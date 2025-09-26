Új 6,5%-os magyar állampapír érkezik, de nem a lakosságnak

Október 1-jétől az önkormányzatok új, versenyképes, a jegybanki alapkamattal megegyező havi kamatozású állampapírba, az új Önkormányzati Magyar Államkötvénybe (ÖMÁK) tudják fektetni szabad forrásaikat – közölte az Államkincstár. A kizárólag a Kincstárban vásárolható ÖMÁK előnye, hogy a befektetett pénzt nem szükséges hosszú távra lekötni, az összeg bármikor könnyen hozzáférhető a felhalmozott kamattal együtt. A Kincstárban díjmentes értékpapírszámlán tarthatják szabad pénzüket az önkormányzatok, és az értékpapír-vásárlás után pénzügyi tranzakciós illetéket sem kell fizetniük.

Az új Önkormányzati Magyar Államkötvény egy 3 éves futamidejű, piaci szinthez illeszkedő,

a jegybanki alapkamattal megegyező havi kamatozású, 10 000 Ft alapcímletű dematerializált értékpapír, melynek induló kamata 6,5%.

A kötvényt a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) és a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) a helyi önkormányzatok – mint jogi személyek – szerezhetik meg és ruházhatják át egymás között.

A kötvény a Magyar Államkincstárban vezetett díjmentes értékpapírszámlára bármikor megvásárolható, a bankbetétek alternatívájaként kiváló likviditáskezelési eszköz. A vételi és eladási árfolyam nettó 100%, és mindkettő a felhalmozott kamat mértékével naponta emelkedik a kamatfizetésig. Ezáltal már rövidebb időszakra is érdemes ebbe fektetni a rendelkezésre álló likvid pénzeszközt,

hiszen akár már 1 napos befektetési időtáv után is felhalmozott kamattal együtt váltható vissza az ÖMÁK.

A kamatfizetésre havonta kerül sor.

Az Államkincstár felhívja a figyelmet:

Az önkormányzatok az ÖMÁK révén könnyen hozzáférhető, versenyképes kamatozású állampapírba tudják tenni szabad forrásaikat.

Az értékesítési nettó árfolyam mindig 100%, a visszavásárlási nettó árfolyam mindig 100%.

Akár pár napig szabadon lévő forrás esetén is érdemes használni.

Visszaváltás esetén az összeg 2 munkanapon belül megérkezik az önkormányzat folyószámlájára.

Lejárat előtti visszaváltás esetén kedvezőbb a visszaváltási árfolyam, mint az önkormányzatok részre elérhető Diszkont Kincstárjegy és Magyar Államkötvény esetén.

Kamata magasabb a bankoknál elérhető látra szóló betétekénél.

A kötvény kizárólagos forgalmazója a Magyar Államkincstár, ahol az értékpapírszámla vezetése díjmentes.

A Magyar Államkincstárban történő értékpapír-vásárlás után nem kell pénzügyi tranzakciós illetéket fizetni.

A befektetés könnyen kezelhető a WebKincstáron és a MobilKincstáron keresztül.

Az önkormányzatok vonzó és biztonságos befektetési lehetőséghez jutnak.

