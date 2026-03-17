Vihar előtti csend a tőzsdéken

Vegyes mozgások Európában
Iránykereséssel kezdik a napot az európai tőzsdék, a DAX 0,2 százalékos mínuszban van, míg a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot erősödött. A milánói börze is lejjebbb került 0,3 százázalékkal, a spanyol piac pedig stagnál.
Iránykereséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Az európai tőzsdék az irányt keresik, amibe a BUX index óvatos mozgása is beleillik.
Megint ugrik az olajár, ideges a piac
Az olajárak több mint 3 százalékot emelkedtek, mivel továbbra is bizonytalanság övezi a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom védelmére tervezett, amerikai vezetésű koalíció sorsát - tudósított a Cnbc.
Új részvények kerülnek a BUX-ba
A Budapesti Értéktőzsde közzétette a BUX és a BUMIX indexkosarak új összetételét, amelyek 2026. április 1-jétől lépnek hatályba. A felülvizsgálat nyomán a BUX indexbe három új papír, az MBH Bank, a PannErgy és a Shopper Park Plus kerül be, miközben a CIG Pannónia kiesik, a Zwack pedig annak ellenére bent marad, hogy első alkalommal nem teljesítette a kritériumokat.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,1 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,64 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,17 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,21 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,55 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,36 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,17 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,46 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,42 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,46 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Kedden a német ZEW gazdasági hangulatindex mellett az amerikai magánszektor friss foglalkoztatási statisztikája jelenik meg, de ezek várhatóan nem fogják megrengetni a piacokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,8 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 28,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 0,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 65,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 946,41
|0,8%
|-1,7%
|-5,2%
|-2,3%
|13,2%
|43,0%
|S&P 500
|6 699,38
|1,0%
|-1,4%
|-2,0%
|-2,1%
|18,8%
|69,1%
|Nasdaq
|24 655,34
|1,1%
|-1,2%
|-0,3%
|-2,4%
|25,1%
|87,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 751,15
|-0,1%
|1,9%
|-5,4%
|6,8%
|45,1%
|79,6%
|Hang Seng
|25 834,02
|1,4%
|1,7%
|-3,3%
|0,8%
|7,8%
|-11,0%
|CSI 300
|4 671,56
|0,1%
|1,2%
|0,2%
|0,9%
|16,6%
|-8,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 564,01
|0,5%
|0,7%
|-5,0%
|-3,8%
|2,5%
|61,9%
|CAC
|7 935,97
|0,3%
|0,3%
|-4,6%
|-2,6%
|-1,1%
|31,1%
|FTSE
|10 317,69
|0,6%
|0,7%
|-1,5%
|3,9%
|19,5%
|51,7%
|FTSE MIB
|44 347,56
|0,1%
|0,7%
|-2,4%
|-1,3%
|14,7%
|82,8%
|IBEX
|17 089,4
|0,2%
|1,0%
|-4,3%
|-1,3%
|31,4%
|97,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|120 787,9
|-0,8%
|0,3%
|-2,9%
|8,8%
|37,5%
|172,9%
|ATX
|5 298,49
|0,7%
|-0,2%
|-6,6%
|-0,5%
|23,3%
|66,8%
|PX
|2 528,67
|0,5%
|-0,9%
|-4,6%
|-5,8%
|22,2%
|134,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 340
|-0,5%
|-1,0%
|-8,9%
|0,7%
|42,5%
|159,1%
|Mol
|3 766
|-2,1%
|0,7%
|4,7%
|28,1%
|35,2%
|71,8%
|Richter
|11 880
|0,0%
|4,3%
|2,2%
|20,4%
|14,9%
|35,4%
|Magyar Telekom
|2 040
|-0,5%
|-1,9%
|4,5%
|13,8%
|20,0%
|393,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|93,39
|-5,2%
|-1,3%
|48,1%
|63,1%
|38,5%
|44,1%
|Brent
|100,55
|-2,1%
|9,5%
|46,6%
|65,2%
|41,6%
|46,9%
|Arany
|4 996,3
|-0,7%
|-2,1%
|0,3%
|15,5%
|67,2%
|189,0%
|Devizák
|EURHUF
|391,3750
|-0,4%
|-0,7%
|3,6%
|1,9%
|-1,9%
|6,5%
|USDHUF
|340,7706
|-0,8%
|0,2%
|6,9%
|4,2%
|-7,2%
|10,3%
|GBPHUF
|451,6350
|-0,9%
|0,8%
|4,0%
|2,5%
|-4,9%
|5,3%
|EURUSD
|1,1485
|0,4%
|-0,9%
|-3,1%
|-2,2%
|5,6%
|-3,4%
|USDJPY
|159,5400
|0,0%
|0,9%
|4,0%
|1,8%
|7,4%
|46,3%
|GBPUSD
|1,3302
|0,5%
|-0,7%
|-2,4%
|-1,1%
|3,0%
|-4,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|74 876
|5,5%
|9,4%
|8,7%
|-15,6%
|-10,8%
|31,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,21
|-1,4%
|2,9%
|4,2%
|1,2%
|-2,3%
|159,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,92
|-1,0%
|3,0%
|7,4%
|1,9%
|2,5%
|-877,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,31
|-1,3%
|-1,5%
|12,1%
|6,4%
|2,0%
|162,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
