Megszólalt Nagy Márton – Mutatjuk, mit csinál az OTP!
Megszólalt Nagy Márton – Mutatjuk, mit csinál az OTP!

Portfolio
Izgalmakból nincs hiány a tőzsdéken, tegnap az amerikai kormányzati nyitás lehetőségének feléledése hajtotta a piacokat, ma pedig már az EKB elnökének megszólalására figyelhetnek a befektetők Európában. Itthon is vannak fontos események, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanis bejelentette, hogy megemelné a banki extraprofitadót 2026-ban - erre reagálva nagy esésben van az OTP árfolyama.
Nagy eséssel nyit az OTP részvénye

Jelenleg 2,8 százalékos mínuszban van az OTP árfolyama, ami a friss fejlemények tükrében nem annyira meglepő: Nagy Márton jelzése szerint a kormány megduplázná a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adójából származó költségvetési bevételt az eredeti elképzelésekhez képest.

Bemondták a profik, hogy mi hajthatja a tőzsdei növekedést a következő hónapokban

Az amerikai vállalatok harmadik negyedéves profitja jelentősen nőtt, és az elemzők szerint ez a trend folytatódni fog, ami erős támaszt nyújt a részvénypiaci rali folytatásához - írta meg a Bloomberg. A növekedést olyan területek magas kereslete hajtja, mint a mesterséges intelligencia, az energetika, valamint a légi- és védelmi ipar, miközben számos vállalat képes volt csökkenteni költségeit és emelni árait.

Teljesen kiszállt az Nvidiából egy befektetési konglomerátum

A SoftBank bejelentette, hogy teljes Nvidia-részesedését értékesítette 5,83 milliárd dollárért, miközben jelentős nyereséget könyvelhetett el a Vision Fund befektetésein - tudósított a CNBC.

Itt a friss inflációs adat!

Októberben 4,3%-os volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. A szakértők előzetesen arra számítottak, hogy a három hónapja 4,3%-on álló inflációs mutató 4,4%-ra emelkedik. Ehhez képest tehát negyedik hónapja maradt az árindex változatlan szinten.

Megszólalt Nagy Márton – Érdemes lesz figyelni az OTP-re

Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen árulta el, hogy a kormány megduplázná a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adójából származó költségvetési bevételt az eredeti elképzelésekhez képest. Vagyis

az eddig tervezett 185 milliárd forint helyett 370 milliárd forintot szedne be 2026-ban banki extraprofitadóból.

A miniszter hangsúlyozta a banki extraprofitadó új szabályai kapcsán, hogy ezek egyelőre a minisztérium javaslatai, a kormány erről még nem döntött. A beszélgetésből az is kiderült, hogy az újabb adóemeléssel érintett bankok és pénzügyi vállalkozások előzetesen nem tudtak erről a minisztériumi adóemelési tervről.

Nyilván a teljes adótétel nem az OTP-t érintené, de amolyan kontextusként érdemes tisztában lenni azzal, hogy az extra 185 milliárd forint mit jelent a nagybank eredményeinek tekintetében: az OTP adózott eredménye a nemrég lezárt harmadik negyedévben 330,5 milliárd forint volt, az éves profit pedig az elmúlt időszakokban 1000 milliárd forint környékén alakult.

Címlapkép forrása: Portfolio

Mi befolyásolhatja a kereskedést?

Ma reggel fontos adat érkezik, hiszen a KSH az októberi inflációs statisztikát teszi közzé, ami hagyományosan a piacok egyik legfontosabb indikátora, akár a forint árfolyamára is hatással lehet. Az elemzők egyelőre nem várnak nagy változást, várhatóan marad 4% felett az áremelkedési ütem, előre tekintve ugyanakkor a jövő év elején komolyabb esés is jöhet az inflációban.

Európában az EKB elnökének megszólalására figyelhetnek a piacok, bár a jegybank világossá tette, hogy egyhamar nem folytatódik a kamat csökkentése, emellett a ZEW aktuális hangulatindexei érkeznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Hétfő reggelre megérkezett a hír, melyre a befektetők már hosszú napok óta vártak: hamarosan újraindulhat az amerikai kormányzat a rekordhosszúságú leállás után. A hírre pozitívan reagáltak a tőzsdék, Ázsiában szép emelkedést láthattunk, és Európában is lendületes volt az emelkedés, Amerikában pedig a Nasdaq vezetésével szintén felfelé húztak a tőzsdék.

