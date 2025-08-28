  • Megjelenítés
Mire számíthatunk a tőzsdéken?
Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: érkezik ugyanis a részletes amerikai GDP-adat, mely akár a Fed szeptemberi döntését is befolyásolhatja. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken jó hangulatú kereskedést láthatunk, Európában pedig iránykereséssel indulhat a nap.
50 millió részvényt adtak el a magyar tőzsde új sztárjánál

Az Épduferr Invest Kft., az Épduferr-vezérigazgató Palkovics Milán Dániellel közeli kapcsolatban álló társaság tegnapelőtt összesen 50 millió darab Épduferr Nyrt. törzsrészvényt értékesített - olvasható a BÉT-en.

Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,73 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,39 százalékot esett, míg a CSI 300 0,68 százalékot emelkedett.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CACés a FTSE is a tegnapi záróértéke körül nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,14 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,34 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel itthon munkanélküliségi és népmozgalmi adatokat közöl majd a KSH, azonban meglepő lenne, ha érdemi piaci hatásuk lenne. A nap második felében elsősorban a részletes amerikai GDP-adatra lesz érdemes figyelni, mely akár a Fed szeptemberi döntését is befolyásolhatja.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 29,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 565,23 0,3% 1,4% 1,5% 7,1% 10,5% 59,9%
S&P 500 6 481,4 0,2% 1,3% 1,5% 10,2% 15,2% 86,0%
Nasdaq 23 565,85 0,2% 1,4% 1,3% 12,2% 20,3% 97,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 520,27 0,3% -0,9% 2,6% 6,6% 11,1% 83,2%
Hang Seng 25 201,76 -1,3% 0,1% -0,7% 25,6% 41,0% -0,3%
CSI 300 4 386,13 -1,5% 2,7% 6,3% 11,5% 32,7% -7,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 046,21 -0,4% -1,0% -0,7% 20,8% 28,7% 83,6%
CAC 7 743,93 0,4% -2,9% -1,2% 4,9% 2,4% 54,4%
FTSE 9 255,5 -0,1% -0,4% 1,5% 13,2% 10,9% 54,3%
FTSE MIB 42 349,41 -0,7% -1,2% 4,0% 23,9% 25,4% 113,4%
IBEX 15 020,9 -0,7% -1,8% 5,5% 29,5% 32,6% 111,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 232,1 -0,9% -2,2% 2,8% 31,4% 42,2% 193,9%
ATX 4 652,87 -1,1% -3,2% 1,7% 27,0% 25,8% 108,8%
PX 2 286,73 -0,1% -1,0% 3,5% 29,9% 44,3% 153,0%
Magyar blue chipek              
OTP 30 010 -1,8% -3,1% 5,4% 38,4% 61,8% 188,3%
Mol 2 966 0,7% -1,3% -3,7% 8,6% 9,4% 75,5%
Richter 10 520 -1,5% -2,0% 1,1% 1,2% -2,0% 42,9%
Magyar Telekom 1 954 -0,2% -1,5% 11,0% 53,4% 90,8% 442,8%
Nyersanyagok              
WTI 64,49 1,4% 0,5% -2,8% -11,0% -15,7% 49,8%
Brent 68,09 1,2% 1,8% -0,6% -8,9% -15,1% 50,8%
Arany 3 389,49 0,2% 1,4% 1,7% 29,1% 34,7% 76,7%
Devizák              
EURHUF 397,1500 0,2% 0,6% 0,2% -3,5% 1,0% 11,4%
USDHUF 342,5775 0,7% 1,2% 1,4% -13,8% -2,8% 13,3%
GBPHUF 459,5750 0,2% 0,8% 1,2% -7,6% -1,4% 15,5%
EURUSD 1,1593 -0,5% -0,6% -1,2% 12,0% 3,8% -1,7%
USDJPY 147,4950 0,0% 0,3% -0,2% -6,2% 2,2% 38,6%
GBPUSD 1,3461 -0,1% -0,1% 0,2% 7,5% 1,7% 2,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 111 273 -0,5% -2,6% -5,4% 17,9% 87,2% 882,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,22 -0,4% -1,2% -3,7% -7,7% 10,1% 475,6%
10 éves német állampapírhozam 2,65 -1,0% -0,9% -0,9% 12,1% 19,3% -705,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,14 0,3% 1,4% 0,1% 7,9% 12,8% 210,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Számos cég sok mindenre képes lenne azért, hogy olyan eredményeket szállítson negyedévről-negyedévre, mint az Nvidia. Viszont a céggel szembeni magas elvárások egyben azt is jelentik, hogy egyszerűen nincs tere hibázni a chipgyártónak. Hiába lett jobb a vártnál a bevétel, a profit, és az előrejelzés is, az adatközpont üzletág valamivel gyengébb teljesítményt nyújtott a várakozásoknál, erre pedig rögtön elkezdték büntetni a részvényt. Ott van ráadásul a kínai sztori is, ami továbbra is jelentős bizonytalansági faktort jelent a vállalat számára.

