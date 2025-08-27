Tovább óvatoskodnak az amerikai befektetők - Nyugodt kereskedés a tengerentúlon

Idehaza sincs hiány izgalmakból, nagy forgalom mellett tovább emelkednek az Épduferr részvényei. Az emelkedés részleteivel és okaival pedig részletesen is foglalkoztunk.
Az ingatlaneladás alaposan megdobta a Rába profitját
Továbbra is kihívásokkal teli környezetben működik a Rába: a kereslet gyengülése és a költségoldali nyomás továbbra is jelentős terhet rótt a társaságra. A második negyedévi profit kilőtt egy ingatlanértékesítésből származó egyszeri tételnek köszönhetően, de ettől függetlenül a core tevékenységben is kezden látszani a stabilizálódás halvány jelei.
Mérsékelt emelkedés az amerikai tőzsdéken
Ma ismét az Nvidia-gyorsjelentés és Trump elnök Feddel folytatott csörtéje dominálja a kereskedést Amerikában, ennek megfelelően a tegnapihoz hasonlóan ma is nyugodtak a tőzsdék.
Eddig minimális emelkedést láthatunk mindhárom fontosabb részvényindex értékében:
- a Dow Jones 0,21%-os,
- az S&P 500 0,19%-os,
- a Nasdaq 0,15%-os emelkedést mutat.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
Vegyes elmozdulások voltak jellemzők a mai kereskedésben az európai tőzsdéken, ebben a felemás hangulatban a magyar tőzsde az alulteljesítők között volt, folytatódott a múlt héten elért történelmi csúcs óta tartó korrekció.
Kis emelkedés
Kezdeti oldalazás után némi hangulatjavulás látszik az amerikai piacokon, a Dow és az S&P 500 0,2 százalékos, a Nasdaq pedig 0,1 százalékos pluszban van.
Alig mozdultak az amerikai indexek
A nyitást követően mind 3 vezető amerikai részvényindex stagnál.
Erőt mutat a dollár
Kedd délelőtt a dollár jelentősen erősödött az euróval szemben, 3 hetes csúcsot döntött meg az amerikai fizetőeszköz. A forint-dollár kurzus a 343-as szintnél jár, az euró pedig 397-nél.
Nagy lépésre készül a 4iG egy brazil céggel
A 4iG Nyrt. bejelentette, hogy űr- és védelmi leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG S&D) nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá a brazil Condor S.A. Indústria Química – CONDOR NonLethal Technologies-szal, amely az Egyesült Arab Emírségek központú EDGE Group tagja.
Rekordot döntött a Lego
A Lego rekordszintű, 12%-os forgalomnövekedést ért el 2024 első félévében, ami jelentősen meghaladja a játékpiac átlagos növekedését. A siker kulcsa az elemzők sikeres márkapartnerségekben rejlik.
Jó hírt kapott a Boeingtől a Ryanair: gyorsabban érkeznek a várva várt gépek
A Boeing felgyorsítja a Ryanair számára történő repülőgép-szállításokat, 25 új gép érkezik októberig a korábban tervezett 2025 tavaszi határidő helyett - jelentette be Michael O'Leary, a légitársaság vezérigazgatója.
Elolvadtak a pluszok idehaza és a németeknél is
A német DAX index a reggeli nyitást követően 0,3 százalékos pluszban is volt, most azonban már 0,2 százalékos esésben van az index. Eközben a magyar tőzsde is mínuszba fordult, a BUX 0,2 százalékkal került lejjebb.
Elképesztő boom az ETF-eknél, ez most a legjobban pörgő befektetés
Az ETF-ek száma az Egyesült Államokban már meghaladja az egyedi részvényekét, ami szélesebb befektetési lehetőségeket kínál, de egyre nagyobb kihívás elé is állítja a befektetőket a kiválasztás terén – közölte a Bloomberg.
Nincs megállás, valósággal széttépik a magyar befektetők új kedvencét
Új kedvence van a magyar befektetőknek, ma is nagy forgalom mellett raliznak az Épduferr részvényei: jelenleg az OTP után a második legforgalmasabb papír a Budapesti Értéktőzsdén.
Európa legnagyobb lőszergyárát nyitja meg a Rheimetall
A Rheinmetall megnyitja Európa legnagyobb lőszergyárát Németországban, amely évi 350 ezer lőszer gyártására lesz képes 2027-től - írta meg a Bloomberg.
Felpattanás
A nyitást követően a vezető európai részvényindexek közül az angol FTSE már 0,4, a francia CAC 0,3, a német DAX pedig mintegy 0,2 százalékos emelkedésben van.
Óvatos mozgásokkal indult a nap a magyar tőzsdén
Minimális pluszban nyitott a BUX index szerda reggel, a blue chipek közül a Mol kapta el legjobban a rajtot.
Időzített bomba robbanhat a német gazdaságban, kereszttűzben a Merz-kormány
Németország új nyugdíjprogramot tervez, amely havi 10 eurós (kb. 4 ezer forintos) támogatással ösztönözné a fiatalokat a tőzsdei befektetésekre, miközben az állami nyugdíjrendszer egyre nagyobb nyomás alá kerül a demográfiai változások miatt – írja a Financial Times. A szakszervezetek tiltakoznak, szerintük a felosztó-kirovó állami nyugdíjpillért kellene megerősíteni.
Tovább romlott a németek hangulata
A német fogyasztói hangulat tovább romlott augusztusban, a GfK Consumer Climate felmérés szerint a fogyasztói klíma index 1,9 ponttal -23,6 pontra csökkent szeptemberre. A jövedelmi és gazdasági kilátások jelentősen visszaestek, míg a vásárlási és megtakarítási hajlandóság enyhén mérséklődött.
Menekülnek a befektetők az európai országból a politikai válság hírére
Jelentős mértékben emelkedtek a francia kötvényhozamok a hétfőn kibontakozó politikai válság hírére - számolt be róla a Bloomberg. A miniszterelnök által kért szeptemberi bizalmi szavazáson az ellenzéki pártok elfordulása miatt várhatóan megbukik a jelenlegi koalíciós kormány, amelynek a magas hiánnyal és államadóssággal kiegészülve komoly kötvényeladási hullámot keltett. A befektetők jelenleg már a portugálnál és görögnél nagyobb, de az olasznál is csak 10 bázisponttal kisebb országkockázatot áraznak, így a költségvetés konszolidálása egyre inkább elkerülhetetlen lesz.
Nagy lépésre készül a Volkswagen vezére
Oliver Blume várhatóan lemond a Porsche AG vezérigazgatói posztjáról, hogy a Volkswagen vezetésére koncentrálhasson - jelentette a WirtschaftsWoche német üzleti magazin vállalati forrásokra hivatkozva.
Optimista hangulatban kezdődhet a kereskedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,34 százalékot esett, míg a CSI 300 0,17 százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,51 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,55 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,05 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,04 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a KSH a keresetek legfrissebb, júniusi adatait publikálja, míg az MNB a pénztárak prudenciális adatai mellett a hitelintézetek eredményéről számol be. Németországban a Gfk fogyasztói bizalmi indexének friss adata jelenik meg.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 418,07
|0,3%
|1,1%
|1,1%
|6,8%
|10,1%
|60,3%
|S&P 500
|6 465,94
|0,4%
|0,9%
|1,2%
|9,9%
|15,1%
|85,9%
|Nasdaq
|23 525,29
|0,4%
|0,6%
|1,1%
|12,0%
|20,5%
|96,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 394,4
|-1,0%
|-2,6%
|2,3%
|6,3%
|11,2%
|82,0%
|Hang Seng
|25 524,92
|-1,2%
|1,6%
|0,5%
|27,2%
|43,4%
|0,1%
|CSI 300
|4 452,59
|-0,4%
|5,4%
|7,9%
|13,2%
|33,9%
|-5,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 152,87
|-0,5%
|-1,1%
|-0,3%
|21,3%
|29,7%
|83,1%
|CAC
|7 709,81
|-1,7%
|-3,4%
|-1,6%
|4,5%
|1,6%
|52,7%
|FTSE
|9 265,8
|-0,6%
|0,8%
|1,6%
|13,4%
|11,3%
|53,3%
|FTSE MIB
|42 654,95
|-1,3%
|-0,9%
|4,7%
|24,8%
|26,9%
|111,8%
|IBEX
|15 119,3
|-1,0%
|-1,2%
|6,2%
|30,4%
|34,2%
|112,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|105 155,6
|0,3%
|-1,3%
|3,7%
|32,6%
|43,1%
|192,8%
|ATX
|4 703,65
|-1,2%
|-3,0%
|2,8%
|28,4%
|27,3%
|109,2%
|PX
|2 287,95
|-0,4%
|-1,3%
|3,5%
|30,0%
|44,3%
|151,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 550
|0,6%
|-1,4%
|7,3%
|40,8%
|64,6%
|188,8%
|Mol
|2 944
|0,3%
|-2,1%
|-4,4%
|7,8%
|7,8%
|70,6%
|Richter
|10 680
|0,8%
|-0,6%
|2,6%
|2,7%
|-0,3%
|44,9%
|Magyar Telekom
|1 958
|-0,9%
|-1,3%
|11,3%
|53,7%
|87,9%
|437,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,6
|-2,4%
|0,3%
|-4,2%
|-12,2%
|-18,9%
|47,1%
|Brent
|67,25
|-0,8%
|2,2%
|-1,8%
|-10,0%
|-14,7%
|47,2%
|Arany
|3 381,54
|0,2%
|1,8%
|1,5%
|28,8%
|34,5%
|74,3%
|Devizák
|EURHUF
|396,2750
|-0,2%
|0,6%
|0,0%
|-3,7%
|0,4%
|11,5%
|USDHUF
|340,0335
|0,1%
|0,8%
|0,6%
|-14,4%
|-3,7%
|13,0%
|GBPHUF
|458,6050
|-0,3%
|0,6%
|1,0%
|-7,8%
|-1,6%
|15,5%
|EURUSD
|1,1654
|-0,3%
|-0,2%
|-0,7%
|12,5%
|4,3%
|-1,4%
|USDJPY
|146,8550
|0,0%
|-0,6%
|-0,6%
|-6,6%
|1,1%
|38,4%
|GBPUSD
|1,3479
|-0,2%
|-0,2%
|0,4%
|7,6%
|2,1%
|2,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|111 788
|1,5%
|-1,0%
|-5,0%
|18,4%
|77,9%
|874,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,24
|-0,7%
|-1,2%
|-3,3%
|-7,4%
|10,9%
|528,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,68
|-1,5%
|-1,3%
|0,1%
|13,2%
|22,2%
|-700,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,12
|0,0%
|1,1%
|-0,1%
|7,6%
|12,5%
|209,6%
