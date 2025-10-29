  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentette Putyin, hogy sikeresen tesztelték a szupertorpedót, amely radioaktív hullámokkal pusztíthat el egész városokat
Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több ezer amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán
Globál

Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több ezer amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy nagy sikerrel tesztelték a Poszeidón nevű szupertorpedót, amely állítólag radioaktív hullámok keltésével egész városok elpusztítására is képes. Putyin azt is közzétette, hogy hamarosan szolgálatba áll a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta, amely „Sátán II” név alatt is ismert. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter bejelentette, az Egyesült Államok csökkenti Romániában állomásozó katonáinak számát, ami elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot érinti. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Bejelentette Putyin, hogy sikeresen tesztelték a szupertorpedót, amely radioaktív hullámokkal pusztíthat el egész városokat

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Oroszország nagy sikerrel tesztelte a Poszeidón nevű szupertorpedót, amely nukleáris fegyverrel is felszerelhető – írja a Reuters.

Bejelentette Putyin, hogy sikeresen tesztelték a szupertorpedót, amely radioaktív hullámokkal pusztíthat el egész városokat
Pancír megsemmisítéséről számolt be az SZBU

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint egy a megszállt Krím elleni dróntámadásban megsemmisítettek egy orosz Pancír-Sz2-es légvédelmi rendszert, melynek értéke 20 millió dollár. Emellett két radarállomást is leromboltak.

Az SZBU megerősítette, hogy két olajraktárat is találat ért a félszigeten.

(Ukrinform)

Elesett Visneve

Az orosz védelmi minisztérium szerint erőik bevették Visneve falut Dnyipropetrovszk megyében.

(Reuters)

Jelentett az ukrán hírszerzés: autójával együtt repült a levegőbe az orosz tiszt, sok lehetett a rovásán

Az ukrán katonai hírszerzés információi szerint az október 25-én, szombaton az oroszországi Kemerovói területen felrobbant kocsiban egy háborús bűnöket elkövető orosz tiszt ült, aki életét vesztette – írja az Ukrinform.

Jelentett az ukrán hírszerzés: autójával együtt repült a levegőbe az orosz tiszt, sok lehetett a rovásán
Két olajraktárt ért találat a megszállt Krímen

Szerdára virradó éjszaka az ukrán drónok két olajraktárar találtak el az oroszok által megszállt Krím félszigeten, az egyiket Szimferopolban, a másikat Hvardijszke településen.

Szergej Akszjonov, a Krím megszállók által kinevezett kormányzója szerint Szimferopolban egy egy üzemanyag- és kenőanyagtartály gyulladt ki, de sérültek nincsenek.

(The Kyiv Independent)

Azt mondják az oroszok, megkapták a végső ultimátumot Trumptól – Hat hónapjuk maradt elfoglalni a Donbaszt

Donald Trump amerikai elnök lényegében hat hónapos ultimátumot adott Oroszországnak – ezen időszak alatt hajlandó lesz leülni tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárásáról, miközben az orosz hadsereg lényegében szabad kezet kap a Donbasz elfoglalására – mondták el orosz politikai elemzők az MK.ru-nak.

Azt mondják az oroszok, megkapták a végső ultimátumot Trumptól – Hat hónapjuk maradt elfoglalni a Donbaszt
Színt vallott Trump az ukrajnai háború lezárásáról: azt hittem, könnyű lesz, de erre nem számítottam

Donald Trump amerikai elnök az APEC-csúcstalálkozó helyszínénen tartott beszédet a dél-koreai Kjondzsu városában, ahol az ukrajnai háború lezárását célzó békeerőfeszítéseket is szóba hozta.

Színt vallott Trump az ukrajnai háború lezárásáról: azt hittem, könnyű lesz, de erre nem számítottam
Riasztották a lengyel vadászgépeket – Valami olyan volt a levegőben, aminek nem kellett volna ott lennie

Lengyel vadászgépek kedden elfogtak egy nemzetközi légtérben repülő orosz Il-20-as felderítő repülőgépet – írja a Reuters.

Riasztották a lengyel vadászgépeket – Valami olyan volt a levegőben, aminek nem kellett volna ott lennie
Meghökkentő döntés Donald Trumptól: stratégiai fontosságú NATO-pozíciót gyengít meg - Putyinnak tett gesztusról pletykálnak

Több ezer katonát tervez kivonni Romániából, a NATO keleti szárnyáról Donald Trump amerikai elnök – írta meg több nyugati és román lap.

Meghökkentő döntés Donald Trumptól: stratégiai fontosságú NATO-pozíciót gyengít meg - Putyinnak tett gesztusról pletykálnak
Lesújtó hírszerzési jelentés érkezett Washingtonból: nemhogy békélni nem akar Putyin, még a korábbiaknál is elszántabb

Egy amerikai hírszerzési értékelés arra figyelmeztet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nemhogy békélni nem akar, hanem minden eddiginél elszántabban folytatni kívánja az ukrajnai háborút – írja az NBC News.

Lesújtó hírszerzési jelentés érkezett Washingtonból: nemhogy békélni nem akar Putyin, még a korábbiaknál is elszántabb
Decemberben telepítik az orosz Oresnyikeket Belaruszba

Oroszország decemberben fogja telepíteni Belaruszba Oresnyik közepes hatótávolságú hiperszonikus rakétarendszerét.

(Reuters)

Rekordot döntött a lengyel fegyverexport, Ukrajna kapott a legtöbbet

Az ukrajnai háború kitörése óta növekszik a hadianyagok kivitele Lengyelországból, tavaly rekordösszegű, 3,2 milliárd euró értékű felszerelést adtak el – írja a Dziennik Gazeta Prawna (DGP) lengyel gazdasági napilap.

A csaknem négy éve tartó ukrajnai háború jelentős hatással volt a lengyel fegyverexportra. A lengyel cégek fegyverexportja 2020-ban még a 400 millió eurót sem érte el, de azután, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, ez az összeg csaknem 1,2 milliárd euróra nőtt.

A rekordot 2024-ben érték el, amikor a fegyverexport értéke 3,2 milliárd eurót tett ki.

A lap szerint a lengyel fegyverek legnagyobb importőre Ukrajna volt, amely tavaly közel 2,5 milliárd euró értékű fegyvert vásárolt. Ez az összeg nem tartalmazza az Ukrajnának ingyen átadott, eddig 46 támogatási csomag keretében leszállított hadfelszerelést.

(MTI)

Tucatjával indultak meg az ukrán drónok, mélyen Oroszországon belül is lecsaptak

Az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmi erőik 100 ukrán drónt lőttek le különböző oroszországi régiók felett. Orosz Telegram-csatornák szerint egy olajfinomítót és egy vegyi üzemet is támadás ért.

Tucatjával indultak meg az ukrán drónok, mélyen Oroszországon belül is lecsaptak
Támadás érte Moszkvát, incidens történt a NATO keleti szárnyán – Háborús híreink szerdán

Ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost és más orosz területeket: az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmük három óra alatt összesen 57 pilóta nélküli repülőgépet lőtt le, négyet a moszkvai régió fölött. A négyből két moszkvai repteret ideiglenesen le kellett zárni. A drónok egy olajfinomítóra és egy vegyi üzemre is lecsaptak Oroszország nyugati részén. Ismeretlen drónokra nyitott tüzet a légvédelem egy katonai bázis környékén Észtországban. Az incidens még október 17-én történt, Tallinntól 250 kilométerre, a Reedo támaszpont körül, ahol amerikai katonák is tartózkodni szoktak. Az észt vezérkar azonban csak most számolt be róla. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

