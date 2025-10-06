Folytatódik a kormányzati leállás, bizonytalanság a tőzsdéken

Erősen indította a napot a 4iG részvénye, már 1,8 százalékos pluszban van az árfolyam, ráadásul kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a befektetők a részvényt, jelenleg a magyar tőzsde legforgalmasabb papírjáról beszélünk.

Az emelkedés nem véletlen: a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. és az állami tulajdonú N7 Holding három fontos megállapodást írt alá, amelyek célja, hogy létrehozzák Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját.