Esés a tőzsdéken, ütik az aranyat, ezüstöt, szárnyal az olaj
Esés a tőzsdéken, ütik az aranyat, ezüstöt, szárnyal az olaj

A tőzsdei hangulatot alapvetően továbbra is a közel-keleti háború és ezen keresztül az energiasokk mozgatja, a befektetők azt árazzák, hogy az iráni konfliktus nyomán megugró olajárak ismét felhajthatják az inflációt, ronthatják a növekedési kilátásokat és szűkíthetik a jegybankok mozgásterét. A hangulatot kezdetben javította, hogy az olajár visszább húzódott, miután az Egyesült Államok és szövetségesei a hormuzi szállítások biztosításán és a kínálati nyomás enyhítésére tett lépésekről számoltak be, de később újra emelkedni kezdett az olajár, ami a részvénypiacokra is nyomást helyezett. Az európai tőzsdék a tegnapi esésből kezdetben felpattantak, de a nyitástól távolodva szép lassan elolvadt az emelkedés, majd délután lefordultak a vezető indexek, párhuzamosan a tengerentúli tőzsdéken látott eséssel.
Ütik az aranyat, ezüstöt

Az arany árfolyama 4500 dollár alá esett, ezzel elesett a tegnapi mélypont, utoljára a februári nagy szakadásban állt alacsonyabban az árfolyam.

Az ezüst sem úszta meg, ott több mint 6 százalék a mínusz.

A nemesfémeket többek között a dollárerősödés miatt ütik, de tömegesen zárnak tőkeáttételes pozíciókat is a befektetők, ráadásul az is igaz, hogy más eszközökben keletkezett veszteségeik vagy margin követelmények miatt adják a nemesfémeket.

Megint ugrik az olajár

Újra emelkedik az olaj ára, a Brent és a WTI típusú olaj is 3,5 százalék pluszban áll, a Brent 106,60, a WTI 95 dollár közelében.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kis mínusz az amerikai tőzsdéken

Ahhoz képest, hogy mennyi a negatív hír, főként az iráni háborúval és az olajpiaccal kapcsolatban, egészen jól tartják magukat az amerikai tőzsdék. A Dow Jones 0,5, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 1,2 százalék mínuszban áll.

A nagy tech papírok közül a Meta esett a legnagyobbat, 2 százalékot, a többi tech bigcap 1-1,5 százalék esésben áll.

Lefordulás

Begyorsult az esés az amerikai piacokon, a Dow már 0,6 százalékos mínuszban van, az S&P 500 0,9 százalékot esett, a Nasdaq pedig 1,2 százalékkal került lejjebb. A hangulatromlás az európai tőzsdéket is elérte, a reggeli emelkedés, illetve a kora délutáni oldalazás után mostanra határozott lefordulás látható az európai piacokon, a DAX 0,9 százalékot, a CAC 0,7 százalékot esett. A magyar tőzsde eközben még mindig relatíve jól tartja magát, a BUX 0,9 százalékos emelkedésben van.

Összeomlott az egykor felkapott amerikai tech cég árfolyama, AI-chipek csempészésével vádolják az alapítót

A Super Micro Computer részvényei 27 százalékot zuhantak. Ennek oka, hogy az amerikai szövetségi ügyészség vádat emelt a cég társalapítója és két további munkatársa ellen. A gyanú szerint több milliárd dollár értékű mesterségesintelligencia-technológiát csempésztek Kínába.

Tovább a cikkhez
Összeomlott az egykor felkapott amerikai tech cég árfolyama, AI-chipek csempészésével vádolják az alapítót
Kis esés az USA-ban

Esnek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,1 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 0,3 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,6 százalékos mínuszban van. A befektetők továbbra is a háborús eseményeket figyelik, Irán és Izrael az éjszaka folyamán támadásokat mért egymásra, miközben Irán újabb támadásokat indított a Perzsa-öbölbeli energetikai létesítmények ellen.

Európában eközben továbbra is nagyrészt oldalazás látható, a DAX 0,2 százalékot esett, a CAC stagnál, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékos pluszban van. A magyar piac ehhez képest felülteljesítő, a BUX 1 százalékot emelkedett, élen a Mollal, melynek árfolyama 3 százalékkal került feljebb.

Új védelmi részvény debütált a tőzsdén, széttépik a befektetők

A Vincorion német védelmi ipari beszállító részvényei 13,5 százalékos pluszban nyitottak a pénteki frankfurti tőzsdei bevezetésük során, majd egy ponton 17 százalékos emelkedést is mutattak. A többszörösen túljegyzett kibocsátás már előre erős befektetői keresletet jelzett.

Tovább a cikkhez
Új védelmi részvény debütált a tőzsdén, széttépik a befektetők
Miközben a világ tőzsdéin eladási hullám söpört végig a háború kezdete óta, egy ország részvénypiaca szép csendben 20 százalékot ralizott

Ghána tőzsdéje a világ élvonalába került. A nyugat-afrikai ország fő részvényindexe az iráni háború kitörése óta dollárban számítva 20 százalékot emelkedett, miközben a globális piacok többségén eladási hullám söpört végig - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Miközben a világ tőzsdéin eladási hullám söpört végig a háború kezdete óta, egy ország részvénypiaca szép csendben 20 százalékot ralizott
Újabb fordulat az olajpiacon

Nagy csapkodás látható ma az olajpiacon, a nap elején még esett az olajár, majd délelőtt láttunk egy elég komoly felpattanást, most viszont megint mínuszba fordult a jegyzés, a Brent 1,5 százalékot esett, a WTI pedig 0,6 százalékkal került lejjebb.

Megállt a hangulatromlás, kis pluszban a piac

Kora délutánra megállt a lefordulás a tőzsdéken, és tartják enyhe emelkedésüket a vezető indexek. A Stoxx 600 0,1 százalékos pluszban van, és a nagy nyugat-európai piacok benchmarkjai is hasonló 0,1-0,2 százalékos emelkedést mutatnak.

Átfogó autópiaci jelentést adott ki az AutoWallis

A nehezen kiszámítható gazdasági folyamatok ellenére a várakozásokat és a nyugati-európai növekedést is meghaladó gyorsulást mutatott 2025-ben a közép-kelet-európai régió autópiaca. A következő években a hibrid hajtásláncok, valamint a kínai márkák további térnyerése várható, hiszen céljuk a meghatározó globális jelenlét kiépítése és az elektrifikációs technológiai vezető szerep demonstrálása, amihez Európa az ugródeszka – derül ki az AutoWallis által harmadik alkalommal összeállított jelentésből.

Tovább a cikkhez
Átfogó autópiaci jelentést adott ki az AutoWallis
Ennyi volt a felpattanás

A reggeli emelkedés szép lassan kezd elolvadni az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index már csak stagnál, a DAX 0,1 százalékos pluszban van, a CAC szintén stagnál, a FTSE 100 pedig már 0,2 százalékos mínuszban van.

Hangulatromlás azzal párhuzamosan történt, hogy az olajár ismét elkezdett emelkedni, a Brent a korábbi esés után már 2 százalékos pluszban van, a WTI pedig 0,9 százalékot emelkedett.

Szokatlan útvonalon jutott át több hajó a Hormuzi-szoron, dollármilliók fizettek Iránnak

Irán a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzését demonstrálja azzal, hogy csak szelektíven enged át hajókat a felségvizein. Mindezt egy olyan időszakban teszi, amikor az Egyesült Államok és Izrael Iránnal vívott konfliktusa miatt szinte teljesen leállt a forgalom a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán - írta meg a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Szokatlan útvonalon jutott át több hajó a Hormuzi-szoron, dollármilliók fizettek Iránnak
Hat éve nem történt ilyen az arannyal

Az arany unciánkénti ára hat éve nem látott mértékben esett egyetlen hét leforgása alatt. A közel-keleti háború miatti olajár-robbanás felerősítette az inflációs félelmeket, és jelentősen visszavetette a kamatcsökkentési várakozásokat - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Hat éve nem történt ilyen az arannyal
Meghosszabbították a szerb NIS működési engedélyét

Április 17-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) - közölte a szerb közmédia.

Tovább a cikkhez
Meghosszabbították a szerb NIS működési engedélyét
Pattanás

A tegnapi jelentős esés után ma visszapattantak a tőzsdék, a DAX 1,1 százalékot emelkedett, a CAC 0,8 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,8 százalékkal, míg a spanyol piac 1,1 százalékot emelkedett.

Ugrik az OTP és a Mol

A nemzetközi piacokon érdemi hangulatjavulás figyelhető meg a mai kereskedésben, amivel párhuzamosan a magyar piac is felpattant, élen a Mollal és az OTP-vel.

Tovább a cikkhez
Ugrik az OTP és a Mol
Fájdalmas számok láttak napvilágot: elárasztja Európát a kínai autóipar

Először fordult elő, hogy az Európai Unió több autót és autóipari terméket importált Kínából, mint amennyit exportált oda az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég pénteken publikált elemzése szerint.

Tovább a cikkhez
Fájdalmas számok láttak napvilágot: elárasztja Európát a kínai autóipar
Bejelentést tett az amerikai pénzügyminiszter, esik az olajár

Tovább csökkent a kőolaj világpiaci ára, miután Washington jelezte, hogy hamarosan feloldhatja a tartályhajókon tárolt iráni nyersolajra vonatkozó szankciókat. Az amerikai vezetés ezzel a lépéssel próbálja megfékezni a drágulást, amelyet a Hormuzi-szoros iráni lezárása váltott ki - jelentette a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Bejelentést tett az amerikai pénzügyminiszter, esik az olajár
Jóváhagyta az MNB a Rába részvényeire szóló nyilvános vételi ajánlatot

A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a 4iG leányvállalata által a Rába részvényeire benyújtott kötelező nyilvános vételi ajánlatot, amely a cseh CSG Defence részesedésszerzése miatt vált szükségessé.

Tovább a cikkhez
Jóváhagyta az MNB a Rába részvényeire szóló nyilvános vételi ajánlatot
Egy év alatt elküldte minden harmadik dolgozóját a világ egyik legnagyobb tech cége

Az Alibaba mintegy 34 százalékkal csökkentette munkavállalóinak számát 2025 folyamán. A kínai technológiai óriás megvált az offline kiskereskedelmi üzletágaitól, miközben egyre erőteljesebben a mesterséges intelligenciára összpontosít - közölte a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Egy év alatt elküldte minden harmadik dolgozóját a világ egyik legnagyobb tech cége
A szaúdiak szerint heteken belül jöhet a 180 dolláros olajár

Szaúd-Arábia olajpiaci szakértői lázasan dolgoznak annak modellezésén, hogy meddig emelkedhetnek az olajárak az iráni háború és az energiaellátási zavarok elhúzódása esetén. Az eredmények korántsem megnyugtatóak. A Perzsa-öböl legnagyobb termelőjének illetékesei szerint az árak akár a hordónkénti 180 dollárt is meghaladhatják, ha a kínálati kiesés április végéig fennmarad - jelentette a WSJ.

Tovább a cikkhez
A szaúdiak szerint heteken belül jöhet a 180 dolláros olajár
Körvonalazódik a fordulat Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Hang Seng 0,77 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,5 százalékot esett, a Kospi viszont 0,6 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,61 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,46 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,13 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,08 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Maradt még egy utolsó kamatdöntő ülés péntekre is, a kínai jegybank határozott magyar idő szerint hajnalban, ezzel kicsit megmozgatva a piacokat az egyébként nem túl fajsúlyos német és eurózónás adatok előtt.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 74,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 021,43 -0,4% -1,4% -6,8% -4,2% 9,7% 41,0%
S&P 500 6 606,49 -0,3% -1,0% -3,7% -3,5% 16,4% 68,8%
Nasdaq 24 355,28 -0,3% -0,7% -1,8% -3,5% 23,4% 89,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 372,53 -3,4% -2,0% -7,1% 6,0% 41,4% 79,2%
Hang Seng 25 500,58 -2,0% -0,8% -4,5% -0,5% 2,9% -12,0%
CSI 300 4 583,25 -1,6% -2,2% -1,7% -1,0% 14,3% -8,5%
Európai részvényindexek              
DAX 22 839,56 -2,8% -3,2% -8,8% -6,7% -1,9% 56,2%
CAC 7 807,87 -2,0% -2,2% -7,0% -4,2% -4,4% 30,2%
FTSE 10 063,5 -2,3% -2,3% -5,3% 1,3% 15,6% 50,0%
FTSE MIB 43 701,38 -2,3% -1,7% -4,6% -2,8% 10,0% 80,6%
IBEX 16 905,9 -2,3% -1,4% -6,2% -2,3% 26,1% 99,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 121 795,2 -0,4% -0,2% -3,9% 9,7% 35,3% 176,5%
ATX 5 263,02 -3,0% -1,6% -9,1% -1,2% 21,3% 68,4%
PX 2 552,78 -1,7% 0,3% -5,2% -4,9% 22,0% 136,4%
Magyar blue chipek              
OTP 36 250 -0,6% 2,1% -8,7% 3,3% 43,3% 166,9%
Mol 3 810 1,3% -2,9% 6,7% 29,6% 32,0% 76,4%
Richter 11 690 -1,6% -1,0% -1,1% 18,5% 10,3% 32,7%
Magyar Telekom 2 010 -0,7% -2,0% 0,9% 12,2% 16,5% 395,1%
Nyersanyagok              
WTI 96,11 0,1% 0,5% 44,2% 67,8% 42,6% 60,2%
Brent 106,3 -2,4% 5,0% 48,2% 74,7% 49,1% 64,1%
Arany 4 604,98 -5,6% -10,2% -8,0% 6,5% 51,7% 164,7%
Devizák              
EURHUF 392,6 0,2% 0,5% 3,6% 2,3% -1,4% 6,8%
USDHUF 340,9911 0,1% 0,5% 5,8% 4,3% -6,9% 10,4%
GBPHUF 452,8799 -0,6% -0,4% 4,4% 2,8% -4,7% 5,7%
EURUSD 1,1514 0,0% -0,1% -2,1% -2,0% 5,9% -3,3%
USDJPY 159,4850 0,0% 0,2% 2,9% 1,7% 6,3% 46,5%
GBPUSD 1,3359 0,3% 0,1% -0,7% -0,7% 3,0% -3,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 69 921 -1,9% -0,9% 4,4% -21,2% -19,5% 20,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 -0,1% -0,1% 4,4% 2,0% -0,1% 145,2%
10 éves német állampapírhozam 2,92 0,4% 0,6% 7,9% 2,1% 5,5% -974,6%
10 éves magyar állampapírhozam 7,4 2,6% 2,9% 13,1% 7,7% 3,2% 161,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Megdőlt a csúcs: akkora vagyont adtak egy ritkaságáért, amire még nem volt példa - Fotón mutatjuk a különleges darabot!

A kínai vezetés megmenti a részvénypiacot, már megint

Most jön a nagy összeomlás a tőzsdéken?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Ez is érdekelhet
Bezár az ismert boltlánc webáruháza Magyarországon, lezárul egy korszak
Bejelentette Irán: elkezdik szétbombázni a világ üdülőhelyeit – Turistaközpontok és szórakozóhelyek kerülnek támadás alá
Elhunyt Chuck Norris amerikai színész és harcművész
