Hogyan navigáljunk az Otthon Start által vetett óriáshullámokon? – Az ingatlanközvetítés csúcsrendezvényén kiderül

A REA Summit 2025 ismét változatos programmal várja az ingatlanközvetítő szakma és a kapcsolódó szektorok képviselőit.

Nagy szükség is van erre, hiszen maga az ingatlanközvetítés jóval összetettebb, mint azt sokan gondolnák – számtalan tényező befolyásolja ugyanis, amelyek ismeretén áll vagy bukik egy-egy tranzakció létrejötte.

Itt vannak mindjárt a jogszabályi változások, ezen belül pedig például a "Helyi önazonosság védelméről szóló törvény", amelynek kihatásairól Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszél majd. Általában véve a jogi újdonságokkal külön kerekasztal foglalkozik Dr. Ódor Dániel MRICS, a Taylor Wessing partnerének moderálása mellett az alábbi résztvevőkkel:

Botos Bálint, vezérigazgató, Forestay Alapkezelő

Dr. Gémesi György, elnök, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Gödöllő város polgármestere

Dr. Szabó Bianka Ilona, Dr. Szabó Bianka Ilona egyéni ügyvéd, a Zalán és Szabó Ügyvédi Társulás tagja

A sikeres ingatlanközvetítéshez természetesen a hirdetési piac újdonságaival is muszáj tisztában lenni, amelyekről Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője oszt meg részleteket.

Vezetői kerekasztalban vesszük végig, hogy merre tart maga az ingatlanközvetítői piac Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatójának moderálásával.

A beszélgetés résztvevői:

Heinrich Balázs, értékesítési vezérigazgató-helyettes, OC Holding

Lipták Zsuzsa, ügyvezető, zenga.hu

Máté Ferenc, vezérigazgató helyettes, igazgatósági tag, Duna House Cégcsoport

Otthon Start minden mennyiségben − közvetítői szemmel

Az Otthon Start hitel által gerjesztett felfokozott izgalom óhatatlanul uralni fogja a konferencia beszélgetéseit, hiszen nagyon úgy néz, hogy az láncreakciót indíthat el az ingatlanpiacon.

Több beszélgetésben is fókuszba kerül a téma. Előbb Csorba Dániel youtuber és Görzsöny Péter ingatlan szoftverfejlesztő ül le átbeszélni a legérdekesebb aspektusokat, majd az Otthon Start Program hazai hitelközvetítésre gyakorolt hatásairól tart előadást Fülöp Krisztián, a Credipass üzleti vezetője a Duna House Cégcsoporttól.

Valóban érdekes lesz meghallgatni, mire jutnak a szakértők, hiszen van, aki már a óvatosságra int, hiszen a túlzott ingatlankitettség ugyanúgy kockázatokat hordoz magában.

Hogy ez hány vevőnél lesz téma, még kiderül, de addig is érdemes megnézni, milyen folyamatok alakítják a következő évek ingatlantrendjeit. A vonatkozó beszélgetést Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója vezeti az alábbi szakemberek részvételével:

Bókay Márton, nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium

Futó Péter, elemzési vezető, zenga.hu

Pásztor András, Fundamenta Értéklánc ügyvezető, Fundamenta Ingatlan

Szoboszlay Máté, partner, üzletfejlesztési és beruházási igazgató, Faedra Group

A sikerhez képben kell lenni. Ha ingatlanközvetítésről van szó, akkor pláne. Regisztráljon most a szakma csúcsrendezvényére!

Megnézzük továbbá dedikált panelbeszélgetésben azt is, hogyan formálják a szakma társadalmi megítélését az ingatlanos reality-műsorok.

Meghívott vendégeink:

A testbeszéden túl: home staging, 3D szkennelés és egyebek

Végül bemutatjuk azokat a korszerű, értékesítést támogató megoldásokat is, amelyek a közvetítői munka professzionalizálásához és az ügyfélélmény növeléséhez járulnak hozzá. Ki gondolná ugyanis például, hogy milyen hatékony tud lenne a home staging, illetve mennyit képes már most segíteni a mesterséges intelligencia a sikeres értékesítésben!

A beszélgetés résztvevői:

Átfogó kép, döntő részletek

Egy biztos: a konferencia átfogó szakmai képet ad az ingatlanközvetítői szektor jelenlegi állapotáról, valamint a közeljövőt meghatározó kihívásokról és lehetőségekről.

Vezető iparági szereplők és döntéshozók osztják meg tapasztalataikat az aktuális piaci trendekről – különös tekintettel a hazai lakáspiac helyzetére, a régiós sajátosságokra és a globális hatásokra.

Kiemelt szerepet kapnak továbbá az üzleti és technológiai innovációk, amelyek a szakma hosszú távú megújulását szolgálják. A résztvevők konkrét példákon keresztül ismerhetik meg a jelenleg működő értékesítési és árazási stratégiákat, valamint azt is, hogyan lehet felkészülni a piaci változásokra, és miként lehet ezekből versenyelőnyt kovácsolni.

Ne maradjon le az ingatlanközvetítés csúcstalálkozójáról, szerezze be most első kézből a legfrissebb információkat! Regisztráció itt.

