Nagy egyezséget kötött Trump Kínával - Szárnyalnak az amerikai tőzsdék

Már 17,2 százalékos pluszban van a Rába árfolyama, de volt már ennél magasabban, 20 százalékos emelkedésben is a jegyzés.

A forgalom ma is kiemelkedő, már közel 691 millió forint értékben cseréltek gazdát a cég részvényie, ezzel a Rába az ötödik legforgalmasabb részvény ma a Budapesti Értéktőzsdén.