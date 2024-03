Felújítás vagy építés? Lesznek megrendelések? - Elindult az Építőipar 2024 konferencia

A Portfolio Építőipar 2024 konferenciáján az építőipar mellett több iparágra is kitért Lázár János, építési és közlekedési miniszter, aki az élelmiszeripar kapcsán kemény üzenetet fogalmazott meg a Spar számára is. A miniszter hosszasan foglalkozott a kiskereskedelmi lánccal, többször is osztrák fűszeresként hivatkozott rá, emellett úgy véli, több Mészáros Lőrincre és Szíjj Lászlóra van szüksége Magyarországnak.