Elhúzódó energiasokkot áraznak a piacok - Estek az amerikai tőzsdék is

A zárás előtti szakaszban feljebb húzták az amerikai tőzsdeindexeket, de még ez sem volt elég ahhoz, hogy a pozitív tartományban zárjanak. A Dow Jones 0,44%-os, az S&P 500 0,27%-os mínuszban fejezte be a napot, a Nasdaq 0,28%-ot esett.

A befektetők értelmezése szerint a szárnyaló olajárakból eredő inflációval kapcsolatos aggodalmak miatt csökkentek a jövőbeli kamatcsökkentések esélyei. A befektetők Jerome Powell jegybankelnök szerdai figyelmeztetéseire összpontosítottak, miszerint a gazdasági kilátások továbbra is bizonytalanok az Iránnal folytatott amerikai-izraeli háború közepette, amely az energiaárakat az egekbe repítette, és inflációs félelmeket keltett.

A határidős kamatlábak azt sugallják, hogy a kereskedők kevés esélyt látnak a kamatcsökkentésre 2027 közepe előtt.

A Dow Jones mutató mozgása:

A Micron Technology árfolyama 3,8%-ot esett, miután a memóriachipgyártó negyedéves előrejelzése nem nyűgözte le a befektetőket. Az Nvidia, a világ legértékesebb vállalata 1%-ot veszített értékéből.

A Tesla 3,2%-ot esett. A Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal kiterjesztette a 3,2 millió, teljes önvezető vezetést támogató Tesla járművekkel kapcsolatos vizsgálatát, mivel aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a rendszer rossz látási viszonyok között nem észleli vagy nem figyelmezteti a járművezetőket.

A Tesla árfolyamának mozgása az elmúlt napokban: