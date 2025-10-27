Nagy egyezséget kötött Trump Kínával - Szárnyalnak az amerikai tőzsdék

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Jó a hangulat az Egyesült Államokban: mindhárom fő index csúcson járt
Jó hangulatban zajlik a kereskedés Amerikában a hét első napján. A Dow Jones eddig 0,4 százalékos pluszban van, míg az S&P 500 0,96, a Nasdaq árfolyama pedig eddig 1,65 százalékkal került feljebb. A nap folyamán mindhárom fő index napközbeni csúcsot ért el.
Meglepő figyelmeztetés érkezett: Elon Musk faképnél hagyhatja a Teslát, ha nem kapja meg, amit akar
Elon Musk akár távozhat is a Tesla éléről, ha a részvényesek nem hagyják jóvá a neki szóló 1000 milliárd dolláros javadalmazási csomagot. Erre Robyn Denholm, az igazgatóság elnöke figyelmeztetett a hétfőn kiküldött levelében, a november 6-i éves közgyűlés előtt.
Már 17 százalékos pluszban a Rába
Már 17,2 százalékos pluszban van a Rába árfolyama, de volt már ennél magasabban, 20 százalékos emelkedésben is a jegyzés.
A forgalom ma is kiemelkedő, már közel 691 millió forint értékben cseréltek gazdát a cég részvényie, ezzel a Rába az ötödik legforgalmasabb részvény ma a Budapesti Értéktőzsdén.
Bezuhant a kakaó ára
Meredeken esett a kakaóbab tőzsdei ára hétfőn a kedvező nyugat-afrikai terméskilátásokra, ami túlkínálathoz vezethet a globális piacon.
Nagy esésben az ezüst is
Folytatódik a kitárazás a nemesfémekből, már 4,3 százalékos mínuszban van az ezüst árfolyama, ezzel pedig október 2-a óta nem látott mélypontra esett az árfolyam.
4000 dollár alatt az arany
Már 3 százalékos mínuszban van az arany árfolyama. A mai eséssel pedig már 4000 dollár alá is benézett az árfolyam, október 10-e óta először.
Itt van most a nagy pénz: a profik szerint ez az 5 részvény nagyot robbanhat!
Dübörög a gyorsjelentési szezon, történelmi csúcson a tőzsdék, a befektetők pedig több jó hírt is kaptak az elmúlt napokban. A Bank of America elemzői szerint a mostani események közepette 5 olyan részvény is van, amely nagy hozamlehetőséggel kecsegtet. Nézzük is meg, hogy melyek ezek a papírok, és hogy mit érdemes tudni róluk.
Erős nyitás Amerikában
Az USA-Kína kereskedelmi feszültségek enyhülése emelkedést hozott a tőzsdékre.
A Nasdaq 1,2, az S&P 500 0,9, a Dow Jones pedig 0,6 százalékos pluszban nyitott.
Kitart a lendület a magyar tőzsdén
Féltávnál is kitart a jó hangulat a magyar tőzsdén. A nagypapírok közül az OTP, a kisebb részvények közül pedig a Rába teljesít a legjobban.
Kitört a béke, beszakadt a népszerű befektetés
Donald Trump és Hszi Csi Ping csütörtöki találkozója előtt tovább enyhülnek a feszültségek az Egyesült Államok és Kína között, ennek hatására pedig az utóbbi időszak egyik legnépszerűbb befektetését ütni kezdték.
Magyar részvényeid vannak? Mutatjuk a következő hetek legfontosabb táblázatát
Október végétől decemberig sorban érkeznek a hazai gyorsjelentések a Moltól és az OTP-től a Richteren, Telekomon át a mid cap mezőnyig. Összegyűjtöttük a hazai tőzsdei cégek harmadik negyedéves gyorsjelentéseinek időpontját.
Kritikus szintre zuhant az arany és az ezüst - Most kell beszállni?
Extrém túlvett az ezüst és az arany, erre is figyelmeztettünk a legutóbbi Portfolio Investben, jött is az esés, nem is kicsi. Most kritikus szinten áll a ké nemesfém árfolyama, mutatjuk, hogyan érdemes mos befektetni a két nemesfém piacán.
Történelmi csúcson az OTP
31 370 forintnál új történelmi csúcsot ért el az OTP hétfő reggel 1,3 százalékos emelkedést követően.
Az előző csúcsot még augusztus 19-én érte el a bankrészvény 31 000 forintnál.
A forgalom is kiemelkedő, a kereskedés eddigi részében már több mint 2,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a bank részvényei, ezzel az OTP a legforgalmasabb papír a hazai részvénypiacon.
Trump kimondta, amire a befektetők vártak
Donald Trump amerikai elnök szerint legkésőbb az év végéig megszülethet a döntés a Federal Reserve következő elnökéről. A lehetséges jelöltek köre Scott Bessent pénzügyminiszter szerint öt főre szűkült, a politikus pedig Hálaadás után tervezi Trump elé terjeszteni a végleges listát.
Óvatos emelkedés
A német DAX index 0,4 százalékos pluszban nyitott, eközben a francia CAC és az angol FTSE egyaránt 0,1-0,1 százalékos pluszban van a nyitást követő percekben.
Kilőtt a magyar tőzsde, száguld a sztárpapír
Közel 1 százalékos pluszban van hétfő reggel a magyar tőzsde. A nagypapírok közül az OTP kezdte legjobban a hetet, a kisebb kapitalizációjú magyar részvények közül pedig a Rábát érdemes kiemelni, mely közel 8 százalékot ugrott a nyitást követően.
Tarolt Milei pártja, örülnek a befektetők Argentínában
Javier Milei pártja várakozáson felül, a szavazatok 41 százalékát megszerezve tarolt az argentin parlamenti választásokon, ezzel jelentősen megerősítve politikai pozícióját és a reformprogram mögötti támogatást.
A piacok pozitívan reagáltak: a peso erősödni kezdett, a dollárkötvények és helyi állampapírok ralira készülnek.
Elemzők szerint a győzelem új lendületet adhat Milei gazdasági átalakításainak, és csökkenti annak kockázatát, hogy az amerikai támogatás megszűnjön.
A bitcoin egykori ősellensége már hitelekhez is elfogad kriptókat
Az év végéig a JP Morgan lehetővé teszi intézményi ügyfeleinek, hogy bitcoin- és ether-állományukat hitelfedezetként használják; a zálogul szolgáló tokeneket független letétkezelő őrzi, a program pedig globálisan elérhető - írja a Bloomberg. A fizetési piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,59 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,17 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,43 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,79 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,64 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,41 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,69 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,89 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,14 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Hétfőn Kínából vállalati profit érkezik egy olyan helyzetben, amikor több iparágban is folyamatosan egymás alá ígérve próbálnak a vállalatok piaci részesedést szerezni. Ezt követően MNB lakásárindex érkezik. Az euróövezetben hitelezési, Németországból pedig IFO gazdasági hangulatindex érkezik. Az USA-ból a Dallas Fed teszi közzé a feldolgozóipari indexét.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,8 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,0 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 207,12
|1,0%
|2,2%
|2,4%
|11,0%
|11,4%
|66,6%
|S&P 500
|6 791,69
|0,8%
|1,9%
|2,3%
|15,5%
|16,9%
|96,0%
|Nasdaq
|25 358,16
|1,0%
|2,2%
|3,5%
|20,7%
|25,3%
|116,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 299,65
|1,4%
|3,6%
|8,0%
|23,6%
|29,2%
|109,6%
|Hang Seng
|26 160,15
|0,7%
|3,6%
|-1,4%
|30,4%
|27,7%
|5,0%
|CSI 300
|4 660,68
|1,2%
|3,2%
|2,1%
|18,4%
|18,6%
|-1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 239,89
|0,1%
|1,7%
|2,4%
|21,8%
|24,7%
|91,7%
|CAC
|8 225,63
|0,0%
|0,6%
|5,1%
|11,4%
|9,6%
|67,5%
|FTSE
|9 645,62
|0,7%
|3,1%
|4,3%
|18,0%
|16,6%
|64,6%
|FTSE MIB
|42 486,67
|0,2%
|1,7%
|0,1%
|24,3%
|22,4%
|120,3%
|IBEX
|15 861,5
|0,4%
|1,7%
|4,4%
|36,8%
|34,0%
|130,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 182,8
|0,0%
|1,2%
|5,9%
|31,3%
|41,3%
|209,6%
|ATX
|4 666,25
|-0,1%
|1,9%
|0,7%
|27,4%
|31,5%
|112,7%
|PX
|2 353,92
|0,7%
|0,6%
|1,8%
|33,7%
|42,9%
|172,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 870
|0,0%
|1,8%
|7,6%
|42,3%
|65,1%
|206,6%
|Mol
|2 756
|0,0%
|0,4%
|2,8%
|1,0%
|5,5%
|70,1%
|Richter
|10 430
|0,0%
|0,7%
|4,9%
|0,3%
|-4,5%
|53,7%
|Magyar Telekom
|1 796
|0,0%
|0,6%
|-0,3%
|41,0%
|65,4%
|416,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,27
|-0,3%
|6,8%
|-4,8%
|-14,0%
|-11,8%
|57,0%
|Brent
|65,95
|-0,1%
|7,6%
|-4,9%
|-11,8%
|-11,5%
|57,6%
|Arany
|4 121,36
|-0,6%
|-2,9%
|9,8%
|57,0%
|50,7%
|116,9%
|Devizák
|EURHUF
|389,7
|0,0%
|0,0%
|-0,3%
|-5,3%
|-3,3%
|6,6%
|USDHUF
|335,1970
|-0,1%
|0,4%
|0,7%
|-15,6%
|-10,2%
|8,5%
|GBPHUF
|446,6001
|-0,3%
|-0,5%
|-0,4%
|-10,3%
|-7,5%
|11,2%
|EURUSD
|1,1626
|0,1%
|-0,4%
|-1,0%
|12,3%
|7,7%
|-1,8%
|USDJPY
|152,6150
|0,0%
|1,5%
|2,6%
|-2,9%
|0,4%
|45,6%
|GBPUSD
|1,3300
|-0,2%
|-0,7%
|-1,1%
|6,2%
|2,6%
|2,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|111 039
|0,8%
|4,3%
|-2,0%
|17,6%
|62,9%
|758,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,98
|-0,2%
|-0,2%
|-3,6%
|-13,1%
|-5,4%
|372,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,59
|1,9%
|1,9%
|-4,4%
|9,4%
|14,6%
|-550,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|0,0%
|0,0%
|-0,1%
|3,5%
|-0,4%
|187,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod