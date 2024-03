Így zajlott a Portfolio Építőipar 2024 konferenciája

A lakáspiac jövőjéről, a várakozásaikról, a CSOK Plusz hatásairól kérdezte Futó Péter, a Portfolio Csoport ingatlanpiaci elemzője a szabályozói, finanszírozói és ingatlanfejlesztési területen dolgozó szakértőket.

Banai Ádám, az MNB jegybanki eszköztárért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a lakáspiacon látható némi élénkülés, amire reagálhatnak a fejlesztők, de az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy óvatosak a fejlesztők ilyen esetekben.

Erre reagálva Kiss Gábor, Metrodom Kivitelező ügyvezetője, az IFK alelnöke elmondta, hogy míg tavaly havi 5-6 új lakást értékesítettek a Metrodomnál, addig februárban már 38 lakást tudtak eladni. Ha ez a nem várt emelkedés kitart, akkor akár meglepetés is lehet még az idei évben. Az IFK, a tagvállalati igények felmérése alapján azt javasolja, hogy ne csak a CSOK Pluszban legyen kamattámogatott hitel, hanem energiahatékonysági mutató alapján is. Az előző CSOK jobban támogatta az újlakás-vásárlást, a mostani viszont egyenlő kondíciókat tartalmaz az új vs. használt lakások esetén, így az várható, hogy inkább a használt lakások piacán lesz ennek hatása, az újaknál kevésbé.

Kiss Ákos, Property Market ügyvezető igazgatója is hozzátette, hogy érezhető az élénkülés, a megnövekedett kereslet hatására 2-3-szor annyi értékesítést realizáltak most, mint a tavalyi évben. Ez a dinamika arra sarkallhatja a fejlesztőket, hogy elindítsák az új projektjeiket. Az árszint is meghatározó, valamint a minőség is, hiszen az elsődleges vételi ok a vevőknél a lakhatás szokott lenni. Mindenkinek fel kell készülnie rá, hogy az építőipari költségek sem csökkennek, így nem várható, hogy az új lakások ára csökkenjen.

Nagy Gergely, az OTP Bank vállalati régióvezetője hozzátette, hogy a legfontosabb kérdés, hogy miként indult el a kereslet felfelé, trendről van-e szó, illetve az emberek hisznek-e abban, hogy a felvett hiteleiket vissza is tudják majd fizetni? A lakáspiaci keresletre jó hatással van 18%-os állampapír-környezet megszűnése, a kamatkörnyezet csökkenése, így ha nem lesz negatív sokk, akkor egy lassú emelkedést várhatunk.

A beszélgetésben szó volt egy lehetséges felújítási programról, Banai Ádám kiemelte, hogy a felújítási programok során az energetikai javulásnak kell elsődleges szempontnak lennie. Futó Péter arról is kérdezte a résztvevőket, hogy az építőanyagok árváltozása terén mit várnak. Kiss Gábor elmondta, hogy bíznak abban, hogy nem lesz újra két számjegyű növekedés, realitásnak azt tartja, hogy infláció alatti mértékben emelkedhetnek. Nagy Gergely elmondta, hogy banki nézőpontból stagnálásra számítanak az építőipari anyagárak tekintetében. A munkabérek esetében reálbér-emelkedésre számít Kiss Ákos. A beszélgetés végén a bérlakás kérdése is előkerült, a szakértők egyetértettek abban, hogy szükséges egy ilyen piac is Magyarországon, de ehhez szemléletváltásra is szükség lenne, valamint a jogi környezet frissítésére is.