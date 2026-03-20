Gyorsan elfogyott a lendület a tőzsdéken, csapkodás az olajpiacon

Új védelmi részvény debütált a tőzsdén, széttépik a befektetők
A Vincorion német védelmi ipari beszállító részvényei 13,5 százalékos pluszban nyitottak a pénteki frankfurti tőzsdei bevezetésük során, majd egy ponton 17 százalékos emelkedést is mutattak. A többszörösen túljegyzett kibocsátás már előre erős befektetői keresletet jelzett.
Miközben a világ tőzsdéin eladási hullám söpört végig a háború kezdete óta, egy ország részvénypiaca szép csendben 20 százalékot ralizott
Ghána tőzsdéje a világ élvonalába került. A nyugat-afrikai ország fő részvényindexe az iráni háború kitörése óta dollárban számítva 20 százalékot emelkedett, miközben a globális piacok többségén eladási hullám söpört végig - írta meg a Bloomberg.
Újabb fordulat az olajpiacon
Nagy csapkodás látható ma az olajpiacon, a nap elején még esett az olajár, majd délelőtt láttunk egy elég komoly felpattanást, most viszont megint mínuszba fordult a jegyzés, a Brent 1,5 százalékot esett, a WTI pedig 0,6 százalékkal került lejjebb.
Megállt a hangulatromlás, kis pluszban a piac
Kora délutánra megállt a lefordulás a tőzsdéken, és tartják enyhe emelkedésüket a vezető indexek. A Stoxx 600 0,1 százalékos pluszban van, és a nagy nyugat-európai piacok benchmarkjai is hasonló 0,1-0,2 százalékos emelkedést mutatnak.
Átfogó autópiaci jelentést adott ki az AutoWallis
A nehezen kiszámítható gazdasági folyamatok ellenére a várakozásokat és a nyugati-európai növekedést is meghaladó gyorsulást mutatott 2025-ben a közép-kelet-európai régió autópiaca. A következő években a hibrid hajtásláncok, valamint a kínai márkák további térnyerése várható, hiszen céljuk a meghatározó globális jelenlét kiépítése és az elektrifikációs technológiai vezető szerep demonstrálása, amihez Európa az ugródeszka – derül ki az AutoWallis által harmadik alkalommal összeállított jelentésből.
Ennyi volt a felpattanás
A reggeli emelkedés szép lassan kezd elolvadni az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index már csak stagnál, a DAX 0,1 százalékos pluszban van, a CAC szintén stagnál, a FTSE 100 pedig már 0,2 százalékos mínuszban van.
Hangulatromlás azzal párhuzamosan történt, hogy az olajár ismét elkezdett emelkedni, a Brent a korábbi esés után már 2 százalékos pluszban van, a WTI pedig 0,9 százalékot emelkedett.
Szokatlan útvonalon jutott át több hajó a Hormuzi-szoron, dollármilliók fizettek Iránnak
Irán a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzését demonstrálja azzal, hogy csak szelektíven enged át hajókat a felségvizein. Mindezt egy olyan időszakban teszi, amikor az Egyesült Államok és Izrael Iránnal vívott konfliktusa miatt szinte teljesen leállt a forgalom a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán - írta meg a Financial Times.
Hat éve nem történt ilyen az arannyal
Az arany unciánkénti ára hat éve nem látott mértékben esett egyetlen hét leforgása alatt. A közel-keleti háború miatti olajár-robbanás felerősítette az inflációs félelmeket, és jelentősen visszavetette a kamatcsökkentési várakozásokat - írta meg a Bloomberg.
Meghosszabbították a szerb NIS működési engedélyét
Április 17-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) - közölte a szerb közmédia.
Pattanás
A tegnapi jelentős esés után ma visszapattantak a tőzsdék, a DAX 1,1 százalékot emelkedett, a CAC 0,8 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,8 százalékkal, míg a spanyol piac 1,1 százalékot emelkedett.
Ugrik az OTP és a Mol
A nemzetközi piacokon érdemi hangulatjavulás figyelhető meg a mai kereskedésben, amivel párhuzamosan a magyar piac is felpattant, élen a Mollal és az OTP-vel.
Fájdalmas számok láttak napvilágot: elárasztja Európát a kínai autóipar
Először fordult elő, hogy az Európai Unió több autót és autóipari terméket importált Kínából, mint amennyit exportált oda az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég pénteken publikált elemzése szerint.
Bejelentést tett az amerikai pénzügyminiszter, esik az olajár
Tovább csökkent a kőolaj világpiaci ára, miután Washington jelezte, hogy hamarosan feloldhatja a tartályhajókon tárolt iráni nyersolajra vonatkozó szankciókat. Az amerikai vezetés ezzel a lépéssel próbálja megfékezni a drágulást, amelyet a Hormuzi-szoros iráni lezárása váltott ki - jelentette a Cnbc.
Jóváhagyta az MNB a Rába részvényeire szóló nyilvános vételi ajánlatot
A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a 4iG leányvállalata által a Rába részvényeire benyújtott kötelező nyilvános vételi ajánlatot, amely a cseh CSG Defence részesedésszerzése miatt vált szükségessé.
Egy év alatt elküldte minden harmadik dolgozóját a világ egyik legnagyobb tech cége
Az Alibaba mintegy 34 százalékkal csökkentette munkavállalóinak számát 2025 folyamán. A kínai technológiai óriás megvált az offline kiskereskedelmi üzletágaitól, miközben egyre erőteljesebben a mesterséges intelligenciára összpontosít - közölte a Cnbc.
A szaúdiak szerint heteken belül jöhet a 180 dolláros olajár
Szaúd-Arábia olajpiaci szakértői lázasan dolgoznak annak modellezésén, hogy meddig emelkedhetnek az olajárak az iráni háború és az energiaellátási zavarok elhúzódása esetén. Az eredmények korántsem megnyugtatóak. A Perzsa-öböl legnagyobb termelőjének illetékesei szerint az árak akár a hordónkénti 180 dollárt is meghaladhatják, ha a kínálati kiesés április végéig fennmarad - jelentette a WSJ.
Körvonalazódik a fordulat Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Hang Seng 0,77 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,5 százalékot esett, a Kospi viszont 0,6 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,61 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,46 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,13 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,08 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Maradt még egy utolsó kamatdöntő ülés péntekre is, a kínai jegybank határozott magyar idő szerint hajnalban, ezzel kicsit megmozgatva a piacokat az egyébként nem túl fajsúlyos német és eurózónás adatok előtt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 74,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 021,43
|-0,4%
|-1,4%
|-6,8%
|-4,2%
|9,7%
|41,0%
|S&P 500
|6 606,49
|-0,3%
|-1,0%
|-3,7%
|-3,5%
|16,4%
|68,8%
|Nasdaq
|24 355,28
|-0,3%
|-0,7%
|-1,8%
|-3,5%
|23,4%
|89,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 372,53
|-3,4%
|-2,0%
|-7,1%
|6,0%
|41,4%
|79,2%
|Hang Seng
|25 500,58
|-2,0%
|-0,8%
|-4,5%
|-0,5%
|2,9%
|-12,0%
|CSI 300
|4 583,25
|-1,6%
|-2,2%
|-1,7%
|-1,0%
|14,3%
|-8,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 839,56
|-2,8%
|-3,2%
|-8,8%
|-6,7%
|-1,9%
|56,2%
|CAC
|7 807,87
|-2,0%
|-2,2%
|-7,0%
|-4,2%
|-4,4%
|30,2%
|FTSE
|10 063,5
|-2,3%
|-2,3%
|-5,3%
|1,3%
|15,6%
|50,0%
|FTSE MIB
|43 701,38
|-2,3%
|-1,7%
|-4,6%
|-2,8%
|10,0%
|80,6%
|IBEX
|16 905,9
|-2,3%
|-1,4%
|-6,2%
|-2,3%
|26,1%
|99,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|121 795,2
|-0,4%
|-0,2%
|-3,9%
|9,7%
|35,3%
|176,5%
|ATX
|5 263,02
|-3,0%
|-1,6%
|-9,1%
|-1,2%
|21,3%
|68,4%
|PX
|2 552,78
|-1,7%
|0,3%
|-5,2%
|-4,9%
|22,0%
|136,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 250
|-0,6%
|2,1%
|-8,7%
|3,3%
|43,3%
|166,9%
|Mol
|3 810
|1,3%
|-2,9%
|6,7%
|29,6%
|32,0%
|76,4%
|Richter
|11 690
|-1,6%
|-1,0%
|-1,1%
|18,5%
|10,3%
|32,7%
|Magyar Telekom
|2 010
|-0,7%
|-2,0%
|0,9%
|12,2%
|16,5%
|395,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,11
|0,1%
|0,5%
|44,2%
|67,8%
|42,6%
|60,2%
|Brent
|106,3
|-2,4%
|5,0%
|48,2%
|74,7%
|49,1%
|64,1%
|Arany
|4 604,98
|-5,6%
|-10,2%
|-8,0%
|6,5%
|51,7%
|164,7%
|Devizák
|EURHUF
|392,6
|0,2%
|0,5%
|3,6%
|2,3%
|-1,4%
|6,8%
|USDHUF
|340,9911
|0,1%
|0,5%
|5,8%
|4,3%
|-6,9%
|10,4%
|GBPHUF
|452,8799
|-0,6%
|-0,4%
|4,4%
|2,8%
|-4,7%
|5,7%
|EURUSD
|1,1514
|0,0%
|-0,1%
|-2,1%
|-2,0%
|5,9%
|-3,3%
|USDJPY
|159,4850
|0,0%
|0,2%
|2,9%
|1,7%
|6,3%
|46,5%
|GBPUSD
|1,3359
|0,3%
|0,1%
|-0,7%
|-0,7%
|3,0%
|-3,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|69 921
|-1,9%
|-0,9%
|4,4%
|-21,2%
|-19,5%
|20,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|-0,1%
|-0,1%
|4,4%
|2,0%
|-0,1%
|145,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,92
|0,4%
|0,6%
|7,9%
|2,1%
|5,5%
|-974,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,4
|2,6%
|2,9%
|13,1%
|7,7%
|3,2%
|161,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Keszte Róbert: "A versenyképesség és a hatékonyság javítása növekedési kilátások hiányában elbocsátásokkal jár"
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke a magyar autóipar kilátásairól is beszélt.
A kialvatlanság sok cégnél nagyobb gazdasági kárt okoz, mint a betegszabadság
A krónikus alváshiány nem csak egészségügyi kérdés.
Átfogó autópiaci jelentést adott ki az AutoWallis
A régióra fókuszálva.
Félelmetes tudományos felfedezés: egyenes utat jelenthetnek a szívrohamhoz ezek a népszerű ételek
Érdemes odafigyelni, mit eszünk.
Bezár az ismert boltlánc webáruháza Magyarországon, lezárul egy korszak
A webshop lekapcsolása a kivonulás része.
Pattanásig feszült küzdelem Magyarország szomszédjában: kiélezett harcban dől el, lesz-e jobboldali fordulat
Így is, úgy is többpárti koalíció lesz valószínűleg.
Lépett Oroszország: csatasorba állították az utolsó védelmi vonalat, ami megállíthatja a tömeges támadásokat
Ez a Pancir állítólag többet tud, mint amit eddig használtak.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Magyar cég eladása külföldi befektetőnek: FDI-bejelentés, határidők, kockázatok
Jelentős változás következett be 2025. második félévében a Magyarországon befektetni kívánó külföldi vállalkozások - és így a nekik eladni kívánó, magyarországi cégek magyar vagy kü
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
A szakszervezetek megfojtják a gazdaságot?
A munkavállalók jogainak kiterjesztése a 20. század egyik legnagyobb vívmánya. Gondolhatnánk, hogy ez csak a dolgozóknak jó, de véleményem szerint mindenki jobban jár vele, a tulajdonosok
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!