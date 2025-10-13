Itt az újabb nagy fordulat a piacokon

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Az ázsiai tőzsdék már javában zárva tartottak az elnök pénteki bejelentésekor, így ott még csak most reagálnak a befektetők az elhangzottakra, Európában és Amerikában azonban már emelkedés jöhet a pénteki nagy esés után.
Pattan az olaj is
A vámháborús félelmek hatására 3 százalékot zuhant a globális benchmarkank számító Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése a pénteki kereskedésben, egészen május óta nem látott szinre zuhant az árfolyam.
A feszültségek enyhülésével azonban itt is egy felpattanást láthatunk. A Brent jelenleg 1,5 százalékos pluszban van.
Kitörésben az olcsó magyar részvény - Itt a tökéletes beszálló?
Ugyan világverők között van a magyar tőzsde, de az idei évben határozottan voltak olyan hazai részvények, melyek kimaradtak a nagy raliból. Ma pont egy ilyen magyar részvénnyel fogunk foglalkozni, amely ráadásul több szempontból is izgalmas, olcsó, emellett pedig nagy felértékelődési potenciállal is rendelkezik. Ráadásul a nagy rali még csak most kezdődhet. Nézzük is meg, hogy melyik ez a magyar részvény. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Új csúcson az ezüst is
Az ezüst jegyzése már 3 százalékot emelkedett, ezzel pedig 51,6 dollárnál új csúcsot ért el a fém árfolyama:
Itt az újabb történelmi csúcs az aranynál
A vámokkal kapcsolatos bizonytalan helyzet ismét az arany irányába tereli a befektetőket, ahogy pedig azt már megszokhattuk, hétfőn ezúttal is nagyon erősen teljesít a nemesfém a reggeli órákban.
Már 1,4 százalékos emelkedésben van az árfolyam, ezzel pedig új történelmi csúcsra ugrott a jegyzés 4073 dollárnál.
Felpattanás jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 2,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 3,5 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,1 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,77 százalékot esett, míg a CSI 300 0,04 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,97 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,24 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,92 százalékot emelkedhet, a S&P 500 1,33 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,74 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
A mai napon nem várható nagyobb piacmozgató gazdasági esemény, Donald Trump potenciális kínai vámokkal kapcsolatos bejelentéseire azonban lehet számítani.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 6,9 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 1,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 479,6
|-1,9%
|-2,7%
|0,0%
|6,9%
|7,1%
|59,1%
|S&P 500
|6 552,51
|-2,7%
|-2,4%
|0,3%
|11,4%
|13,4%
|88,4%
|Nasdaq
|24 221,75
|-3,5%
|-2,3%
|1,6%
|15,3%
|19,7%
|106,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 088,8
|-1,0%
|5,1%
|9,7%
|20,5%
|22,1%
|103,6%
|Hang Seng
|26 290,32
|-1,7%
|-3,1%
|0,3%
|31,1%
|23,7%
|9,0%
|CSI 300
|4 616,83
|-2,0%
|-0,5%
|3,9%
|17,3%
|15,5%
|-1,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 241,46
|-1,5%
|-0,6%
|2,6%
|21,8%
|26,2%
|85,7%
|CAC
|7 918
|-1,5%
|-2,0%
|2,0%
|7,3%
|5,0%
|60,1%
|FTSE
|9 427,47
|-0,9%
|-0,7%
|2,2%
|15,3%
|14,4%
|56,7%
|FTSE MIB
|42 047,5
|-1,7%
|-2,8%
|0,0%
|23,0%
|23,4%
|114,6%
|IBEX
|15 476,5
|-0,7%
|-0,7%
|1,7%
|33,5%
|32,8%
|122,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|101 990,8
|0,6%
|1,5%
|0,5%
|28,6%
|37,2%
|203,0%
|ATX
|4 666,71
|-1,4%
|-1,9%
|0,8%
|27,4%
|29,5%
|110,7%
|PX
|2 365,36
|0,2%
|-0,1%
|3,3%
|34,4%
|48,8%
|171,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 560
|-0,4%
|1,7%
|0,7%
|36,3%
|57,4%
|199,5%
|Mol
|2 770
|0,6%
|0,0%
|-4,4%
|1,5%
|3,7%
|65,9%
|Richter
|10 600
|1,8%
|4,2%
|5,5%
|1,9%
|-4,9%
|58,7%
|Magyar Telekom
|1 800
|1,6%
|-2,8%
|-3,7%
|41,3%
|71,4%
|397,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,75
|-4,2%
|-3,1%
|-6,7%
|-17,5%
|-21,9%
|47,7%
|Brent
|65,31
|0,0%
|1,2%
|-3,3%
|-12,6%
|-16,3%
|52,1%
|Arany
|4 006,9
|-0,5%
|3,3%
|9,8%
|52,6%
|52,7%
|108,0%
|Devizák
|EURHUF
|391,1
|-0,1%
|0,7%
|-0,5%
|-4,9%
|-2,5%
|9,8%
|USDHUF
|337,7375
|-0,1%
|2,1%
|0,8%
|-15,0%
|-8,0%
|12,0%
|GBPHUF
|451,6050
|0,3%
|1,3%
|-0,7%
|-9,2%
|-5,7%
|14,9%
|EURUSD
|1,1580
|0,0%
|-1,4%
|-1,3%
|11,8%
|6,0%
|-2,0%
|USDJPY
|153,0450
|0,0%
|3,8%
|3,8%
|-2,6%
|2,9%
|44,8%
|GBPUSD
|1,3305
|-0,2%
|-1,2%
|-1,8%
|6,2%
|1,9%
|2,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|112 996
|-7,1%
|-7,6%
|-0,9%
|19,7%
|87,5%
|922,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|-2,1%
|-1,6%
|0,4%
|-11,7%
|-0,8%
|421,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,6
|-2,6%
|-2,4%
|-0,6%
|9,8%
|15,1%
|-587,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|-0,3%
|-0,4%
|-4,3%
|3,5%
|6,5%
|205,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
