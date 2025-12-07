Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron

Aki most belép ebbe az akcióba, az könnyedén azt tapasztalhatja, hogy egész 2026-ban ebből fog profitálni.
Az akció időben limitált – az információs előny viszont tartós. Új előfizetőink ugyanis a december 1. és 17. között futó akciónk keretében
2 hónapig féláron szerezhetik meg a havi Signature PRO csomagot.
A karácsonyi kedvezmény igénylése egyszerűen és gyorsan IDE KATTINTVA.
Az ünnepi ajánlat legfontosabb részletei
- Az akció időtartama: december 1. és 17. közötti új havi előfizetők.
- Érintett előfizetői csomag: Signature PRO havi előfizetése.
- Akció tartalma: két hónapon át féláron jut hozzá az új előfizető a Signature PRO havi előfizetéshez.
- Ár: 2990 forint helyett 1495 forint két hónapon át.
- Kuponkód: használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben.
- FONTOS: a 2 akciós hónap lejárta után a 3. hónaptól már teljes havi díjat, azaz 2990 Ft/hónap számolunk fel, amennyiben olvasónk nem mondja le az előfizetést.
Mi jár a Signature PRO csomagban?
Előfizetői rendszerünk Signature PRO szintjén minden egyedi elemzésünk hozzáéférhető korlátlanul (emellett teljes hozzáférést adunk a Portfolio cikkarchívumához is). Signature PRO előfizetéssel rendelkező olvasóink meghívást kapnak a csak nálunk elérhető befektetői klubokra, a Portfolio Investment Day konferenciáinkra díjmentesen tudnak belépni. Emellett Signature bird áron történő vásárlási lehetőség a Portfolio más rendezvényeire.
Mindezeken túl előfizetőink testreszabhatják Portfolio Financial Terminál szolgáltatásukat, lehetőségük van a BÉT tőzsdei kötéslista letöltésére, prémium hírlevelekkel gazdagodhat.
Az információ előny
A legjobb karácsonyi ajándék: kevesebb bizonytalanság, több átlátás
- mondhatjuk a fenti akció és a Portfolio egyedi Signature elemzéseinek tartalmának fényében. Olvasóink ugyanis olyan információhoz jutnak, amihez a magyar piacon sehol máshol. Néhány példa a közelmúltból:
- Hétindító makronaptárjaink, amiből mindig kiderül, milyen események, hírek fogják megmozgatni az adott héten a részvény- és devizapiacokat.
- Egyedi, havi rendszerességű alapkezelői felméréseink, amelyekből olvasóink megismerhetik, hogyan gondoldkodnak a profi befektetők a nemzetközi tőzsdék kilátásairól, vagy a forint árfolyamáról.
- A legfontosabb makrogazdasági fejlemények és geopolitikai sztorik befektetéseinkre gyakorolt hatásairól írt cikkeink és elemzéseink.
- Hazai részvényekről szóló különleges írásaink, figyelemfelkeltő elemzéseink, árfolyamkilátásokról szóló meglátásaink.
- Az aktuális gazdaságpolitikai döntések állampapírpiacra és forintárfolyamra gyakorolt hatásáról írt anyagunk.
- Melyik állampapírt érdemes most venni típusú írásaink.
- Neves hazai közgazdászok meglátásai, mint például Bod Péter Ákos közgazdász, korábbi jegybankelnök írásai.
- A Project Syndicate-tel való együttműködésünk keretében elérhetővé váló nemzetközi és világhírű szakemberek véleményei, így például többek között Harold James, a Princeton Egyetem professzorának legutóbbi írása.
És ami még vár meglévő és új előfizetőinkre: az év végi top10 sztorik teljes mértékben elérhetőek lesznek a Signature PRO előfizetőknek, valamint januárban már új befektetői klubbal készülünk a csomagot vásárlók számára: az AI-vonat, mint befektetés lesz a téma.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
A háború egyik legnagyobb légicsapását hajtotta végre Oroszország, ebből nehéz lesz felállni
Hetekig is eltarthat a javítás.
Kína és Oroszország közös rakétavédelmi hadgyakorlatot tartott
Orosz területen tartották.
Veszélyes katonai incidensbe keveredett két nagyhatalom, figyelmeztet az egyik védelmi miniszter
Nemzetközi vizek felett történt a két eset.
Budapest így kerüli meg a kormányt a nemzetközi színtéren
A közvetlen EU-források megszerzéséért küzdő európai fővárosok szövetségének is tagja.
Kriptokereskedés a Revoluton: újabb enyhítés érkezett
A teljes feloldásra még várni kell.
Egy határ, két valóság: Kassa megerősödése új kihívások elé állítja Észak-Magyarországot
Miért törik meg a kohézió a keleti határrégióban?
Fordulat a Trump-kormány tervében? A Boeing vezetője elárulta, kik maradhatnak érintetlenek
Szerinte a tervek nem érintik a nagy fegyvergyártókat.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!