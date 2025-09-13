  • Megjelenítés
Hogyan navigáljunk az Otthon Start által vetett óriáshullámokon? – Az ingatlanközvetítés csúcsrendezvényén kiderül
Ingatlan

Hogyan navigáljunk az Otthon Start által vetett óriáshullámokon? – Az ingatlanközvetítés csúcsrendezvényén kiderül

Portfolio
„Ahogy van háziorvosa, ügyvédje, autószerelője az embernek, úgy kell, hogy legyen ingatlanosa is” – hangzott el egyik interjúnkban nemrég, és többek között erre az igazságra alapozva ígérkezik különösen izgalmasnak a küszöbönálló REA Summit 2025 – powered by Pénzcentrum, amely az ingatlanközvetítő szakma krémjét hozza össze. A menü igazán gazdag: az Otthon Start őrület különböző aspektusaitól az aktuális ingatlanjogi anomáliákon át egészen az ügyfélélményig sok minden terítékre kerül vezető szakemberek tolmácsolásában.

A REA Summit 2025 ismét változatos programmal várja az ingatlanközvetítő szakma és a kapcsolódó szektorok képviselőit.

Nagy szükség is van erre, hiszen maga az ingatlanközvetítés jóval összetettebb, mint azt sokan gondolnák – számtalan tényező befolyásolja ugyanis, amelyek ismeretén áll vagy bukik egy-egy tranzakció létrejötte.

Itt vannak mindjárt a jogszabályi változások, ezen belül pedig például a "Helyi önazonosság védelméről szóló törvény", amelynek kihatásairól Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszél majd. Általában véve a jogi újdonságokkal külön kerekasztal foglalkozik Dr. Ódor Dániel MRICS, a Taylor Wessing partnerének moderálása mellett az alábbi résztvevőkkel:

speaker image
Argyelán József
elemzési igazgató
Bankmonitor
speaker image
Bíró Nóra
sales tréner, testbeszédszakértő
MOST Hungary
speaker image
Bókay Márton
nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
Nemzetgazdasági Minisztérium
speaker image
Botos Bálint
vezérigazgató
Forestay Alapkezelő
speaker image
Csorba Dániel
Ingatlanos, jutuber, nörd
dandan.hu
speaker image
Ditróy Gergely
üzletfejlesztési igazgató
Portfolio Csoport
speaker image
Fodor Imola
home stager, ingatlanfejlesztő, marketing szakértő
Imola Fodor Interiors
speaker image
Frank Patrícia
stylist, stílus- és színtanácsadó
speaker image
Futó Péter
elemzési vezető
zenga.hu
speaker image
Fülöp Krisztián
üzleti vezető
Credipass, Duna House Cégcsoport
speaker image
Dr. Gémesi György
elnök, Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Gödöllő város polgármestere
speaker image
Görzsöny Péter
ingatlan szoftverfejlesztő
Gorzsonypeter.hu
speaker image
Heinrich Balázs
értékesítési vezérigazgató-helyettes
OC Holding
speaker image
Hörömpöli-Tóth Levente
újságíró
Portfolio Csoport
speaker image
Kiss Gábor
ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező
IFK, alelnök
speaker image
Kollár Ábel Gergő
ügyvezető igazgató
Intor Ingatlan Kft.
speaker image
Kovács László
alapító, cégvezető
3D Scan Plus
speaker image
Lipták Zsuzsa
ügyvezető
zenga.hu
speaker image
Máté Ferenc
vezérigazgató helyettes, igazgatósági tag
Duna House Cégcsoport
speaker image
Nagy Bálint
lapigazgató - vezető szerkesztő
Pénzcentrum, HelloVidék, Agrárszektor
speaker image
Dr. Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Magyarország Kormánya
speaker image
Dr. Ódor Dániel MRICS
Partner
Taylor Wessing
speaker image
Orosz Márton
főszerkesztő, Portfolio Studios
Portfolio Csoport
speaker image
Pacsek János
értékesítési tréner; hideghívás és kifogáskezelés specialista
BestLine Consulting Ltd.
speaker image
Pásztor András
Fundamenta Értéklánc ügyvezető
Fundamenta Ingatlan
speaker image
Répássy Gábor
iroda tulajdonos
Rock Home
speaker image
Salétros Dániel
irodavezető, partner
Intor Ingatlan Kft.
speaker image
Dr. Szabó Bianka Ilona
Dr. Szabó Bianka Ilona egyéni ügyvéd
a Zalán és Szabó Ügyvédi Társulás tagja
speaker image
Szabó Béla
tulajdonos, főszereplő
Szabó Ingatlan, RTL Ingatlanvadászok
speaker image
Szoboszlay Máté
partner, üzletfejlesztési és beruházási igazgató
Faedra Group
A sikeres ingatlanközvetítéshez természetesen a hirdetési piac újdonságaival is muszáj tisztában lenni, amelyekről Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője oszt meg részleteket.

Vezetői kerekasztalban vesszük végig, hogy merre tart maga az ingatlanközvetítői piac Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatójának moderálásával.

A beszélgetés résztvevői:

Az Otthon Start hitel által gerjesztett felfokozott izgalom óhatatlanul uralni fogja a konferencia beszélgetéseit, hiszen nagyon úgy néz, hogy az láncreakciót indíthat el az ingatlanpiacon.

Több beszélgetésben is fókuszba kerül a téma. Előbb Csorba Dániel youtuber és Görzsöny Péter ingatlan szoftverfejlesztő ül le átbeszélni a legérdekesebb aspektusokat, majd az Otthon Start Program hazai hitelközvetítésre gyakorolt hatásairól tart előadást Fülöp Krisztián, a Credipass üzleti vezetője a Duna House Cégcsoporttól.

Valóban érdekes lesz meghallgatni, mire jutnak a szakértők, hiszen van, aki már a óvatosságra int, hiszen a túlzott ingatlankitettség ugyanúgy kockázatokat hordoz magában.

Hogy ez hány vevőnél lesz téma, még kiderül, de addig is érdemes megnézni, milyen folyamatok alakítják a következő évek ingatlantrendjeit. A vonatkozó beszélgetést Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója vezeti az alábbi szakemberek részvételével:

  • Bókay Márton, nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
  • Futó Péter, elemzési vezető, zenga.hu
  • Pásztor András, Fundamenta Értéklánc ügyvezető, Fundamenta Ingatlan
  • Szoboszlay Máté, partner, üzletfejlesztési és beruházási igazgató, Faedra Group
A sikerhez képben kell lenni. Ha ingatlanközvetítésről van szó, akkor pláne. Regisztráljon most a szakma csúcsrendezvényére!
Megnézzük továbbá dedikált panelbeszélgetésben azt is, hogyan formálják a szakma társadalmi megítélését az ingatlanos reality-műsorok.

Meghívott vendégeink:

A testbeszéden túl: home staging, 3D szkennelés és egyebek

Végül bemutatjuk azokat a korszerű, értékesítést támogató megoldásokat is, amelyek a közvetítői munka professzionalizálásához és az ügyfélélmény növeléséhez járulnak hozzá. Ki gondolná ugyanis például, hogy milyen hatékony tud lenne a home staging, illetve mennyit képes már most segíteni a mesterséges intelligencia a sikeres értékesítésben!

A beszélgetés résztvevői:

  • Bíró Nóra, sales tréner, testbeszédszakértő, MOST Hungary
  • Fodor Imola, home stager, ingatlanfejlesztő, marketing szakértő, Imola Fodor Interiors
  • Frank Patrícia, stylist, stílus- és színtanácsadó
  • Kovács László, alapító, cégvezető, 3D Scan Plus
  • Pacsek János, értékesítési tréner; hideghívás és kifogáskezelés specialista, BestLine Consulting Ltd.

Átfogó kép, döntő részletek

Egy biztos: a konferencia átfogó szakmai képet ad az ingatlanközvetítői szektor jelenlegi állapotáról, valamint a közeljövőt meghatározó kihívásokról és lehetőségekről.

Vezető iparági szereplők és döntéshozók osztják meg tapasztalataikat az aktuális piaci trendekről – különös tekintettel a hazai lakáspiac helyzetére, a régiós sajátosságokra és a globális hatásokra.

Kiemelt szerepet kapnak továbbá az üzleti és technológiai innovációk, amelyek a szakma hosszú távú megújulását szolgálják. A résztvevők konkrét példákon keresztül ismerhetik meg a jelenleg működő értékesítési és árazási stratégiákat, valamint azt is, hogyan lehet felkészülni a piaci változásokra, és miként lehet ezekből versenyelőnyt kovácsolni.

Ne maradjon le az ingatlanközvetítés csúcstalálkozójáról, szerezze be most első kézből a legfrissebb információkat! Regisztráció itt.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

