|-3,3%
|9,7%
|46,0%
|82,8%
|Hang Seng
|26 025,42
|0,6%
|0,5%
|-2,5%
|1,5%
|5,2%
|-11,5%
|CSI 300
|4 658,33
|0,5%
|-1,0%
|0,0%
|0,6%
|16,2%
|-9,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 502,25
|-1,0%
|-0,6%
|-7,0%
|-4,0%
|0,5%
|59,1%
|CAC
|7 969,88
|-0,1%
|-0,9%
|-5,4%
|-2,2%
|-1,8%
|31,5%
|FTSE
|10 305,29
|-0,9%
|-0,5%
|-3,6%
|3,8%
|18,4%
|52,0%
|FTSE MIB
|44 741,34
|-0,3%
|-0,1%
|-3,5%
|-0,5%
|13,2%
|83,7%
|IBEX
|17 299,1
|0,3%
|-0,3%
|-4,9%
|-0,1%
|29,5%
|100,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 255,8
|-0,2%
|-0,3%
|-4,4%
|10,1%
|36,3%
|174,9%
|ATX
|5 425,4
|1,5%
|-0,2%
|-6,8%
|1,9%
|24,7%
|71,4%
|PX
|2 596,24
|0,5%
|0,2%
|-3,8%
|-3,3%
|24,3%
|136,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 460
|0,2%
|-0,4%
|-9,9%
|3,9%
|43,8%
|166,1%
|Mol
|3 762
|-1,3%
|0,2%
|5,2%
|28,0%
|31,4%
|71,0%
|Richter
|11 880
|0,3%
|1,5%
|0,5%
|20,4%
|12,1%
|33,9%
|Magyar Telekom
|2 025
|-1,2%
|-1,9%
|1,8%
|13,0%
|19,8%
|393,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,01
|0,0%
|10,6%
|47,0%
|67,7%
|42,3%
|60,0%
|Brent
|103,29
|0,0%
|11,9%
|46,9%
|69,7%
|44,5%
|65,4%
|Arany
|4 877,97
|-2,3%
|-5,7%
|-2,4%
|12,8%
|60,8%
|181,1%
|Devizák
|EURHUF
|391,9900
|0,8%
|1,3%
|3,8%
|2,1%
|-1,4%
|6,4%
|USDHUF
|340,4908
|0,9%
|1,8%
|6,6%
|4,2%
|-6,4%
|10,2%
|GBPHUF
|455,6750
|1,3%
|1,4%
|5,0%
|3,4%
|-3,5%
|5,8%
|EURUSD
|1,1513
|-0,1%
|-0,5%
|-2,6%
|-2,0%
|5,4%
|-3,5%
|USDJPY
|159,0300
|0,0%
|0,1%
|3,1%
|1,5%
|6,4%
|45,9%
|GBPUSD
|1,3322
|-0,1%
|-0,6%
|-1,7%
|-1,0%
|2,6%
|-4,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|71 259
|-3,6%
|1,5%
|7,3%
|-19,7%
|-13,8%
|23,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|1,5%
|1,0%
|4,3%
|2,1%
|-0,8%
|145,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,91
|1,4%
|0,3%
|7,6%
|1,7%
|4,4%
|-1 054,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,21
|0,0%
|0,8%
|10,8%
|4,9%
|1,0%
|153,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
