Megoldódhat a lakásvásárlók rémálma: új jog védi meg a befizetett milliókat

Mi is az a társasházi építmény jog?
A bevezetendő új szabály lehetővé tenné, hogy a még építés alatt álló társasházban a jövőben kialakítandó lakások és helyiségek
már az építkezés idején önálló, bejegyezhető jogi státuszt kapjanak
A cél, hogy a vevő már a kivitelezés alatt jogilag védett pozícióba kerüljön, ne csak a kész lakás átadásakor, miközben a bank és a beruházó is kiszámíthatóbb környezetben működhet.
A jog a társasház előzetes alapítási szándékának írásba foglalását követően alapítható és az a vevő számára már a lakás építésének idejére bejegyzett védelmet tud biztosítani. A jog zálogjoggal megterhelhető, azaz arra a vevő hitelt tud felvenni. Másrészt
a jog értékesíthető is, azaz a vevő még az építkezés során kiszállhat a társasházi lakásból.
Az építményi jog megtestesíti azt a vételárrészletet, amit a vevő az adott lakás tekintetében már teljesített, tehát azt fejezi ki, mekkora összeget fizetett már be a vevő a lakás árából. Ha a beruházóval szemben felszámolás indulna az építkezés során, akkor a vevő a már kifizetett vételárrészlet erejéig a jelzálogjogosultakat megillető jogokat gyakorolhatja – azaz kedvező kielégítési helyzetbe kerül.
Az építkezés befejezésével és
a társasház bejegyzésével az építményi jog automatikusan tulajdonjoggá alakul át.
Amennyiben az építményi jogon bank számára zálogjogot hoztak létre, úgy a zálogjog a lakást terhelő zálogjogként funkcionál tovább.
Miért jelent ez előnyt a bankok számára?
Korábban az építés alatt álló, még be nem jegyzett lakások nem voltak semmilyen módon megterhelhetők. Így a hitelezés a projekt szintjén tipikusan a fejlesztőnek nyújtott finanszírozás alapján történt, ahol a biztosítékot elsősorban a telek vagy földrészlet jelentette. Az új jogintézmény viszont lehetővé teszi, hogy a bank már a kivitelezés során, a felépítendő lakásokhoz kapcsolódó építményi jogokra is bejegyeztethesse a zálogjogát és ezáltal nem csak a fejlesztő, hanem a vevő is hitelképessé válik.
Ez pedig jót tesz a lakásértékesítések piacának is,
hiszen a lakások vevői már a projekt életszakaszának korábbi fázisában hitelhez juthatnak és a lakások vevői megfelelő biztosítékot tudnak adni a hitelező bank számára.
Miért előnyös a vevőknek?
Az építményi jog a vevő számára jelenti a legnagyobb gyakorlati előrelépést, hiszen pont az ő szempontjukból legkockázatosabb időszakban, a kivitelezés alatt tud védelmet biztosítani a megvásárolt lakásra kifizetett vételárelőleg tekintetében – ez a vételárelőleg elsőbbséget élvez, ha esetleg bedől az építkezés.
A vevő a kifizetett vételárrészelet tekintetében már nem csupán a szerződésre, hanem egy, az ingatlan-nyilvántartásban rögzített és látható jogra támaszkodhat. Ráadásul ezt a jogot el is adhatja, azt meg is terhelheti.
És mit nyer ezzel a kivitelező és a beruházó?
Azáltal, hogy az építményi jog megerősíti a vevő pozícióját és így a lakásvásárlás finanszírozhatóságát, növeli az építkezés korai szakaszában álló lakások szélesebb körben történő értékesítésének lehetőségét. Mostantól tehát a vevőknek sem csupán a kivitelező reputációjában kell bízniuk. Nagy előny a kivitelező számára is az, hogy a vevő nem feltétlenül ragad benn a lakásban az első vételárrészlet kifizetésével, hanem ha szeretné, azt még az építkezés befejezése előtt akár tovább tudja értékesíteni.
A rendszer lehetővé teszi azt is, hogy az értékesítés és a vevői finanszírozás párhuzamosan haladjon, a bank pedig megfelelő fedezet mellett finanszírozhatja meg a vételár későbbi részleteit. Ez kiszámíthatóbb pénzügyi tervezést és erősebb bizalmi pozíciót jelent a fejlesztő számára.
Mikortól várható?
A jelenlegi elképzelések szerint a jogszabály – amennyiben az elfogadásra és kihirdetésre kerül – 2026. február 1-jén lép hatályba. Ilyen jogot tehát csak a jövő év elején kezdődő fejlesztésekre lehet majd kikötni. Azonban, ha valaki már egy jelenleg folyamatban lévő építkezésen szeretne ehhez hasonló jogot szerezni, úgy a jelen jogszabályok szerint ún. jövőbeli épületre szóló vevői jogot jegyeztethet be – azzal, hogy az ilyen bejegyzett jog a februári hatálybalépést követően automatikusan társasházi építményi joggá fog átalakulni.
A társasházi építményi jog megteremtése nagy előrelépés a társasházi építkezések jogi biztonságának megteremtése tekintetében. A párhuzamosan futó és a társasházi építményi jog által kifejezetten célzott 3%-os Otthon Start program segítségével pedig új lendületet is adhat a lakáspiacnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
