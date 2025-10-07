Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio 2025. október 07. 07:57

Újabb AI-sztori adott lendületet tegnap az amerikai tőzsdéknek, miután az OpenAI és az AMD bejelentette, hogy partnerségre lép, melynek értelmében a ChatGPT fejlesztője akár 10 százalékos részesedést is szerezhet a chipgyártóban - az AMD végül 24 százalékos pluszban zárt tegnap. Ezek után az ünnepek miatt foghíjasan nyitvatartó ázsiai piacokon is jó volt a hangulat, a japán tőzsde zsinórban második napja ment új csúcsra, pozitívan reagálva arra, hogy a japán kormányzópárt a konzervatív Sanae Takaichit választotta új vezetőjévé, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet. Végül, ami Európát illeti, az előjelek alapján vegyes nyitás jöhet, részben a francia politikai bizonytalanság nyomja rá a bélyegét a hangulatra.