Itt az újabb nagy fordulat a piacokon

Üzlet

Portfolio
Pénteken jelentősen elromlott a hangulat a piacokon, miután Donald Trump újabb vámintézkedéseket lengetett be Kínával kapcsolatban, ennek következtében pedig az áprilisi vámháború óta nem látott esésnek lehettünk szemtanúi az amerikai tőzsdéken. A hétvége ezt követően a feszült helyzet deeszkalációjáról szólt: előbb JD Vance alelnök, majd vasárnap este maga Trump is megszólalt, így máris jött a felpattanás a piacokon.

Az ázsiai tőzsdék már javában zárva tartottak az elnök pénteki bejelentésekor, így ott még csak most reagálnak a befektetők az elhangzottakra, Európában és Amerikában azonban már emelkedés jöhet a pénteki nagy esés után.
Pattan az olaj is

A vámháborús félelmek hatására 3 százalékot zuhant a globális benchmarkank számító Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése a pénteki kereskedésben, egészen május óta nem látott szinre zuhant az árfolyam.

A feszültségek enyhülésével azonban itt is egy felpattanást láthatunk. A Brent jelenleg 1,5 százalékos pluszban van.

BRN1!_2025-10-13_07-54-13
Új csúcson az ezüst is

Az ezüst jegyzése már 3 százalékot emelkedett, ezzel pedig 51,6 dollárnál új csúcsot ért el a fém árfolyama:

XAGUSD_2025-10-13_07-27-59
Itt az újabb történelmi csúcs az aranynál

A vámokkal kapcsolatos bizonytalan helyzet ismét az arany irányába tereli a befektetőket, ahogy pedig azt már megszokhattuk, hétfőn ezúttal is nagyon erősen teljesít a nemesfém a reggeli órákban.

Már 1,4 százalékos emelkedésben van az árfolyam, ezzel pedig új történelmi csúcsra ugrott a jegyzés 4073 dollárnál.

GOLD_2025-10-13_07-26-03
Felpattanás jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 2,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 3,5 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,1 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,77 százalékot esett, míg a CSI 300 0,04 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,97 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,24 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,92 százalékot emelkedhet, a S&P 500 1,33 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,74 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

A mai napon nem várható nagyobb piacmozgató gazdasági esemény, Donald Trump potenciális kínai vámokkal kapcsolatos bejelentéseire azonban lehet számítani.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 6,9 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 1,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 479,6 -1,9% -2,7% 0,0% 6,9% 7,1% 59,1%
S&P 500 6 552,51 -2,7% -2,4% 0,3% 11,4% 13,4% 88,4%
Nasdaq 24 221,75 -3,5% -2,3% 1,6% 15,3% 19,7% 106,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 088,8 -1,0% 5,1% 9,7% 20,5% 22,1% 103,6%
Hang Seng 26 290,32 -1,7% -3,1% 0,3% 31,1% 23,7% 9,0%
CSI 300 4 616,83 -2,0% -0,5% 3,9% 17,3% 15,5% -1,4%
Európai részvényindexek              
DAX 24 241,46 -1,5% -0,6% 2,6% 21,8% 26,2% 85,7%
CAC 7 918 -1,5% -2,0% 2,0% 7,3% 5,0% 60,1%
FTSE 9 427,47 -0,9% -0,7% 2,2% 15,3% 14,4% 56,7%
FTSE MIB 42 047,5 -1,7% -2,8% 0,0% 23,0% 23,4% 114,6%
IBEX 15 476,5 -0,7% -0,7% 1,7% 33,5% 32,8% 122,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 101 990,8 0,6% 1,5% 0,5% 28,6% 37,2% 203,0%
ATX 4 666,71 -1,4% -1,9% 0,8% 27,4% 29,5% 110,7%
PX 2 365,36 0,2% -0,1% 3,3% 34,4% 48,8% 171,1%
Magyar blue chipek              
OTP 29 560 -0,4% 1,7% 0,7% 36,3% 57,4% 199,5%
Mol 2 770 0,6% 0,0% -4,4% 1,5% 3,7% 65,9%
Richter 10 600 1,8% 4,2% 5,5% 1,9% -4,9% 58,7%
Magyar Telekom 1 800 1,6% -2,8% -3,7% 41,3% 71,4% 397,2%
Nyersanyagok              
WTI 59,75 -4,2% -3,1% -6,7% -17,5% -21,9% 47,7%
Brent 65,31 0,0% 1,2% -3,3% -12,6% -16,3% 52,1%
Arany 4 006,9 -0,5% 3,3% 9,8% 52,6% 52,7% 108,0%
Devizák              
EURHUF 391,1 -0,1% 0,7% -0,5% -4,9% -2,5% 9,8%
USDHUF 337,7375 -0,1% 2,1% 0,8% -15,0% -8,0% 12,0%
GBPHUF 451,6050 0,3% 1,3% -0,7% -9,2% -5,7% 14,9%
EURUSD 1,1580 0,0% -1,4% -1,3% 11,8% 6,0% -2,0%
USDJPY 153,0450 0,0% 3,8% 3,8% -2,6% 2,9% 44,8%
GBPUSD 1,3305 -0,2% -1,2% -1,8% 6,2% 1,9% 2,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 112 996 -7,1% -7,6% -0,9% 19,7% 87,5% 922,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,04 -2,1% -1,6% 0,4% -11,7% -0,8% 421,2%
10 éves német állampapírhozam 2,6 -2,6% -2,4% -0,6% 9,8% 15,1% -587,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,85 -0,3% -0,4% -4,3% 3,5% 6,5% 205,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
