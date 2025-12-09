Megszólalt a neves pénzember: alattomos kockázat fenyegeti a befektetőket

Dan Ivascyn, a Pacific Investment Management Co. (Pimco) befektetési igazgatója az Odd Lots podcastben arra figyelmeztetett, hogy „veszélyes” feltételezések alakultak ki a hitelpiacon, ahol a "felfújt" minősítések hamis biztonságérzetet adhatnak a befektetőknek éppen akkor, amikor egyre szűkül a jegybank mozgástere a beavatkozásra.
Ivascyn elmondása szerint rendkívül kockázatos pusztán a hitelminősítők besorolásai alapján befektetni, és
súlyos félreértés azt hinni, hogy egy eszköz valóban befektetésre ajánlott, csak mert a minősítők így jelzik.
A kötvényportfólió-menedzser rámutatott, hogy az utóbbi években hatalmas növekedés ment végbe az alacsonyabb minőségű vállalatok hitelezésében. Az előző nagy ciklusban elsősorban a gyengébb hitelképességű háztartásoknak hiteleztek túlzottan – utalt vissza a 2008-as pénzügyi válságra, hozzátéve, hogy jelenleg ez a minta ismétlődik a vállalati szektorban.
A figyelmeztetés azért is különösen aktuális, mert a magánhitelezés robbanásszerűen terjeszkedik, az alapok pedig agresszíven versenyeznek azokért a hitelekért, amelyeket korábban jellemzően bankok nyújtottak. Ez sok befektetőt arra ösztönöz, hogy saját elemzés helyett külső minősítésekre támaszkodjon, amit Ivascyn a pénzügyi válság előtti önhittséghez hasonlított.
A szakember ugyanakkor úgy véli, az aktuális környezet kedvez az aktív befektetőknek. Megfogalmazása szerint a piacok olyan szakaszba léptek, ahol egyre inkább a fundamentumok, nem pedig a jegybanki beavatkozások tartják őket egyensúlyban. Ez szerinte magasabb kockázati prémiumokat, magasabb hozamokat és jelentősebb értékelési tartalékot jelent, miközben a különböző eszközosztályok közötti korreláció is csökken.
A Pimco alap forgatókönyve szerint az amerikai gazdaság 2026 elejére erősödni fog, részben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások, részben a Trump-kormány költségvetési csomagjának hatására.
Ivascyn ugyanakkor figyelmeztetett: ha a növekedés mégis megtorpan, a hitelezési veszteségek gyorsan emelkedhetnek, és a szabályozók nem szívesen mentenék ki másodszor is ugyanazt a szektort.
A Fed kamatpályájáról Ivascyn úgy vélekedett, hogy a jegybank 2026-ra lejjebb szeretné vinni az irányadó kamatokat, de ezt megnehezítheti, ha az infláció tartósan a célszint felett marad.
A Jerome Powell leváltásáról szóló találgatásokra reagálva a befektetési igazgató hangsúlyozta: a Pimco arra számít, hogy a Fed megőrzi intézményi függetlenségét. Emlékeztetett arra is, hogy az elnök csak egy szavazat a sok közül, a döntéseket pedig egy bizottság hozza meg, amely továbbra is a jegybank kettős mandátumára – az árstabilitásra és a maximális foglalkoztatottságra – koncentrál.
A kötvényóriás "zászlóshajó" terméke, a 213 milliárd dolláros Pimco Income Fund tavaly 10,4 százalékos hozamot ért el.
Az alap többek között amerikai állampapírokat vásárolt a vámbejelentések okozta piaci zűrzavar közepette, ami utólag kifizetődőnek bizonyult.
A magánhitelezési piac minősítési gyakorlata már korábban is felkeltette a felügyeleti hatóságok figyelmét. Az amerikai tőzsdefelügyelet jelenleg az Egan-Jones Ratings Co. tevékenységét vizsgálja, a Nemzetközi Fizetések Bankja pedig idei jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a magánhitelezésbe áramló óriási tőke – különösen a biztosítók részéről – felfújt hitelképességi értékelésekhez és alultőkésített kitettségekhez vezethet.
Ivascyn szerint ma túl gyakran előfordul, hogy egy eszköz már egyetlen hitelminősítő besorolása alapján is befektetésre ajánlottnak számít. A piaci szereplők évek óta azzal viccelődnek, hogy ha egy papír csak egy minősítőtől kap ilyen jelölést, az annak a jele is lehet, hogy a többiek szerint valójában bóvli (befektetésre nem ajánlott) kategóriába tartozik.
