Ingatlanpiaci kilátások: nem tudjuk, mit hoz a jövő, de tesszük a dolgunkat

A szakértők egyetértettek abban, hogy bár számos bizonytalansági tényező van jelen, összességében van ok az óvatos optimizmusra, különösen ami a lakóingatlan-fejlesztéseket illeti.
Futó Gábor várakozása szerint a gazdasági stimulus kitart legalább a jövő tavaszig, az utána következő időszak viszont kétesélyes, sokan számítanak megszorításokra.
Az irodapiac helyzetét illetően úgy látja, enyhe pozitív fejlemény, hogy a dolgozók lassan visszatérnek az irodákba, viszont a logisztikai piacon megnövekedett az üresedés hazánkban, mert
„megbicsaklott” a főleg az akkumulátorra és az elektromos autókra épített hazai modell.
Jellinek Dániel szerint a rugalmasság és az innovatív megoldások keresése kulcsfontosságú lesz a következő időszakban. A mesterséges intelligencia kapcsán óriási változásokat vár, de elmondása szerint ez nem feltétlenül rossz, de alkalmazkodni szükséges.
A cég befektetési politikája kapcsán megjegyezte, hogy a portfólió 20%-át fekteti be Magyarországon, és 80%-ot külföldön, legutóbb Spanyolországban költött a cég. Hangsúlyozta, hogy a közép- és kelet-európai piac mérete az európai piac csupán 3%-a.
A jövőt illetően Noah Steinberg a mesterséges intelligencia kapcsán kevésbé borúlátó, mint beszélgetőtársai. Szerinte az emberiség történetében minden hasonló nagyságrendű előrelépés javította az emberiség életszínvonalát.
Nem a mi feladatunk megjósolni, mi fog történni. megyünk előre, építünk, mint eddig. Lakásra mindig szükség lesz.
- mondta a szakember.
Elmondása szerint a WING is keresi a lehetőségeket az Otthon Start program kapcsán, elsősorban vidéki lakóingatlanprojekt-lehetőségeket vizsgál.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Hírszerzési jelentés: súlyos csapást szenvedett Oroszország
Fontos objektumot vontak ki a forgalomból.
Szomorú jelentés érkezett: lényegében tömegmészárlásokat folytat a sötét diktatúra
Aki itt börtönbe kerül, könnyen lehet, hogy sosem jut ki élve.
Bejelentették az oroszok: küszöbön a stratégiai győzelem, eleshet egy nagyon fontos város
Kupjanszknál szorul a helyzet.
Lakásfejlesztés és külföldi terjeszkedés lehet a megoldás a hazai ingatlanpiaci kihívásokra
Élénkül a finanszírozás.
Figyelem: amikor legutóbb ilyen történt, akkor menekülni kellett a tőzsdékről
Kritikus szakaszba értek a piacok.
Hiába jók a brüsszeli tervek, pocsék a végrehajtás, amiért nagy árat fizet Európa
Sem a tagállamok, sem az uniós intézményrendszer nem bírja végigvinni, amit elkezdett.
Üzenet vagy teszt? Mi Putyin célja a légtérsértő provokációkkal?
Rendre berepülnek NATO tagállamok fölé orosz drónok és vadászrepülők.
Feszültség a NATO keleti szárnyán: rendkívüli bejelentést tett Lengyelország
Itt vannak a részletek.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod