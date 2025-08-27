Tovább óvatoskodnak az amerikai befektetők - Nyugodt kereskedés a tengerentúlon

Jelentős mértékben emelkedtek a francia kötvényhozamok a hétfőn kibontakozó politikai válság hírére - számolt be róla a Bloomberg. A miniszterelnök által kért szeptemberi bizalmi szavazáson az ellenzéki pártok elfordulása miatt várhatóan megbukik a jelenlegi koalíciós kormány, amelynek a magas hiánnyal és államadóssággal kiegészülve komoly kötvényeladási hullámot keltett. A befektetők jelenleg már a portugálnál és görögnél nagyobb, de az olasznál is csak 10 bázisponttal kisebb országkockázatot áraznak, így a költségvetés konszolidálása egyre inkább elkerülhetetlen lesz.