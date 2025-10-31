Jók az előjelek a tőzsdéken, történelmi csúcson a japán részvénypiac

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Lefordultak az amerikai piacok
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,5 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,11 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,87 százalékot esett, míg a CSI 300 0,01 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,29 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,14 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,04 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,08 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,65 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,21 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma magyar oldalról ipari termelői árak és népmozgalom adatok érkeznek. Nemzetközi fronton japán infláció, kínai bmi, és számos európai országból inflációs adat érkezik, míg a nap a Chicago Fed bmi adatával zárul.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 46,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 522,12
|-0,2%
|1,7%
|2,4%
|11,7%
|12,8%
|79,3%
|S&P 500
|6 822,34
|-1,0%
|1,2%
|2,0%
|16,0%
|17,3%
|108,6%
|Nasdaq
|25 734,81
|-1,5%
|2,5%
|4,3%
|22,5%
|26,2%
|132,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 325,61
|0,0%
|5,5%
|14,2%
|28,7%
|30,7%
|123,4%
|Hang Seng
|26 282,69
|-0,2%
|1,2%
|-2,1%
|31,0%
|29,0%
|9,0%
|CSI 300
|4 709,91
|-0,8%
|2,2%
|1,5%
|19,7%
|21,1%
|0,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 118,89
|0,0%
|-0,4%
|1,0%
|21,1%
|25,2%
|108,7%
|CAC
|8 157,29
|-0,5%
|-0,8%
|3,3%
|10,5%
|9,8%
|77,6%
|FTSE
|9 760,06
|0,0%
|1,9%
|4,4%
|19,4%
|19,6%
|75,0%
|FTSE MIB
|43 202,4
|-0,1%
|1,9%
|1,1%
|26,4%
|25,2%
|140,8%
|IBEX
|16 040,3
|-0,7%
|1,6%
|3,7%
|38,3%
|36,9%
|148,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|106 989,6
|-0,1%
|2,7%
|8,2%
|34,9%
|44,8%
|231,5%
|ATX
|4 747,67
|1,6%
|1,7%
|2,4%
|29,6%
|33,9%
|131,0%
|PX
|2 375,64
|0,5%
|1,7%
|1,9%
|35,0%
|44,8%
|181,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|31 720
|0,1%
|2,8%
|10,6%
|46,2%
|69,2%
|223,3%
|Mol
|2 996
|-0,6%
|8,7%
|11,0%
|9,7%
|15,6%
|96,2%
|Richter
|10 450
|0,5%
|0,2%
|3,4%
|0,5%
|-4,3%
|62,6%
|Magyar Telekom
|1 780
|-1,1%
|-0,9%
|0,3%
|39,7%
|58,9%
|413,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,36
|0,2%
|-1,7%
|-2,9%
|-15,3%
|-11,0%
|72,3%
|Brent
|64,86
|-0,1%
|-1,8%
|-3,3%
|-13,2%
|-10,8%
|72,8%
|Arany
|3 994,35
|-0,1%
|-3,6%
|4,2%
|52,1%
|43,5%
|112,4%
|Devizák
|EURHUF
|388,4750
|0,0%
|-0,4%
|-0,3%
|-5,6%
|-4,7%
|5,9%
|USDHUF
|335,9348
|0,9%
|0,1%
|1,3%
|-15,4%
|-10,5%
|6,7%
|GBPHUF
|441,7949
|0,0%
|-1,3%
|-1,1%
|-11,2%
|-9,2%
|8,5%
|EURUSD
|1,1564
|-0,9%
|-0,4%
|-1,6%
|11,7%
|6,4%
|-0,7%
|USDJPY
|151,9150
|0,0%
|-0,5%
|2,9%
|-3,3%
|-0,9%
|45,3%
|GBPUSD
|1,3149
|-0,7%
|-1,3%
|-2,3%
|5,0%
|1,1%
|1,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|108 306
|-1,6%
|-1,6%
|-5,0%
|14,7%
|49,7%
|698,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,07
|0,5%
|2,3%
|-1,3%
|-11,0%
|-4,8%
|374,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,6
|0,7%
|2,4%
|-2,8%
|9,9%
|9,4%
|-515,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,88
|0,7%
|0,4%
|0,0%
|3,9%
|-0,9%
|195,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: loveguli
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
