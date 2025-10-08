  • Megjelenítés
Nagy rali után megpihennek a tőzsdék
Üzlet

Nagy rali után megpihennek a tőzsdék

Portfolio
Az elmúlt napok ralija után pihenőt tartanak a világ tőzsdéi, a vezető amerikai részvényindexek kedden már estek, és ma reggel több ázsiai részvénypiacon is az eladók domináltak. Ma a hazai befektetők elsősorban az inflációs adatra figyelnek, a külföldi piacokon pedig a mesterséges intelligencia sztorikkal kapcsolatos hírek dominálhatnak. Közben az arany árfolyama ma reggel is új csúcsra ment.
Elon Musk nagy dobása: olcsóbb Teslákat mutattak be

A Tesla bemutatta a Model Y és Model 3 Standard változatait, amelyek olcsóbbak, egyszerűbbek, ezzel a lépéssel az amerikai autógyártó a tömegpiac felé nyit, írja a Yahoo Finance.

Új nap, új rekord

Ma reggel is új csúcsra ment az arany árfolyama, tegnap először emelkedett 4000 dollár fölé, ma pedig már 4025 dollár felett is járt.

Kis lefordulás a világ tőzsdéin

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma vegyesek a mozgások, a Nikkei mérsékelten emelkedik, a Hang Seng és a CSI 300 esik.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek nem mutatnak érdemi elmozdulást.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,12 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,11 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,19 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma magyar infláció és kormányzati szektor egyenlege érkezik. A választásokhoz közeledve egyre nagyobb kérdés, hogy milyen állapotban van a költségvetés, így ezt az adatot kiemelt figyelem övezheti. A forint pedig nagyon erős időszakon van túl, amely elsősorban a kedvező kamatkülönbözetnek köszönhető. Ebben az egyenletben lényeges, hogy az infláció éppen milyen pályán halad.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,4 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 602,98 -0,2% 0,4% 2,6% 9,5% 11,1% 64,7%
S&P 500 6 714,59 -0,4% 0,4% 3,6% 14,2% 17,9% 96,4%
Nasdaq 24 840,23 -0,6% 0,6% 5,0% 18,2% 25,5% 115,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 47 950,88 0,0% 6,7% 11,5% 20,2% 21,9% 104,7%
Hang Seng 26 957,77 0,0% 0,4% 6,1% 34,4% 16,7% 11,2%
CSI 300 4 640,7 0,0% 0,0% 4,0% 17,9% 15,5% 1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 385,78 0,0% 2,1% 3,3% 22,5% 27,6% 88,6%
CAC 7 974,85 0,0% 1,0% 3,9% 8,0% 5,3% 63,4%
FTSE 9 483,58 0,0% 1,4% 3,0% 16,0% 14,2% 59,5%
FTSE MIB 43 070,95 -0,2% 0,8% 3,5% 26,0% 27,4% 121,6%
IBEX 15 527 -0,2% 0,3% 4,6% 33,9% 32,5% 124,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 101 345,9 1,4% 2,5% -1,8% 27,8% 36,9% 202,0%
ATX 4 703,24 -0,6% 1,5% 2,3% 28,4% 30,2% 116,4%
PX 2 358,83 -0,8% 1,2% 3,2% 34,0% 48,0% 170,1%
Magyar blue chipek              
OTP 29 650 2,4% 3,3% -1,5% 36,7% 59,6% 194,1%
Mol 2 780 0,9% 3,0% -4,1% 1,8% 3,9% 69,5%
Richter 10 240 1,2% 1,3% -0,3% -1,5% -8,2% 57,4%
Magyar Telekom 1 802 -1,0% 1,6% -5,1% 41,4% 72,3% 395,1%
Nyersanyagok              
WTI 62,52 0,0% -1,0% 0,5% -13,7% -19,6% 57,1%
Brent 65,49 0,0% -2,4% -0,1% -12,4% -18,4% 55,6%
Arany 3 986,98 0,8% 4,0% 11,2% 51,9% 51,0% 111,7%
Devizák              
EURHUF 393,2250 1,1% 0,9% 0,1% -4,4% -2,2% 9,6%
USDHUF 337,1271 1,5% 1,7% 0,8% -15,1% -8,0% 10,5%
GBPHUF 452,5901 1,1% 1,3% -0,1% -9,0% -5,6% 14,8%
EURUSD 1,1664 -0,4% -0,7% -0,6% 12,6% 6,3% -0,8%
USDJPY 149,9650 0,0% 1,5% 2,0% -4,6% 1,2% 41,4%
GBPUSD 1,3433 -0,3% -0,2% -0,7% 7,3% 2,7% 4,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 121 395 -2,7% 6,4% 9,7% 28,6% 95,1% 1 037,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,11 -0,8% -0,4% 1,0% -10,1% 2,2% 424,1%
10 éves német állampapírhozam 2,67 -0,3% -0,1% 2,0% 12,9% 18,7% -641,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,87 -0,3% -0,1% -4,6% 3,8% 3,9% 185,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
