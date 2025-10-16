Csütörtök reggel 390,62-nél járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelent a tegnap esti szinthez képest. Ugyanakkor újra
reális esély van arra, hogy akár a 390-es szintet is támadja a magyar deviza.
Utoljára múlt hét kedden járt arra az árfolyam mielőtt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján arról beszélt, hogy véleménye szerint eljött a kamatcsökkentés ideje. A nyilatkozatot a befektetők aggasztóan értékelték, hiszen egyrészt konfliktus kezdett kirajzolódni a kormány és a jegybank között, másrészt az elmúlt hónapokban éppen a világviszonylatban is magas, 6,5%-os alapkamat jelentette a forint legfontosabb támaszát. Nagyjából egy hét kellett ahhoz, hogy elüljön a piaci feszültség, így beszélhetünk ma újra arról, hogy a nap végére 390 alatti euróárfolyam sem elképzelhetetlen.
Persze az is kell a forint újbóli erőre kapásához, hogy a nemzetközi piacokon is viszonylagos nyugalom van. Pénteken ugyan megijesztette kicsit a befektetőket Donald Trump azzal, hogy 100%-os extra vámot helyezett kilátásba minden kínai termékre, azonban a hétvégén már az amerikai elnök is sokkal óvatosabb hangnemet ütött meg. Trump egyelőre bízik a megegyezésben november elseje előtt, szerinte a kínaiaknak sem érdeke a vámháború eszkalálódása, éppen ezért egyelőre kivárás jellemzi a piacot. Ha azonban nem lesz megegyezés és ezek a vámok élesednek, akkor az megint komolyabb kilengéseket hozhat. Az euró-dollár jegyzés megjárta az 1,16 alatti szintet is, a dollár erősödéssel reagált Trump fenyegetésére, de mostanra 1,1656-ig emelkedett vissza a keresztárfolyam.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Damoklész kardja vághatja ketté az Európai Uniót
Európa kényes helyzetben: a dán külügyminiszter szerint ez az egyetlen út a túléléshez.
Megint a 390-es szinttel flörtöl a forint
Oldódik a feszültség a piacon.
Kemény döntés a Nestlénél: 16 ezer munkahelyet szüntetnek meg
Drasztikus reformok jönnek.
Sötét jövőt lengetett be Ukrajnának a korábbi miniszter: valódi összeomlás is jöhet
Van derűsebb lehetőség is.
Felforrtak az indulatok Brüsszelben az uniós pénzek miatt – utcára mentek az emberek
Komoly lázadás indult az Európai Bizottság terve ellen.
Halálos Los Angeles-i tűzvész: 45 év börtönt kaphat a gyújtogató
Elkapták a feltételezett tettest.
Washington nyomást gyakorol: újabb nagyhatalomnak kellene leválnia az orosz energiáról
Új befektetési megállapodások is terítéken.
Figyelmeztet a NATO hatalma: Moszkva csapatokat gyűjt, a háború következő szakaszába léphetnek az oroszok
Ez már nem Ukrajnát érintheti.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!