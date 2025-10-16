Nem áll le a forint, 390 alatt az euró

Mi lesz az árfolyamokkal?
390 alatt az euró
Folytatódik a forint erősödése, az elmúlt percekben 390 alá került az euró jegyzése, ami már 0,2%-kal alacsonyabb a szerda esti szintnél.
Kapaszkodik a forint
Lassan tényleg a 390-.es szintet támadja a forint, a jelenlegi 390,3-as érték 0,1%-kal alacsonyabb a szerda estinél. A dollárral szemben 334,8-nál jár a forint.
Megint a 390-es szinttel flörtöl a forint
Csütörtök reggel 390,62-nél járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelent a tegnap esti szinthez képest. Ugyanakkor újra
reális esély van arra, hogy akár a 390-es szintet is támadja a magyar deviza.
Utoljára múlt hét kedden járt arra az árfolyam mielőtt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján arról beszélt, hogy véleménye szerint eljött a kamatcsökkentés ideje. A nyilatkozatot a befektetők aggasztóan értékelték, hiszen egyrészt konfliktus kezdett kirajzolódni a kormány és a jegybank között, másrészt az elmúlt hónapokban éppen a világviszonylatban is magas, 6,5%-os alapkamat jelentette a forint legfontosabb támaszát. Nagyjából egy hét kellett ahhoz, hogy elüljön a piaci feszültség, így beszélhetünk ma újra arról, hogy a nap végére 390 alatti euróárfolyam sem elképzelhetetlen.
Persze az is kell a forint újbóli erőre kapásához, hogy a nemzetközi piacokon is viszonylagos nyugalom van. Pénteken ugyan megijesztette kicsit a befektetőket Donald Trump azzal, hogy 100%-os extra vámot helyezett kilátásba minden kínai termékre, azonban a hétvégén már az amerikai elnök is sokkal óvatosabb hangnemet ütött meg. Trump egyelőre bízik a megegyezésben november elseje előtt, szerinte a kínaiaknak sem érdeke a vámháború eszkalálódása, éppen ezért egyelőre kivárás jellemzi a piacot. Ha azonban nem lesz megegyezés és ezek a vámok élesednek, akkor az megint komolyabb kilengéseket hozhat. Az euró-dollár jegyzés megjárta az 1,16 alatti szintet is, a dollár erősödéssel reagált Trump fenyegetésére, de mostanra 1,1656-ig emelkedett vissza a keresztárfolyam.
