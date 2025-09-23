Ingatlanpiaci kilátások: nem tudjuk, mit hoz a jövő, de tesszük a dolgunkat

Portfolio Property Awards 2025 A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!

A szakértők egyetértettek abban, hogy bár számos bizonytalansági tényező van jelen, összességében van ok az óvatos optimizmusra, különösen ami a lakóingatlan-fejlesztéseket illeti.

A panelbeszélgetés résztvevői balról-jobbra: Noah Steinberg FRICS, elnök-vezérigazgató, WING, Jellinek Dániel, partner, vezérigazgató, Indotek Group, Futó Gábor, társalapító és társtulajdonos, Futureal-csoport, és a moderátor Ditróy Gergely, a Portfolio Csoport üzletfejlesztési igazgatója. Forrás: Bácsi Róbert/Portfolio.

Futó Gábor várakozása szerint a gazdasági stimulus kitart legalább a jövő tavaszig, az utána következő időszak viszont kétesélyes, sokan számítanak megszorításokra.

Az irodapiac helyzetét illetően úgy látja, enyhe pozitív fejlemény, hogy a dolgozók lassan visszatérnek az irodákba, viszont a logisztikai piacon megnövekedett az üresedés hazánkban, mert

„megbicsaklott” a főleg az akkumulátorra és az elektromos autókra épített hazai modell.

Jellinek Dániel szerint a rugalmasság és az innovatív megoldások keresése kulcsfontosságú lesz a következő időszakban. A mesterséges intelligencia kapcsán óriási változásokat vár, de elmondása szerint ez nem feltétlenül rossz, de alkalmazkodni szükséges.

A cég befektetési politikája kapcsán megjegyezte, hogy a portfólió 20%-át fekteti be Magyarországon, és 80%-ot külföldön, legutóbb Spanyolországban költött a cég. Hangsúlyozta, hogy a közép- és kelet-európai piac mérete az európai piac csupán 3%-a.

A jövőt illetően Noah Steinberg a mesterséges intelligencia kapcsán kevésbé borúlátó, mint beszélgetőtársai. Szerinte az emberiség történetében minden hasonló nagyságrendű előrelépés javította az emberiség életszínvonalát.

Nem a mi feladatunk megjósolni, mi fog történni. megyünk előre, építünk, mint eddig. Lakásra mindig szükség lesz.

- mondta a szakember.

Elmondása szerint a WING is keresi a lehetőségeket az Otthon Start program kapcsán, elsősorban vidéki lakóingatlanprojekt-lehetőségeket vizsgál.

