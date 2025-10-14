Megoldódhat a lakásvásárlók rémálma: új jog védi meg a befizetett milliókat

Új lakások építésekor elterjedt gyakorlattá vált azok ún. tervezőasztalról történő értékesítése. Ez a beruházó számára korai finanszírozást tud jelenteni, míg a vevő a kész lakásokhoz képest általában kedvezménnyel tudja biztosítani magának az új lakás megszerzését. Mindeddig azonban az ilyen lakásértékesítések számos jogi kockázatnak voltak kitéve és ezért azok hitelképessége is erősen korlátozott volt. Ezen igyekszik segíteni egy – várhatóan jövő februárban hatályba lépő – új intézmény, az ún. társasházi építményi jog. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda csoportvezető ügyvédei, Kovács Éva és Boross Ádám összefoglalta, mi várható az új szabályozással kapcsolatban.

Mi is az a társasházi építmény jog?

A bevezetendő új szabály lehetővé tenné, hogy a még építés alatt álló társasházban a jövőben kialakítandó lakások és helyiségek

már az építkezés idején önálló, bejegyezhető jogi státuszt kapjanak

A cél, hogy a vevő már a kivitelezés alatt jogilag védett pozícióba kerüljön, ne csak a kész lakás átadásakor, miközben a bank és a beruházó is kiszámíthatóbb környezetben működhet.

A jog a társasház előzetes alapítási szándékának írásba foglalását követően alapítható és az a vevő számára már a lakás építésének idejére bejegyzett védelmet tud biztosítani. A jog zálogjoggal megterhelhető, azaz arra a vevő hitelt tud felvenni. Másrészt

a jog értékesíthető is, azaz a vevő még az építkezés során kiszállhat a társasházi lakásból.

Az építményi jog megtestesíti azt a vételárrészletet, amit a vevő az adott lakás tekintetében már teljesített, tehát azt fejezi ki, mekkora összeget fizetett már be a vevő a lakás árából. Ha a beruházóval szemben felszámolás indulna az építkezés során, akkor a vevő a már kifizetett vételárrészlet erejéig a jelzálogjogosultakat megillető jogokat gyakorolhatja – azaz kedvező kielégítési helyzetbe kerül.

Az építkezés befejezésével és

a társasház bejegyzésével az építményi jog automatikusan tulajdonjoggá alakul át.

Amennyiben az építményi jogon bank számára zálogjogot hoztak létre, úgy a zálogjog a lakást terhelő zálogjogként funkcionál tovább.

Miért jelent ez előnyt a bankok számára?

Korábban az építés alatt álló, még be nem jegyzett lakások nem voltak semmilyen módon megterhelhetők. Így a hitelezés a projekt szintjén tipikusan a fejlesztőnek nyújtott finanszírozás alapján történt, ahol a biztosítékot elsősorban a telek vagy földrészlet jelentette. Az új jogintézmény viszont lehetővé teszi, hogy a bank már a kivitelezés során, a felépítendő lakásokhoz kapcsolódó építményi jogokra is bejegyeztethesse a zálogjogát és ezáltal nem csak a fejlesztő, hanem a vevő is hitelképessé válik.

Ez pedig jót tesz a lakásértékesítések piacának is,

hiszen a lakások vevői már a projekt életszakaszának korábbi fázisában hitelhez juthatnak és a lakások vevői megfelelő biztosítékot tudnak adni a hitelező bank számára.

Miért előnyös a vevőknek?

Az építményi jog a vevő számára jelenti a legnagyobb gyakorlati előrelépést, hiszen pont az ő szempontjukból legkockázatosabb időszakban, a kivitelezés alatt tud védelmet biztosítani a megvásárolt lakásra kifizetett vételárelőleg tekintetében – ez a vételárelőleg elsőbbséget élvez, ha esetleg bedől az építkezés.

A vevő a kifizetett vételárrészelet tekintetében már nem csupán a szerződésre, hanem egy, az ingatlan-nyilvántartásban rögzített és látható jogra támaszkodhat. Ráadásul ezt a jogot el is adhatja, azt meg is terhelheti.

És mit nyer ezzel a kivitelező és a beruházó?

Azáltal, hogy az építményi jog megerősíti a vevő pozícióját és így a lakásvásárlás finanszírozhatóságát, növeli az építkezés korai szakaszában álló lakások szélesebb körben történő értékesítésének lehetőségét. Mostantól tehát a vevőknek sem csupán a kivitelező reputációjában kell bízniuk. Nagy előny a kivitelező számára is az, hogy a vevő nem feltétlenül ragad benn a lakásban az első vételárrészlet kifizetésével, hanem ha szeretné, azt még az építkezés befejezése előtt akár tovább tudja értékesíteni.

A rendszer lehetővé teszi azt is, hogy az értékesítés és a vevői finanszírozás párhuzamosan haladjon, a bank pedig megfelelő fedezet mellett finanszírozhatja meg a vételár későbbi részleteit. Ez kiszámíthatóbb pénzügyi tervezést és erősebb bizalmi pozíciót jelent a fejlesztő számára.

Mikortól várható?

A jelenlegi elképzelések szerint a jogszabály – amennyiben az elfogadásra és kihirdetésre kerül – 2026. február 1-jén lép hatályba. Ilyen jogot tehát csak a jövő év elején kezdődő fejlesztésekre lehet majd kikötni. Azonban, ha valaki már egy jelenleg folyamatban lévő építkezésen szeretne ehhez hasonló jogot szerezni, úgy a jelen jogszabályok szerint ún. jövőbeli épületre szóló vevői jogot jegyeztethet be – azzal, hogy az ilyen bejegyzett jog a februári hatálybalépést követően automatikusan társasházi építményi joggá fog átalakulni.

A társasházi építményi jog megteremtése nagy előrelépés a társasházi építkezések jogi biztonságának megteremtése tekintetében. A párhuzamosan futó és a társasházi építményi jog által kifejezetten célzott 3%-os Otthon Start program segítségével pedig új lendületet is adhat a lakáspiacnak.



A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

