Itt az újabb nagy fordulat a piacokon

A vámokkal kapcsolatos bizonytalan helyzet ismét az arany irányába tereli a befektetőket, ahogy pedig azt már megszokhattuk, hétfőn ezúttal is nagyon erősen teljesít a nemesfém a reggeli órákban.

Már 1,4 százalékos emelkedésben van az árfolyam, ezzel pedig új történelmi csúcsra ugrott a jegyzés 4073 dollárnál.