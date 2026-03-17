Begyújtotta az rakétákat az OTP, jó hír jött a Barátság-vezeték felől

Az OTP árfolyama a nap folyamán egyenletesen emelkedett, ahogy a nemzetközi piacokon is javult a kockázati étvágy. A papír napi maximumot ért el, miután az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy technikai és pénzügyi támogatást adnak Kijevet, amelyet az ukrán állam el is fogadott. Nem sokkal később az uniós végrehajtó testület több részletet is közölt a megállapodásról,

amely helyreállíthatja Magyarország és Szlovákia vezetékes kőolajellátását.

Az OTP jelenleg 3,4 százalékos pluszban van.

A Mol is emelkedik, jelenleg 1,7 százalékos pluszban van.