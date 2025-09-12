  • Megjelenítés
Gyengüléssel kezdi a napot a forint
Deviza

Portfolio
Az elmúlt egy hétben a 392-394-es sávban mozgott a forint árfolyama, tegnap este pedig a 14 hónapja nem látott 391,4-es szintet is elérte. Ehhez képest mára gyengült a hazai fizetőeszköz, de hosszabb távú összevetésben még mindig kifejezetten erősnek számít. A dollárt a tegnap esti 333,6-os 2 éves csúcs után jelenleg 333,95-ös ár mellett kereskedik a devizapiacon.
Gyengüléssel kezdte a napot a forint: a hazai fizetőeszköz árfolyama mintegy 30 fillérrel emelkedett az euróval és a dollárral szemben is. Az euró árfolyama jelenleg 391,6, a dolláré 334 forint.

A forint elmúlt napokban tapasztalt erősödését több tényező okozza. Az MNB az elmúlt héten erős üzenetet küldött a piacnak, hogy elkötelezett az óvatos monetáris politika és az árfolyamstabilitás fenntartása mellett. Ez alapján nem várható, hogy a közeljövőben csökkenne a jelenleg 6,5 százalékos alapkamat. Eközben a világ fejlett országaiban (és főleg az Egyesült Államokban) egyre jobban árazzák a piacok a kamatcsökkentést, amely javítja a forint nemzetközi vonzerejét. A befektetői környezet támogató, megint erős a kockázatvállalási hajlandóság, az amerikai tőzsdék új csúcsokat döntöttek.

Elmondható, hogy továbbra is a globális kamatpályák és a befektetői hangulat határozzák meg leginkább a forint mozgását.

Címlapkép forrása: Shutterstock

