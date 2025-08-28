Mire számíthatunk a tőzsdéken?

50 millió részvényt adtak el a magyar tőzsde új sztárjánál
Az Épduferr Invest Kft., az Épduferr-vezérigazgató Palkovics Milán Dániellel közeli kapcsolatban álló társaság tegnapelőtt összesen 50 millió darab Épduferr Nyrt. törzsrészvényt értékesített - olvasható a BÉT-en.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,73 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,39 százalékot esett, míg a CSI 300 0,68 százalékot emelkedett.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CACés a FTSE is a tegnapi záróértéke körül nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,14 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,34 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel itthon munkanélküliségi és népmozgalmi adatokat közöl majd a KSH, azonban meglepő lenne, ha érdemi piaci hatásuk lenne. A nap második felében elsősorban a részletes amerikai GDP-adatra lesz érdemes figyelni, mely akár a Fed szeptemberi döntését is befolyásolhatja.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 29,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 565,23
|0,3%
|1,4%
|1,5%
|7,1%
|10,5%
|59,9%
|S&P 500
|6 481,4
|0,2%
|1,3%
|1,5%
|10,2%
|15,2%
|86,0%
|Nasdaq
|23 565,85
|0,2%
|1,4%
|1,3%
|12,2%
|20,3%
|97,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 520,27
|0,3%
|-0,9%
|2,6%
|6,6%
|11,1%
|83,2%
|Hang Seng
|25 201,76
|-1,3%
|0,1%
|-0,7%
|25,6%
|41,0%
|-0,3%
|CSI 300
|4 386,13
|-1,5%
|2,7%
|6,3%
|11,5%
|32,7%
|-7,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 046,21
|-0,4%
|-1,0%
|-0,7%
|20,8%
|28,7%
|83,6%
|CAC
|7 743,93
|0,4%
|-2,9%
|-1,2%
|4,9%
|2,4%
|54,4%
|FTSE
|9 255,5
|-0,1%
|-0,4%
|1,5%
|13,2%
|10,9%
|54,3%
|FTSE MIB
|42 349,41
|-0,7%
|-1,2%
|4,0%
|23,9%
|25,4%
|113,4%
|IBEX
|15 020,9
|-0,7%
|-1,8%
|5,5%
|29,5%
|32,6%
|111,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 232,1
|-0,9%
|-2,2%
|2,8%
|31,4%
|42,2%
|193,9%
|ATX
|4 652,87
|-1,1%
|-3,2%
|1,7%
|27,0%
|25,8%
|108,8%
|PX
|2 286,73
|-0,1%
|-1,0%
|3,5%
|29,9%
|44,3%
|153,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 010
|-1,8%
|-3,1%
|5,4%
|38,4%
|61,8%
|188,3%
|Mol
|2 966
|0,7%
|-1,3%
|-3,7%
|8,6%
|9,4%
|75,5%
|Richter
|10 520
|-1,5%
|-2,0%
|1,1%
|1,2%
|-2,0%
|42,9%
|Magyar Telekom
|1 954
|-0,2%
|-1,5%
|11,0%
|53,4%
|90,8%
|442,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,49
|1,4%
|0,5%
|-2,8%
|-11,0%
|-15,7%
|49,8%
|Brent
|68,09
|1,2%
|1,8%
|-0,6%
|-8,9%
|-15,1%
|50,8%
|Arany
|3 389,49
|0,2%
|1,4%
|1,7%
|29,1%
|34,7%
|76,7%
|Devizák
|EURHUF
|397,1500
|0,2%
|0,6%
|0,2%
|-3,5%
|1,0%
|11,4%
|USDHUF
|342,5775
|0,7%
|1,2%
|1,4%
|-13,8%
|-2,8%
|13,3%
|GBPHUF
|459,5750
|0,2%
|0,8%
|1,2%
|-7,6%
|-1,4%
|15,5%
|EURUSD
|1,1593
|-0,5%
|-0,6%
|-1,2%
|12,0%
|3,8%
|-1,7%
|USDJPY
|147,4950
|0,0%
|0,3%
|-0,2%
|-6,2%
|2,2%
|38,6%
|GBPUSD
|1,3461
|-0,1%
|-0,1%
|0,2%
|7,5%
|1,7%
|2,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|111 273
|-0,5%
|-2,6%
|-5,4%
|17,9%
|87,2%
|882,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,22
|-0,4%
|-1,2%
|-3,7%
|-7,7%
|10,1%
|475,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,65
|-1,0%
|-0,9%
|-0,9%
|12,1%
|19,3%
|-705,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,14
|0,3%
|1,4%
|0,1%
|7,9%
|12,8%
|210,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
