Hogyan navigáljunk az Otthon Start által vetett óriáshullámokon? – Az ingatlanközvetítés csúcsrendezvényén kiderül

A REA Summit 2025 ismét változatos programmal várja az ingatlanközvetítő szakma és a kapcsolódó szektorok képviselőit.
Nagy szükség is van erre, hiszen maga az ingatlanközvetítés jóval összetettebb, mint azt sokan gondolnák – számtalan tényező befolyásolja ugyanis, amelyek ismeretén áll vagy bukik egy-egy tranzakció létrejötte.
Itt vannak mindjárt a jogszabályi változások, ezen belül pedig például a "Helyi önazonosság védelméről szóló törvény", amelynek kihatásairól Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszél majd. Általában véve a jogi újdonságokkal külön kerekasztal foglalkozik Dr. Ódor Dániel MRICS, a Taylor Wessing partnerének moderálása mellett az alábbi résztvevőkkel:
- Botos Bálint, vezérigazgató, Forestay Alapkezelő
- Dr. Gémesi György, elnök, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Gödöllő város polgármestere
- Dr. Szabó Bianka Ilona, Dr. Szabó Bianka Ilona egyéni ügyvéd, a Zalán és Szabó Ügyvédi Társulás tagja
A sikeres ingatlanközvetítéshez természetesen a hirdetési piac újdonságaival is muszáj tisztában lenni, amelyekről Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője oszt meg részleteket.
Vezetői kerekasztalban vesszük végig, hogy merre tart maga az ingatlanközvetítői piac Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatójának moderálásával.
A beszélgetés résztvevői:
- Heinrich Balázs, értékesítési vezérigazgató-helyettes, OC Holding
- Lipták Zsuzsa, ügyvezető, zenga.hu
- Máté Ferenc, vezérigazgató helyettes, igazgatósági tag, Duna House Cégcsoport
Otthon Start minden mennyiségben − közvetítői szemmel
Az Otthon Start hitel által gerjesztett felfokozott izgalom óhatatlanul uralni fogja a konferencia beszélgetéseit, hiszen nagyon úgy néz, hogy az láncreakciót indíthat el az ingatlanpiacon.
Több beszélgetésben is fókuszba kerül a téma. Előbb Csorba Dániel youtuber és Görzsöny Péter ingatlan szoftverfejlesztő ül le átbeszélni a legérdekesebb aspektusokat, majd az Otthon Start Program hazai hitelközvetítésre gyakorolt hatásairól tart előadást Fülöp Krisztián, a Credipass üzleti vezetője a Duna House Cégcsoporttól.
Valóban érdekes lesz meghallgatni, mire jutnak a szakértők, hiszen van, aki már a óvatosságra int, hiszen a túlzott ingatlankitettség ugyanúgy kockázatokat hordoz magában.
Hogy ez hány vevőnél lesz téma, még kiderül, de addig is érdemes megnézni, milyen folyamatok alakítják a következő évek ingatlantrendjeit. A vonatkozó beszélgetést Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója vezeti az alábbi szakemberek részvételével:
- Bókay Márton, nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
- Futó Péter, elemzési vezető, zenga.hu
- Pásztor András, Fundamenta Értéklánc ügyvezető, Fundamenta Ingatlan
- Szoboszlay Máté, partner, üzletfejlesztési és beruházási igazgató, Faedra Group
Megnézzük továbbá dedikált panelbeszélgetésben azt is, hogyan formálják a szakma társadalmi megítélését az ingatlanos reality-műsorok.
Meghívott vendégeink:
- Kollár Ábel Gergő, ügyvezető igazgató, Intor Ingatlan Kft.
- Répássy Gábor, iroda tulajdonos, Rock Home
- Salétros Dániel, irodavezető, partner, Intor Ingatlan Kft.
- Szabó Béla, tulajdonos, főszereplő, Szabó Ingatlan, RTL Ingatlanvadászok
A testbeszéden túl: home staging, 3D szkennelés és egyebek
Végül bemutatjuk azokat a korszerű, értékesítést támogató megoldásokat is, amelyek a közvetítői munka professzionalizálásához és az ügyfélélmény növeléséhez járulnak hozzá. Ki gondolná ugyanis például, hogy milyen hatékony tud lenne a home staging, illetve mennyit képes már most segíteni a mesterséges intelligencia a sikeres értékesítésben!
A beszélgetés résztvevői:
- Bíró Nóra, sales tréner, testbeszédszakértő, MOST Hungary
- Fodor Imola, home stager, ingatlanfejlesztő, marketing szakértő, Imola Fodor Interiors
- Frank Patrícia, stylist, stílus- és színtanácsadó
- Kovács László, alapító, cégvezető, 3D Scan Plus
- Pacsek János, értékesítési tréner; hideghívás és kifogáskezelés specialista, BestLine Consulting Ltd.
Átfogó kép, döntő részletek
Egy biztos: a konferencia átfogó szakmai képet ad az ingatlanközvetítői szektor jelenlegi állapotáról, valamint a közeljövőt meghatározó kihívásokról és lehetőségekről.
Vezető iparági szereplők és döntéshozók osztják meg tapasztalataikat az aktuális piaci trendekről – különös tekintettel a hazai lakáspiac helyzetére, a régiós sajátosságokra és a globális hatásokra.
Kiemelt szerepet kapnak továbbá az üzleti és technológiai innovációk, amelyek a szakma hosszú távú megújulását szolgálják. A résztvevők konkrét példákon keresztül ismerhetik meg a jelenleg működő értékesítési és árazási stratégiákat, valamint azt is, hogyan lehet felkészülni a piaci változásokra, és miként lehet ezekből versenyelőnyt kovácsolni.
Ne maradjon le az ingatlanközvetítés csúcstalálkozójáról, szerezze be most első kézből a legfrissebb információkat! Regisztráció itt.
