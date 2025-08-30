Súlyos támadást érte Ukrajnát, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Masszív akcióra készül Moszkva - Ez már Európáról szól
Ukrajna védelmi hírszerzésének vezetője szerint a szeptember 12-én kezdődő orosz-belarusz Zapad-2025 hadgyakorlat idején nagyszabású dezinformációs kampányra kell számítani - írta az Ukrajinszka Pravda. A vezető szerint a hadgyakorlat célja a nyugati hadszíntéren végrehajtandó manőverek gyakorlása, ahol egy jövőbeli háború bizonyos elemeit fogják eljátszani. Szerinte ez nem Ukrajnáról szól, hanem "egy szimbólum és üzenet elsősorban az európai országoknak, mindenekelőtt a balti államoknak".
Meggyilkolták az ukrán parlament volt elnökét
Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben szombaton - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-csatornáján.
Ukrán jelentés: taktikát váltottak az oroszok, vége az ész nélküli frontális gyalogsági rohamok korának
Gyalogsági doktrínát váltott az orosz haderő: frontális támadások és hatalmas rohamok helyett megpróbálnak a frontszakasz minden részén beszivárogni az ukrán védelmi rendszerek mögé és semlegesíteni a védelmet támogató értékes képességeket – írja friss értékelésében az ukrán DeepState elemzőportál.
Krasznodárt támadta Ukrajna
Ukrán drón csapott be Krasznodár térségében: az UAV hatalmas tüzet okozott egy olajfinomító területén.
A hatóságok a lángok megfékezésén dolgoznak.
Pusztító orosz támadás érte Ukrajnát – Megszólalt Zelenszkij elnök
A háború egyik legsúlyosabb orosz támadása érte Ukrajnát az éjjel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-fiókján kommentálta a történteket.
Moszkva tombol: fél Oroszországra veszélyes fegyvert kap Trumptól Ukrajna
A „béketeremtő” Donald Trump olyan, veszélyes fegyvert ad Zelenszkijnek, amely Szmolenszket és Tulát is eléri – ezzel a címmel jelentetett meg az orosz MK.ru vezető anyagot, melyben a készülő őszi amerikai-ukrán fegyvertranszferről írnak.
Orosz jelentés
Megérkezett az orosz védelmi minisztérium reggeli jelentése: 86 ukrán drónt lőttek le Oroszország és Ukrajna megszállt területei fölött a moszkvai légvédelmi erők.
Nagyon súlyos támadás érte Ukrajnát: rakétaeső zúdult az országra, lángokban a nagyvárosok
582 drónt és nagy hatótávolságú rakétát indítottak az orosz erők Ukrajna ellen éjjel, több nagyvárosból is súlyos találatok jelentettek.
Lejárt az idő: kétféle döntést mérlegel Trump, most dőlhet el Ukrajna sorsa
Eltelt két hét azóta, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkoztak, érdemi előrelépést nem sikerült tenni azóta sem a háború lezárása felé. A CNN arról ír: Trump dühös, most azt mérlegeli, hogy jelentősen fokozza-e Ukrajna támogatását, vagy hagyja, hogy Moszkva és Kijev érdemi amerikai beleszólás nélkül folytassák a háborút.
Súlyos támadást érte Ukrajnát, lángolnak a nagyvárosok - Híreink az ukrán frontról szombaton
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
