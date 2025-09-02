  • Megjelenítés
Ukrán ellentámadás a Donbaszban, Sziverszk közel a bekerítéshez - Az ukrán frontról percről percre kedden
Ukrán ellentámadás a Donbaszban, Sziverszk közel a bekerítéshez - Az ukrán frontról percről percre kedden

Portfolio
Kisméretű ukrán ellentámadás volt Donyeck megyében: a pokrovszki műveleti csoport visszavette Novoekonomicsnyét az oroszoktól. A város ettől függetlenül közel áll a bekerítéshez: az oroszok északon már Dobropilját lövik. Miközben Kosztyantynivka külvárosát elérték az orosz csapatok, északon Sziverszk bekerítésébe kezdtek, a várostól északra és délre is nagyobb orosz csapatmozgások zajlanak. Diplomáciai fronton úgy fest, továbbra sem sikerül előrelépést elérni az elnöki találkozó megszervezésében, a Kreml még mindig nem fogadta el az amerikai elnök fölvetését hivatalos kapacitásban. Cikkünk folyamatosan  frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.
Ukrán ellentámadás a Donbaszban, Sziverszk közel a bekerítéshez - Az ukrán frontról percről percre kedden

Cikkünk folyamatosan  frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

