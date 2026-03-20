Esés a tőzsdéken, ütik az aranyat, ezüstöt, szárnyal az olaj

Az arany árfolyama 4500 dollár alá esett, ezzel elesett a tegnapi mélypont, utoljára a februári nagy szakadásban állt alacsonyabban az árfolyam.

Az ezüst sem úszta meg, ott több mint 6 százalék a mínusz.

A nemesfémeket többek között a dollárerősödés miatt ütik, de tömegesen zárnak tőkeáttételes pozíciókat is a befektetők, ráadásul az is igaz, hogy más eszközökben keletkezett veszteségeik vagy margin követelmények miatt adják a nemesfémeket.