Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
Az amerikai tőzsdék tegnap zárva tartottak a Labor Day miatt, ma azonban már a tengerentúlon is lesz kereskedés. Ázsiában vegyes elmozdulásokat lehetett látni reggel és a határidős indexek állása alapján az európai piacokon is iránykeresés jöhet. Ez összecseng azzal, hogy a héten beléptünk a szezonálisan jellemzően gyenge hozamokkal kecsegtető szeptemberbe. A gazdasági adatokat illetően, ma reggel érkezik a hét legfontosabb magyar vonatkozású adata, hiszen a KSH a második negyedéves GDP részletes adatait publikálja, emellett az eurózónában már az augusztusi inflációs adatokat publikálják, míg Amerikában az ISM feldolgozóipari konjunktúraindexére lesz érdemes figyelni.
Iránykeresés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Az amerikai tőzsdéken nem volt tegnap kereskedés.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel iránykeresés látszik, a Nikkei 0,18 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,58 százalékos mínuszban áll, miközben a szingapúri tőzsde 0,42 százalékot emelkedett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,17 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,1 százalékot eshet, míg a FTSE 0,11 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel érkezik a hét legfontosabb magyar vonatkozású adata, hiszen a KSH a második negyedéves GDP részletes adatait publikálja. Az előzetes adatok alapján mindössze 0,1 százalékkal bővült a magyar gazdaság, ezt vizsgálják most felül, illetve választ kaphatunk arra is, mi okozza az elhúzódóm stagnálást. Az eurózónában már az augusztusi inflációs adatokat publikálják, míg Amerikában az ISM feldolgozóipari konjunktúraindexére lesz érdemes figyelni.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 32,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 544,88 0,0% 0,6% 4,5% 7,1% 9,6% 59,0%
S&P 500 6 460,26 0,0% 0,3% 3,6% 9,8% 14,4% 83,2%
Nasdaq 23 415,42 0,0% 0,0% 2,9% 11,4% 19,6% 90,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 188,79 -1,2% -1,4% 3,4% 5,8% 9,2% 82,3%
Hang Seng 25 617,42 2,2% -0,8% 4,5% 27,7% 42,4% 1,7%
CSI 300 4 523,71 0,6% 1,2% 11,6% 15,0% 36,2% -6,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 037,33 0,6% -1,0% 2,6% 20,7% 27,1% 85,3%
CAC 7 707,9 0,1% -1,7% 2,1% 4,4% 1,0% 56,1%
FTSE 9 196,34 0,1% -1,3% 1,4% 12,5% 9,8% 56,9%
FTSE MIB 42 409,71 0,5% -1,9% 6,2% 24,1% 23,4% 116,4%
IBEX 14 939,4 0,0% -2,1% 5,8% 28,8% 31,0% 114,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 103 713,2 1,1% -1,1% 3,2% 30,7% 42,3% 200,6%
ATX 4 647,2 0,7% -2,4% 4,3% 26,9% 24,6% 109,4%
PX 2 271,61 0,2% -1,1% 2,5% 29,1% 42,5% 151,5%
Magyar blue chipek              
OTP 29 920 1,3% -1,5% 5,6% 37,9% 63,6% 200,7%
Mol 2 934 0,7% -0,1% -2,9% 7,5% 8,9% 74,0%
Richter 10 470 1,9% -1,1% 0,7% 0,7% -2,8% 47,3%
Magyar Telekom 1 938 0,7% -1,9% 11,5% 52,1% 88,5% 434,6%
Nyersanyagok              
WTI 64,36 0,0% -1,3% -5,9% -11,2% -13,6% 50,5%
Brent 68,19 0,1% 0,6% -2,2% -8,8% -13,6% 49,4%
Arany 3 478,56 1,1% 3,1% 3,9% 32,5% 38,8% 76,0%
Devizák              
EURHUF 394,8750 -0,5% -0,6% -0,8% -4,0% 0,6% 10,9%
USDHUF 337,1686 -0,6% -0,8% -2,1% -15,1% -4,9% 13,3%
GBPHUF 457,0750 -0,3% -0,7% 0,2% -8,1% -2,1% 14,2%
EURUSD 1,1712 0,1% 0,2% 1,4% 13,1% 5,8% -2,1%
USDJPY 146,8300 0,0% 0,0% -0,9% -6,6% 0,8% 38,6%
GBPUSD 1,3550 0,3% 0,3% 2,2% 8,2% 3,1% 0,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 109 244 0,8% -0,8% -3,5% 15,7% 84,8% 816,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,2 0,0% -1,4% -0,2% -8,1% 7,3% 527,3%
10 éves német állampapírhozam 2,7 0,9% -0,5% 2,6% 14,4% 21,3% -757,9%
10 éves magyar állampapírhozam 7,18 0,1% 0,8% -0,8% 8,5% 12,9% 205,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Rekordon a BUX: mi lehet a hátralevő év sikersztorija?

Olyannal játszik Trump, ami tönkrevághatja a befektetéseidet

Jöhet a félelem és reszketés hete a piacokon – adatdömping mellett élesedik Európa nagy háborúja

Címlapkép forrása: solarseven

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

