FONTOS Nagy meglepetés: Powell tovább maradhat a Kormányzótanácsban, mint hitték
Megjött a Fed döntése, érkeznek a piaci reakciók
A szerdai nap még jó hangulatban indult a tőzsdéken, délutánra azonban látványos hangulatromlás figyelhető meg, miután arról érkeztek hírek, hogy Izrael Irán legnagyobb gázlétesítményét bombázta. Az események hatására lefordultak a tőzsdék, kilőtt az olaj és a gáz ára, és nyomás alá került az arany. A magyar tőzsde is lefordult a nap elején látott emelkedéséből. Este a Fed a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot, viszont az előrejelzésen jócskán módosítottak.
Powell szavaira vár a piac

A vártnak megfelelő amerikai kamatdöntés után sincsenek igazán nagy kilengések a Wall Streeten, a Dow 0,8%-os mínuszban van, az S&P és a Nasdaq pedig 0,6%-ot veszített keddi záróértékéhez képest.

Változatlan az amerikai alapkamat, de jól megváltozott az előrejelzés

A várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a jegybank, azonban idénre magasabb növekedést és magasabb inflációt is vár. Az iráni háború ellenére az idei évi kamatpálya még változatlan. Fél nyolckor kezdődik a sajtótájékoztató, amelyről élőben közvetítönk.

Kapaszkodnak az amerikai indexek is

A Wall Streeten is javul, illetve stabilizálódik a hangulat, a vezető indexek továbbra is gyengülésben vannak, de nem esnek tovább. A Dow Jones most 0,8%-kal, az S&P-500 0,5%-kal, míg a Nasdaq 0,6%-kal áll keddi záróértéke alatt.

Esett egyet az olaj

Az elmúlt percekben nagyjából 5 dollárral esett a Brent típusú olaj világpiaci ára, a korábbi 110 dollár közeli szintről 103,6 dollárra korrigált a jegyzés. Úgy tűnik, hogy a délutáni izraeli légicsapások után kezdenek megnyugodni a kedélyek, hamarosan viszont érkezik a Fed kamatdöntése, mely ismét hozhat intenzív mozgásokat elsősorban a devizapiacon.

Kisebb esés lett a vége a magyar tőzsdén

A kedvezőtlen nemzetközi részvénypiaci miliőhöz igazodva a magyar tőzsde is lefordult a nap elején látott emelkedéséből, végül kisebb eséssel, 0,2 százalékos mínuszban zárt a BUX.

Újra üzent az UniCredit vezére, rántott is vele egyet a Commerzbank árfolyamán

Az UniCredit vezérigazgatója, Andrea Orcel nem zárta ki, hogy javítanak a Commerzbankra hétfőn bejelentett felvásárlási ajánlat feltételein. Erre akkor kerülhet sor, ha az egyesülési tárgyalások pozitív eredményre vezetnek. Ezt a forgatókönyvet azonban egyelőre igen távolinak nevezte - írja a Reuters.

Újabb 2022-t kiáltanak a piacok Európában, most kiderül, hogy az lehet-e belőle

Lassan három hete az energiaválság lehetséges forgatókönyvei foglalkoztatják a befektetőket és a gazdasági döntéshozókat, a legtöbb találgatás pedig arról szól, hogy vajon megismétlődhet-e 2022 válsága, vagy ezúttal minden más lesz. Az biztos, hogy a piacokban, a jegybankokban és az emberekben is élénken él még a legutóbbi krízis keserű emléke, a gazdasági kontextus azonban nagyban különbözik az akkoritól. Az, hogy milyen úton indul el Európa gazdasága, akár az EKB csütörtöki kamatdöntésén is kiderülhet.

Közel a 110 dolláros olaj

A néhány órával ezelőtti izraeli támadást követően Irán bejelentette, hogy a Perzsa-öböl térségében található egyes energetikai létesítmények immáron legitim célpontnak számítanak, ennek hatására pedig tovább emelkedik az olajár.

A Brent hordónkénti ára már megközelítette a 110 dolláros szintet:

BRENT_2026-03-18_15-26-04
Kis mínuszokban Amerika

A nyitást követően a Dow Jones 0,4, az S&P 500 0,2, a Nasdaq pedig mintegy 0,1 százalékos mínuszban van.

SPX_2026-03-18_14-49-07
Megugrott a VIX-index is

A leginkább csak befektetői félelemindexként ismert VIX index több mint 10 százalékot ugrott az elmúlt órák eseményeinek hatására.

Ezzel ismét távolodni kezdett az index a 20-as szinttől, amely egy fontos pszichológiai határvonal.

VIX_2026-03-18_14-26-16
Durva mínuszban az arany

Már mintegy 3,6 százalékos mínuszban van az arany árfolyama az iráni híreket követően.

XAUUSD_2026-03-18_14-18-10
Izrael váratlanul pusztító csapást mért a világ legnagyobb gázmezőjére: durván drágulni kezdett a gáz és az olaj

Az izraeli légierő a világ egyik legnagyobb, katarhoz és iránhoz tartozó földgázmezőjének infrastruktúráját támadta. A South Pars mező elleni akció hírére az európai gázár azonnal megugrott, miközben az olaj is meredek emelkedésbe kezdett az eszkalációtól való félelem miatt. A lépés egyben arra is utal, hogy Washington és Tel-Aviv között nincs teljes egyetértés a konfliktus kezelésének stratégiájában.

Egyre nagyobb mínuszok Európa-szerte

A CAC ugyan 0,7 százalékos emelkedése után mindössze tegnapi záróértékénél mozog, de a DAX és az FTSE már egyaránt 0,5-0,5 százalékos mínuszban van az izraeli támadást követően.

GER40_2026-03-18_14-19-11
Eséssel nyithat Amerika

A korábban látott pluszoknak már nyoma sincs a határidős piacokon. Az iráni események mellett ráadásul kedvezőtlen inflációs számok jöttek, ez pedig tovább növeli a piacokra nehezedő nyomást.

A Dow Jones és a Nasdaq egyaránt 0,6-0,6, az S&P 500 pedig 0,5 százalékos mínuszban nyithatnak.

US500_2026-03-18_14-19-47
Már 108 dollár fölött is volt az olaj

Az olajár már 108 dollár fölött is volt az elmúlt percekben. A március 9-én elért 119,5 dolláros csúcs eléréséhez még mintegy 10,5 százalékra van most a Brent:

BRN1!_2026-03-18_14-03-13
Pusztító csapást szabadított el Izrael - Azonnal itt van a piaci reakció

Az izraeli légierő támadását követően azonnal megugrott a kőolaj ára. Az iráni háború kitörése óta már közel 50 százalékkal került feljebb a jegyzés. A legizgalmaabb olajpiaci befektetésekkel itt foglalkozunk.

Olajsokk a láthatáron: így lehet rajta sok pénzt keresni

Az iráni háború hírére kilőtt az olaj ára, és sok elemző szerint ez még csak a kezdet: egyes forgatókönyvek alapján akár duplázódhat is a Brent jegyzése. Egy ilyen sokk komoly csapást mérhet a világgazdaságra – de egyben komoly befektetési lehetőségeket is teremt. Megmutatjuk, mely részvények profitálhatnak ebből, és hogyan érdemes befektetőként felkészülni.

Száguld az olajár

Egy óra alatt közel 3 százalékot emelkedett már a Brent hordónkénti árfolyama, ezzel pedig 9 napja nem látott szintre ugrott az olajár.

BRN1!_2026-03-18_13-55-08
Fokozódik a nyomás az aranyon

Az arany már 2,6 százalékos mínuszban van a mai kereskedésben, ezzel kereken egy hónapos mélypontra zuhant a nemesfém jegyzése:

XAUUSD_2026-03-18_13-47-04
Trump ezt nem teszi zsebre: berobbant az amerikai termelői infláció

A vártnál sokkal magasabb lett az amerikai termelői infláció az USA-ban, ami azt mutatja, hogy a következő hónapokban az iráni háború nélkül is erősödött volna az inflációs nyomás az USA-ban, ami kifejezetten rossz előjel így a háború árnyékában.

Ütik a forintot a légicsapások hírére

Szerdán reggel kismértékben erősödött a forint, miután az olajpiacon mérséklődött a nyomás és a tőzsdéken egy kis fellélegzés látszott, délelőtt azonban visszaadta az egész felértékelődést. Kora délután azonban már hirtelen esni kezdett a hazai deviza, miután az izraeli légierő csapást mért Irán legnagyobb földgáz-feldolgozó létesítményére. A nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz, ami nagymértékben befolyásolhatja a globális piaci hangulatot.

Lecsapott az izraeli légierő: pusztító támadás ért egy iráni gázlétesítményt, beleremegtek a piacok

Az izraeli légierő nemrégiben az iráni gázinfrastruktúrát bombázta az iszlám köztársaság déli részén - közölte egy izraeli tisztviselő a Times of Israel tudósítása alapján.

Pattan az olaj

A globális benchmarkank számító Brent árfolyama több mint 2 százalékot ugrott az elmúlt egy órában az események hatására. Ezzel közel két napos csúcsra, 103 dollár közelébe ért a hordónkénti árszint.

BRENT_2026-03-18_13-32-55
Kisebb lefordulás

A kora délelőtti órák óta óvatos lecsorgást láthatunk az európai tőzsdéken, az iráni hírek hatására ez az esés némileg begyorsult.

A DAX index 0,7 százalékot veszített értékéből alig 20 perc leforgása alatt, a kezdeti reakciók után azonban elkezdték visszahúzni az indexet.

A nap egészét tekintve egyébként összességében továbbra is pozitív a hangulat: az FTSE 0,1, a DAX 0,2, a CAC pedig 0,5 százalékos emelkedésben van.

GER40_2026-03-18_13-31-00
Nyomás alatt az arany

A Federal Reserve esti kamatdöntése előtt nagyobb profitrealizálás vette kezdetét az aranyban.

Ennek nyomán a fém unciánkénti árfolyama már több mint 2 százalékot esett ma, így bőven 5000 dollár alá, egészen 4900 dollár közelébe került a jegyzés.

GOLD_2026-03-18_13-17-36
Kitart a lendület a magyar tőzsdén

A kereksedési idő felénél továbbra is többnyire pozitív a hangulat a magyar tőzsdén, a nemzetközi hangulatnak megfelelőlen. A blue chipek közül az OTP teljesít legjobban féltávnál.

Politika a csuklón - Három nap alatt vitték el a Swatch vámellenes óráját

Most jelent meg a Swatch Group 2025-ös éves beszámolója, amelyben a cég egy egészen szokatlan sztorit is kiemelt. Egy különleges kollekcióval reagáltak Donald Trump 39 százalékos vámjára, és a limitált széria mindössze három nap alatt teljesen elfogyott. A történet jól mutatja, hogyan képes a svájci óragyártó egyszerre gyorsan reagálni a geopolitikai környezetre és erős keresletet generálni.

Jó a hangulat a vezető börzéken is

A vezetői európai részvényindexek esetében is egyre határozottabb pluszokat láthatunk. A francia CAC és az olasz FTSE MIB már 0,8-0,8, a német DAX 0,6, az angol FTSE pedig 0,2 százalékos emelkedésben van.

Kilőtt az OTP!

A keddi nap után a szerdai napon is az OTP húzza a magyar tőzsdét: a bankpapír árfolyama már több mint 2 százalékos pluszban van szerda reggel.

Jön a nagy fordulat a kriptopiacon: éveken át vártak erre a lépésre

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) kedden új értelmezési keretrendszert adott ki. Ebben tisztázzák, hogy mely kriptovaluták minősülnek értékpapírnak, és milyen feltételek mellett válhat befektetési szerződéssé egy eredetileg nem értékpapír jellegű digitális eszköz. Emellett Paul Atkins, a SEC elnöke egy mentesítési szabály (safe harbor) kidolgozását is kilátásba helyezte.

Akkora sztrájk jöhet a Samsungnál, ami az egész ipart felboríthatja

Sztrájktervet hagytak jóvá a Samsung Electronics dél-koreai dolgozói, ami komoly kockázatot jelenthet a globális félvezető-ellátásra egy olyan időszakban, amikor az AI-adatközpontok miatt amúgy is rendkívül erős a kereslet a chipek iránt.

Jó hangulataban várják a tőzsdék az esti kamatdöntést

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 2,42 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,87 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,16 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,68 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,58 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,17 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,68 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,66 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,81 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,8 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 993,26 0,1% -1,5% -5,1% -2,2% 12,3% 42,3%
S&P 500 6 716,09 0,2% -1,0% -1,9% -1,9% 18,3% 69,0%
Nasdaq 24 780,42 0,5% -0,7% 0,3% -1,9% 25,1% 87,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 700,39 -0,1% -1,0% -5,1% 6,7% 43,6% 79,5%
Hang Seng 25 868,54 0,1% -0,4% -3,1% 0,9% 7,1% -10,9%
CSI 300 4 637,44 -0,7% -0,8% -0,5% 0,2% 16,0% -9,1%
Európai részvényindexek              
DAX 23 730,92 0,7% -1,0% -5,1% -3,1% 2,5% 62,6%
CAC 7 974,49 0,5% -1,0% -4,6% -2,1% -1,2% 31,7%
FTSE 10 403,6 0,8% -0,1% -1,4% 4,8% 19,9% 53,8%
FTSE MIB 44 887,54 1,2% -0,7% -1,9% -0,1% 15,0% 84,9%
IBEX 17 248,7 0,9% -1,1% -3,9% -0,3% 31,2% 100,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 537,1 1,4% -1,6% -1,9% 10,4% 37,3% 181,7%
ATX 5 343,35 0,8% -2,0% -6,3% 0,3% 24,0% 69,5%
PX 2 582,97 2,1% -0,8% -2,7% -3,8% 24,0% 138,7%
Magyar blue chipek              
OTP 36 370 2,9% -3,5% -7,2% 3,6% 44,3% 172,4%
Mol 3 810 1,2% 1,1% 7,7% 29,6% 33,9% 77,0%
Richter 11 840 -0,3% 1,3% 1,5% 20,0% 12,8% 36,8%
Magyar Telekom 2 050 0,5% -1,0% 4,1% 14,4% 19,9% 399,4%
Nyersanyagok              
WTI 96,01 2,8% 14,7% 53,5% 67,7% 41,5% 48,6%
Brent 103,29 2,7% 13,3% 53,1% 69,7% 44,5% 51,5%
Arany 4 994,47 0,0% -4,4% 2,2% 15,5% 66,6% 189,2%
Devizák              
EURHUF 388,9750 -0,6% 1,5% 2,8% 1,3% -2,2% 5,8%
USDHUF 337,5348 -0,9% 2,6% 5,4% 3,2% -7,3% 9,3%
GBPHUF 449,7200 -0,4% 0,6% 4,0% 2,1% -5,0% 5,3%
EURUSD 1,1524 0,3% -1,1% -2,4% -1,9% 5,5% -3,2%
USDJPY 159,2950 0,0% 1,1% 3,6% 1,6% 7,2% 45,9%
GBPUSD 1,3342 0,3% -0,9% -1,2% -0,8% 2,7% -3,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 73 928 -1,3% 5,7% 9,6% -16,7% -12,1% 25,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,19 -0,6% 1,1% 3,5% 0,6% -2,6% 155,3%
10 éves német állampapírhozam 2,87 -1,6% 1,8% 6,3% 0,3% 3,4% -967,1%
10 éves magyar állampapírhozam 7,21 -1,4% 2,7% 10,9% 4,9% 1,3% 156,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

Kimondta az EKB döntéshozója: a következő lépésünk kamatemelés lehet

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

