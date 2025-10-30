Otthon Start: elárulta Gulyás Gergely, mit tervez a kormány a 1,5 milliós árkorláttal

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón az Otthon Start első eredményeivel kapcsolatban újságírói kérdésekre válaszolva elmondta:

az igénylők több mint 80%-a 40 év alatti ,

, 34 év az igénylők átlagéletkora ,

, területileg egyenletes és népességarányos az igénylések eloszlása, Budapest és az agglomeráció aránya egyharmad,

az igénylések eloszlása, Budapest és az agglomeráció aránya egyharmad, Budapesten az elsőlakás-vásárlók aránya a korábbi 12-15%-ról a 30-40%-os sávba ugrott fel, ennyien vannak azok, akik bérlőből tulajdonossá tudnak válni (a Duna House szeptember közepén azt közölte, hogy 23%-ról 36%-ra emelkedett ez az arány - a szerk.)

Nem tervezi a kormány, hogy a 1,5 millió forintos négyzetméterárkorlátot megemeli

az Otthon Start Programban, ez ugyanis a miniszter szerint bőven elegendő ahhoz, hogy az építőiparnak profitja is maradjon új építésű ingatlanok esetén is. A felhasznált anyagok importaránya sajnos magas, a kormány szívesen nyit teret és ad támogatást azoknak, akik ezen változtatni szeretnének, a bányáktól a nyílászárók gyártásáig – mondta szintén kérdésre válaszolva a miniszter a Kormányinfón, amelyről alábbi cikkünkben tudósítottunk:

Panyi Miklós államtitkár egy szerdai sajtótájékoztatón további részleteket árult el a program eddigi számairól. A program első 6 hetében, vagyis október közepéig

3000 olyan hiteligénylés történt, ahol már a szerződés végigfutott és a folyósítás is megtörtént ,

, az átlagösszeg 33-34 millió forint , tehát 100 milliárd forint körüli Otthon Start hitelt már folyósítottak a bankok,

, tehát már folyósítottak a bankok, emellett van 14-15 ezer olyan hiteligénylés , ahol már megkötötték az adásvételi szerződést és folyamatban van a kölcsön igénylésének bírálata,

, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést és folyamatban van a kölcsön igénylésének bírálata, további 8-10 ezer esetben megtörtént a bankkal a kapcsolatfelvétel, például történt előminősítés vagy előzetes értékbecslés.

Az Otthon Start Program első hónapjáról, vagyis szeptemberről november 3-án, jövő hétfőn fognak megjelenni az MNB lakáshitel-piaci statisztikái a jegybank publikációs naptára szerint, ezek a már aláírt szerződések volumenét és darabszámát mutatják majd. Az eddigi adatok azt mutatják, hogy

az év első nyolc hónapjában átlagosan havi 6750 darab lakáshitel-szerződés kötöttek a háztartások 132 milliárd forint átlagösszegben,

ettől a több hetes átfutási idő miatt természetesen most még jelentősen elmaradnak az Otthon Start első másfél havi számai, de a novemberi és a decemberi MNB-adatok várhatóan nagy robbanást mutatnak majd e téren is. Ezeket a számokat 2026 első hónapjaiban ismerhetjük csak meg. A legutóbbi, augusztusi hitelpiaci adatokról itt írtunk:

