FONTOS Végre kiderült, ki robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetéket
Tovább óvatoskodnak az amerikai befektetők - Nyugodt kereskedés a tengerentúlon
Tovább óvatoskodnak az amerikai befektetők - Nyugodt kereskedés a tengerentúlon

Portfolio
Ázsiában többnyire pozitív hangulatban indult a nap, Európában viszont nincs egyértelmű irány, az amerikai tőzsdéken pedig minimálisak az elmozdulások. Nagyobb piaci hatással járó makrogazdasági adat ugyan nem érkezik ma, de így is lesz mire figyelni, ugyanis a zárás után teszi közzé legfrissebb gyorsjelentését az Nvidia. A jelentés különösen fontos, hiszen az elmúlt időszak tőzsdei ralijának túlnyomó része a mesterséges intelligenciához köthető nagy amerikai technológiai részvényeknek volt köszönhető.

Idehaza sincs hiány izgalmakból, nagy forgalom mellett tovább emelkednek az Épduferr részvényei. Az emelkedés részleteivel és okaival pedig részletesen is foglalkoztunk.
Az ingatlaneladás alaposan megdobta a Rába profitját

Továbbra is kihívásokkal teli környezetben működik a Rába: a kereslet gyengülése és a költségoldali nyomás továbbra is jelentős terhet rótt a társaságra. A második negyedévi profit kilőtt egy ingatlanértékesítésből származó egyszeri tételnek köszönhetően, de ettől függetlenül a core tevékenységben is kezden látszani a stabilizálódás halvány jelei.

Mérsékelt emelkedés az amerikai tőzsdéken

Ma ismét az Nvidia-gyorsjelentés és Trump elnök Feddel folytatott csörtéje dominálja a kereskedést Amerikában, ennek megfelelően a tegnapihoz hasonlóan ma is nyugodtak a tőzsdék.

Eddig minimális emelkedést láthatunk mindhárom fontosabb részvényindex értékében:

  • a Dow Jones 0,21%-os,
  • az S&P 500 0,19%-os,
  • a Nasdaq 0,15%-os emelkedést mutat.
Eséssel zárt a magyar tőzsde

Vegyes elmozdulások voltak jellemzők a mai kereskedésben az európai tőzsdéken, ebben a felemás hangulatban a magyar tőzsde az alulteljesítők között volt, folytatódott a múlt héten elért történelmi csúcs óta tartó korrekció.

Kis emelkedés

Kezdeti oldalazás után némi hangulatjavulás látszik az amerikai piacokon, a Dow és az S&P 500 0,2 százalékos, a Nasdaq pedig 0,1 százalékos pluszban van.

Alig mozdultak az amerikai indexek

A nyitást követően mind 3 vezető amerikai részvényindex stagnál.

Erőt mutat a dollár

Kedd délelőtt a dollár jelentősen erősödött az euróval szemben, 3 hetes csúcsot döntött meg az amerikai fizetőeszköz. A forint-dollár kurzus a 343-as szintnél jár, az euró pedig 397-nél.

Nagy lépésre készül a 4iG egy brazil céggel

A 4iG Nyrt. bejelentette, hogy űr- és védelmi leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG S&D) nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá a brazil Condor S.A. Indústria Química – CONDOR NonLethal Technologies-szal, amely az Egyesült Arab Emírségek központú EDGE Group tagja.

Rekordot döntött a Lego

A Lego rekordszintű, 12%-os forgalomnövekedést ért el 2024 első félévében, ami jelentősen meghaladja a játékpiac átlagos növekedését. A siker kulcsa az elemzők sikeres márkapartnerségekben rejlik.

Jó hírt kapott a Boeingtől a Ryanair: gyorsabban érkeznek a várva várt gépek

A Boeing felgyorsítja a Ryanair számára történő repülőgép-szállításokat, 25 új gép érkezik októberig a korábban tervezett 2025 tavaszi határidő helyett - jelentette be Michael O'Leary, a légitársaság vezérigazgatója.

Elolvadtak a pluszok idehaza és a németeknél is

A német DAX index a reggeli nyitást követően 0,3 százalékos pluszban is volt, most azonban már 0,2 százalékos esésben van az index. Eközben a magyar tőzsde is mínuszba fordult, a BUX 0,2 százalékkal került lejjebb.

Elképesztő boom az ETF-eknél, ez most a legjobban pörgő befektetés

Az ETF-ek száma az Egyesült Államokban már meghaladja az egyedi részvényekét, ami szélesebb befektetési lehetőségeket kínál, de egyre nagyobb kihívás elé is állítja a befektetőket a kiválasztás terén – közölte a Bloomberg.

Nincs megállás, valósággal széttépik a magyar befektetők új kedvencét

Új kedvence van a magyar befektetőknek, ma is nagy forgalom mellett raliznak az Épduferr részvényei: jelenleg az OTP után a második legforgalmasabb papír a Budapesti Értéktőzsdén.

Európa legnagyobb lőszergyárát nyitja meg a Rheimetall

A Rheinmetall megnyitja Európa legnagyobb lőszergyárát Németországban, amely évi 350 ezer lőszer gyártására lesz képes 2027-től - írta meg a Bloomberg.

Felpattanás

A nyitást követően a vezető európai részvényindexek közül az angol FTSE már 0,4, a francia CAC 0,3, a német DAX pedig mintegy 0,2 százalékos emelkedésben van.

Óvatos mozgásokkal indult a nap a magyar tőzsdén

Minimális pluszban nyitott a BUX index szerda reggel, a blue chipek közül a Mol kapta el legjobban a rajtot.

Időzített bomba robbanhat a német gazdaságban, kereszttűzben a Merz-kormány

Németország új nyugdíjprogramot tervez, amely havi 10 eurós (kb. 4 ezer forintos) támogatással ösztönözné a fiatalokat a tőzsdei befektetésekre, miközben az állami nyugdíjrendszer egyre nagyobb nyomás alá kerül a demográfiai változások miatt – írja a Financial Times. A szakszervezetek tiltakoznak, szerintük a felosztó-kirovó állami nyugdíjpillért kellene megerősíteni.

Tovább romlott a németek hangulata

A német fogyasztói hangulat tovább romlott augusztusban, a GfK Consumer Climate felmérés szerint a fogyasztói klíma index 1,9 ponttal -23,6 pontra csökkent szeptemberre. A jövedelmi és gazdasági kilátások jelentősen visszaestek, míg a vásárlási és megtakarítási hajlandóság enyhén mérséklődött.

Menekülnek a befektetők az európai országból a politikai válság hírére

Jelentős mértékben emelkedtek a francia kötvényhozamok a hétfőn kibontakozó politikai válság hírére - számolt be róla a Bloomberg. A miniszterelnök által kért szeptemberi bizalmi szavazáson az ellenzéki pártok elfordulása miatt várhatóan megbukik a jelenlegi koalíciós kormány, amelynek  a magas hiánnyal és államadóssággal kiegészülve komoly kötvényeladási hullámot keltett. A befektetők jelenleg már a portugálnál és görögnél nagyobb, de az olasznál is csak 10 bázisponttal kisebb országkockázatot áraznak, így a költségvetés konszolidálása egyre inkább elkerülhetetlen lesz.

Nagy lépésre készül a Volkswagen vezére

Oliver Blume várhatóan lemond a Porsche AG vezérigazgatói posztjáról, hogy a Volkswagen vezetésére koncentrálhasson - jelentette a WirtschaftsWoche német üzleti magazin vállalati forrásokra hivatkozva.

Optimista hangulatban kezdődhet a kereskedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,34 százalékot esett, míg a CSI 300 0,17 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,51 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,55 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,05 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,04 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a KSH a keresetek legfrissebb, júniusi adatait publikálja, míg az MNB a pénztárak prudenciális adatai mellett a hitelintézetek eredményéről számol be. Németországban a Gfk fogyasztói bizalmi indexének friss adata jelenik meg.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 418,07 0,3% 1,1% 1,1% 6,8% 10,1% 60,3%
S&P 500 6 465,94 0,4% 0,9% 1,2% 9,9% 15,1% 85,9%
Nasdaq 23 525,29 0,4% 0,6% 1,1% 12,0% 20,5% 96,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 394,4 -1,0% -2,6% 2,3% 6,3% 11,2% 82,0%
Hang Seng 25 524,92 -1,2% 1,6% 0,5% 27,2% 43,4% 0,1%
CSI 300 4 452,59 -0,4% 5,4% 7,9% 13,2% 33,9% -5,4%
Európai részvényindexek              
DAX 24 152,87 -0,5% -1,1% -0,3% 21,3% 29,7% 83,1%
CAC 7 709,81 -1,7% -3,4% -1,6% 4,5% 1,6% 52,7%
FTSE 9 265,8 -0,6% 0,8% 1,6% 13,4% 11,3% 53,3%
FTSE MIB 42 654,95 -1,3% -0,9% 4,7% 24,8% 26,9% 111,8%
IBEX 15 119,3 -1,0% -1,2% 6,2% 30,4% 34,2% 112,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 105 155,6 0,3% -1,3% 3,7% 32,6% 43,1% 192,8%
ATX 4 703,65 -1,2% -3,0% 2,8% 28,4% 27,3% 109,2%
PX 2 287,95 -0,4% -1,3% 3,5% 30,0% 44,3% 151,8%
Magyar blue chipek              
OTP 30 550 0,6% -1,4% 7,3% 40,8% 64,6% 188,8%
Mol 2 944 0,3% -2,1% -4,4% 7,8% 7,8% 70,6%
Richter 10 680 0,8% -0,6% 2,6% 2,7% -0,3% 44,9%
Magyar Telekom 1 958 -0,9% -1,3% 11,3% 53,7% 87,9% 437,2%
Nyersanyagok              
WTI 63,6 -2,4% 0,3% -4,2% -12,2% -18,9% 47,1%
Brent 67,25 -0,8% 2,2% -1,8% -10,0% -14,7% 47,2%
Arany 3 381,54 0,2% 1,8% 1,5% 28,8% 34,5% 74,3%
Devizák              
EURHUF 396,2750 -0,2% 0,6% 0,0% -3,7% 0,4% 11,5%
USDHUF 340,0335 0,1% 0,8% 0,6% -14,4% -3,7% 13,0%
GBPHUF 458,6050 -0,3% 0,6% 1,0% -7,8% -1,6% 15,5%
EURUSD 1,1654 -0,3% -0,2% -0,7% 12,5% 4,3% -1,4%
USDJPY 146,8550 0,0% -0,6% -0,6% -6,6% 1,1% 38,4%
GBPUSD 1,3479 -0,2% -0,2% 0,4% 7,6% 2,1% 2,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 111 788 1,5% -1,0% -5,0% 18,4% 77,9% 874,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,24 -0,7% -1,2% -3,3% -7,4% 10,9% 528,0%
10 éves német állampapírhozam 2,68 -1,5% -1,3% 0,1% 13,2% 22,2% -700,2%
10 éves magyar állampapírhozam 7,12 0,0% 1,1% -0,1% 7,6% 12,5% 209,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
