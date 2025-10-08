Nagy rali után megpihennek a tőzsdék

Elon Musk nagy dobása: olcsóbb Teslákat mutattak be
A Tesla bemutatta a Model Y és Model 3 Standard változatait, amelyek olcsóbbak, egyszerűbbek, ezzel a lépéssel az amerikai autógyártó a tömegpiac felé nyit, írja a Yahoo Finance.
Új nap, új rekord
Ma reggel is új csúcsra ment az arany árfolyama, tegnap először emelkedett 4000 dollár fölé, ma pedig már 4025 dollár felett is járt.
Kis lefordulás a világ tőzsdéin
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma vegyesek a mozgások, a Nikkei mérsékelten emelkedik, a Hang Seng és a CSI 300 esik.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek nem mutatnak érdemi elmozdulást.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,12 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,11 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,19 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma magyar infláció és kormányzati szektor egyenlege érkezik. A választásokhoz közeledve egyre nagyobb kérdés, hogy milyen állapotban van a költségvetés, így ezt az adatot kiemelt figyelem övezheti. A forint pedig nagyon erős időszakon van túl, amely elsősorban a kedvező kamatkülönbözetnek köszönhető. Ebben az egyenletben lényeges, hogy az infláció éppen milyen pályán halad.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,4 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 602,98
|-0,2%
|0,4%
|2,6%
|9,5%
|11,1%
|64,7%
|S&P 500
|6 714,59
|-0,4%
|0,4%
|3,6%
|14,2%
|17,9%
|96,4%
|Nasdaq
|24 840,23
|-0,6%
|0,6%
|5,0%
|18,2%
|25,5%
|115,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|47 950,88
|0,0%
|6,7%
|11,5%
|20,2%
|21,9%
|104,7%
|Hang Seng
|26 957,77
|0,0%
|0,4%
|6,1%
|34,4%
|16,7%
|11,2%
|CSI 300
|4 640,7
|0,0%
|0,0%
|4,0%
|17,9%
|15,5%
|1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 385,78
|0,0%
|2,1%
|3,3%
|22,5%
|27,6%
|88,6%
|CAC
|7 974,85
|0,0%
|1,0%
|3,9%
|8,0%
|5,3%
|63,4%
|FTSE
|9 483,58
|0,0%
|1,4%
|3,0%
|16,0%
|14,2%
|59,5%
|FTSE MIB
|43 070,95
|-0,2%
|0,8%
|3,5%
|26,0%
|27,4%
|121,6%
|IBEX
|15 527
|-0,2%
|0,3%
|4,6%
|33,9%
|32,5%
|124,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|101 345,9
|1,4%
|2,5%
|-1,8%
|27,8%
|36,9%
|202,0%
|ATX
|4 703,24
|-0,6%
|1,5%
|2,3%
|28,4%
|30,2%
|116,4%
|PX
|2 358,83
|-0,8%
|1,2%
|3,2%
|34,0%
|48,0%
|170,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 650
|2,4%
|3,3%
|-1,5%
|36,7%
|59,6%
|194,1%
|Mol
|2 780
|0,9%
|3,0%
|-4,1%
|1,8%
|3,9%
|69,5%
|Richter
|10 240
|1,2%
|1,3%
|-0,3%
|-1,5%
|-8,2%
|57,4%
|Magyar Telekom
|1 802
|-1,0%
|1,6%
|-5,1%
|41,4%
|72,3%
|395,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,52
|0,0%
|-1,0%
|0,5%
|-13,7%
|-19,6%
|57,1%
|Brent
|65,49
|0,0%
|-2,4%
|-0,1%
|-12,4%
|-18,4%
|55,6%
|Arany
|3 986,98
|0,8%
|4,0%
|11,2%
|51,9%
|51,0%
|111,7%
|Devizák
|EURHUF
|393,2250
|1,1%
|0,9%
|0,1%
|-4,4%
|-2,2%
|9,6%
|USDHUF
|337,1271
|1,5%
|1,7%
|0,8%
|-15,1%
|-8,0%
|10,5%
|GBPHUF
|452,5901
|1,1%
|1,3%
|-0,1%
|-9,0%
|-5,6%
|14,8%
|EURUSD
|1,1664
|-0,4%
|-0,7%
|-0,6%
|12,6%
|6,3%
|-0,8%
|USDJPY
|149,9650
|0,0%
|1,5%
|2,0%
|-4,6%
|1,2%
|41,4%
|GBPUSD
|1,3433
|-0,3%
|-0,2%
|-0,7%
|7,3%
|2,7%
|4,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|121 395
|-2,7%
|6,4%
|9,7%
|28,6%
|95,1%
|1 037,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,11
|-0,8%
|-0,4%
|1,0%
|-10,1%
|2,2%
|424,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|-0,3%
|-0,1%
|2,0%
|12,9%
|18,7%
|-641,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,87
|-0,3%
|-0,1%
|-4,6%
|3,8%
|3,9%
|185,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
