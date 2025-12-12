Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken történik

Kitart az emelkedés a tőzsdéken a mai kereskedésben, a DAX 0,4 százalékos, a CAC 0,7 százalékos pluszban van, míg a FTSE 100 0,2 százalékot emelkedett. A összeurópai Stoxx 600 index 0,3 százalékos emelkedésben van.

Közben a magyar piacon is kitart az emelkedés, a BUX 0,5 százalékos pluszban van. A blue chipek közül egyedül a Mol esik minimálisan, a többi nagypapír 0,3-0,7 százalék közötti emelkedésben van.