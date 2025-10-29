Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több ezer amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Bejelentette Putyin, hogy sikeresen tesztelték a szupertorpedót, amely radioaktív hullámokkal pusztíthat el egész városokat
Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Oroszország nagy sikerrel tesztelte a Poszeidón nevű szupertorpedót, amely nukleáris fegyverrel is felszerelhető – írja a Reuters.
Pancír megsemmisítéséről számolt be az SZBU
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint egy a megszállt Krím elleni dróntámadásban megsemmisítettek egy orosz Pancír-Sz2-es légvédelmi rendszert, melynek értéke 20 millió dollár. Emellett két radarállomást is leromboltak.
Az SZBU megerősítette, hogy két olajraktárat is találat ért a félszigeten.
Elesett Visneve
Az orosz védelmi minisztérium szerint erőik bevették Visneve falut Dnyipropetrovszk megyében.
(Reuters)
Jelentett az ukrán hírszerzés: autójával együtt repült a levegőbe az orosz tiszt, sok lehetett a rovásán
Az ukrán katonai hírszerzés információi szerint az október 25-én, szombaton az oroszországi Kemerovói területen felrobbant kocsiban egy háborús bűnöket elkövető orosz tiszt ült, aki életét vesztette – írja az Ukrinform.
Két olajraktárt ért találat a megszállt Krímen
Szerdára virradó éjszaka az ukrán drónok két olajraktárar találtak el az oroszok által megszállt Krím félszigeten, az egyiket Szimferopolban, a másikat Hvardijszke településen.
Szergej Akszjonov, a Krím megszállók által kinevezett kormányzója szerint Szimferopolban egy egy üzemanyag- és kenőanyagtartály gyulladt ki, de sérültek nincsenek.
Azt mondják az oroszok, megkapták a végső ultimátumot Trumptól – Hat hónapjuk maradt elfoglalni a Donbaszt
Donald Trump amerikai elnök lényegében hat hónapos ultimátumot adott Oroszországnak – ezen időszak alatt hajlandó lesz leülni tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárásáról, miközben az orosz hadsereg lényegében szabad kezet kap a Donbasz elfoglalására – mondták el orosz politikai elemzők az MK.ru-nak.
Színt vallott Trump az ukrajnai háború lezárásáról: azt hittem, könnyű lesz, de erre nem számítottam
Donald Trump amerikai elnök az APEC-csúcstalálkozó helyszínénen tartott beszédet a dél-koreai Kjondzsu városában, ahol az ukrajnai háború lezárását célzó békeerőfeszítéseket is szóba hozta.
Riasztották a lengyel vadászgépeket – Valami olyan volt a levegőben, aminek nem kellett volna ott lennie
Lengyel vadászgépek kedden elfogtak egy nemzetközi légtérben repülő orosz Il-20-as felderítő repülőgépet – írja a Reuters.
Meghökkentő döntés Donald Trumptól: stratégiai fontosságú NATO-pozíciót gyengít meg - Putyinnak tett gesztusról pletykálnak
Több ezer katonát tervez kivonni Romániából, a NATO keleti szárnyáról Donald Trump amerikai elnök – írta meg több nyugati és román lap.
Lesújtó hírszerzési jelentés érkezett Washingtonból: nemhogy békélni nem akar Putyin, még a korábbiaknál is elszántabb
Egy amerikai hírszerzési értékelés arra figyelmeztet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nemhogy békélni nem akar, hanem minden eddiginél elszántabban folytatni kívánja az ukrajnai háborút – írja az NBC News.
Decemberben telepítik az orosz Oresnyikeket Belaruszba
Oroszország decemberben fogja telepíteni Belaruszba Oresnyik közepes hatótávolságú hiperszonikus rakétarendszerét.
(Reuters)
Rekordot döntött a lengyel fegyverexport, Ukrajna kapott a legtöbbet
Az ukrajnai háború kitörése óta növekszik a hadianyagok kivitele Lengyelországból, tavaly rekordösszegű, 3,2 milliárd euró értékű felszerelést adtak el – írja a Dziennik Gazeta Prawna (DGP) lengyel gazdasági napilap.
A csaknem négy éve tartó ukrajnai háború jelentős hatással volt a lengyel fegyverexportra. A lengyel cégek fegyverexportja 2020-ban még a 400 millió eurót sem érte el, de azután, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, ez az összeg csaknem 1,2 milliárd euróra nőtt.
A rekordot 2024-ben érték el, amikor a fegyverexport értéke 3,2 milliárd eurót tett ki.
A lap szerint a lengyel fegyverek legnagyobb importőre Ukrajna volt, amely tavaly közel 2,5 milliárd euró értékű fegyvert vásárolt. Ez az összeg nem tartalmazza az Ukrajnának ingyen átadott, eddig 46 támogatási csomag keretében leszállított hadfelszerelést.
(MTI)
Tucatjával indultak meg az ukrán drónok, mélyen Oroszországon belül is lecsaptak
Az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmi erőik 100 ukrán drónt lőttek le különböző oroszországi régiók felett. Orosz Telegram-csatornák szerint egy olajfinomítót és egy vegyi üzemet is támadás ért.
Támadás érte Moszkvát, incidens történt a NATO keleti szárnyán – Háborús híreink szerdán
Ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost és más orosz területeket: az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmük három óra alatt összesen 57 pilóta nélküli repülőgépet lőtt le, négyet a moszkvai régió fölött. A négyből két moszkvai repteret ideiglenesen le kellett zárni. A drónok egy olajfinomítóra és egy vegyi üzemre is lecsaptak Oroszország nyugati részén. Ismeretlen drónokra nyitott tüzet a légvédelem egy katonai bázis környékén Észtországban. Az incidens még október 17-én történt, Tallinntól 250 kilométerre, a Reedo támaszpont körül, ahol amerikai katonák is tartózkodni szoktak. Az észt vezérkar azonban csak most számolt be róla. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images
Az amerikai szankció egy magyar vállalatnak is óriási pofont jelent
2013 óta működik a fióktelep.
Holnap sok minden eldőlhet Európa legerősebb országában
Jön a nagy találkozó.
Lélegzetelálló felvételek: az amerikai légierő gépe berepült az évszázad hurrikánjának közepébe
Nem éppen veszélytelen manőver.
Bejelentette Trump: megvan az újabb vámmegállapodás
Megvan az áttörés.
Terjed az állami digitális belépés a bankoknál, biztosítóknál - A lemaradók még tesztelnek
Már 500 ezerszer használták a DÁP-azonosítást.
Berobbantak a futócipők az Adidasnál, ez mégsem elég a befektetőknek
Esik az árfolyam.
Jelentett az ukrán hírszerzés: autójával együtt repült a levegőbe az orosz tiszt, sok lehetett a rovásán
A háborűs bűnöket elkövető Obereg egység tagja volt az alezredes.
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.