Pluszban nyitott a magyar tőzsde, történelmi csúcson a japán részvénypiac

Válságban az Audi, összement a profit
Az Audi a nehéz piaci környezet és az elektromos járműplatform fejlesztésének csúszása miatt ismét csökkentette idei nyereség-előrejelzését. A prémiumautó-gyártó az amerikai importvámok hatására is nyomás alá került, miközben árbevétele nőtt, de az üzemi eredménye negyedével visszaesett, írja a Reuters.
Vegyes nyitás Európában
A francia CAC stagnálással, a német DAX 0,2 százalék mínuszban nyitott. Utóbbiban a Deutsche Telekom és az Adidas papírjai haladnak az élen az esésben.
Megérkezett a figyelmeztetés! Közeleg a következő válság a sztárbefektető szerint
Michael Burry, a 2008-as pénzügyi válságot előrejelző befektető ismét megszólalt két év hallgatás után, és figyelmeztetést tett közzé a piaci buborékokról.
Kis plusz
0,2 százalék emelkedéssel nyitott a BUX, az OTP és a Telekom emelkedik, a Mol és a Richter stagnál. Közben az elmúlt hetek sztárja, a Rába már harmadik napja esik, ma 5 százalékkal került lejjebb.
Jobban nő az Erste, mint várták, és még csak most jön a lengyel terjeszkedés
A korábban vártnál kissé jobban teljesít az idén az osztrák Erste Group, ezért kis mértékben javított a menedzsment néhány éves előrejelzésén, miután a harmadik negyedévet rekordközeli, 901 millió eurós, az év első három negyedévét pedig rekordnak számító, 2,566 milliárd eurós adózás utáni nyereséggel zárta a bankcsoport. A 7 milliárd eurónyi készpénzért megvásárolt lengyel Santander Bank Polska első bekonszolidálása az év végén várható a bankcsoportnál. Peter Bosek vezérigazgató (címlapképünkön) elégedetten nyilatkozott az eredményekről, kiemelve az osztrák és a magyar értékpapírprogramjaik sikerét.
Lefordultak az amerikai piacok
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,5 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,11 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,87 százalékot esett, míg a CSI 300 0,01 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,29 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,14 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,04 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,08 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,65 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,21 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma magyar oldalról ipari termelői árak és népmozgalom adatok érkeznek. Nemzetközi fronton japán infláció, kínai bmi, és számos európai országból inflációs adat érkezik, míg a nap a Chicago Fed bmi adatával zárul.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 46,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 522,12
|-0,2%
|1,7%
|2,4%
|11,7%
|12,8%
|79,3%
|S&P 500
|6 822,34
|-1,0%
|1,2%
|2,0%
|16,0%
|17,3%
|108,6%
|Nasdaq
|25 734,81
|-1,5%
|2,5%
|4,3%
|22,5%
|26,2%
|132,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 325,61
|0,0%
|5,5%
|14,2%
|28,7%
|30,7%
|123,4%
|Hang Seng
|26 282,69
|-0,2%
|1,2%
|-2,1%
|31,0%
|29,0%
|9,0%
|CSI 300
|4 709,91
|-0,8%
|2,2%
|1,5%
|19,7%
|21,1%
|0,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 118,89
|0,0%
|-0,4%
|1,0%
|21,1%
|25,2%
|108,7%
|CAC
|8 157,29
|-0,5%
|-0,8%
|3,3%
|10,5%
|9,8%
|77,6%
|FTSE
|9 760,06
|0,0%
|1,9%
|4,4%
|19,4%
|19,6%
|75,0%
|FTSE MIB
|43 202,4
|-0,1%
|1,9%
|1,1%
|26,4%
|25,2%
|140,8%
|IBEX
|16 040,3
|-0,7%
|1,6%
|3,7%
|38,3%
|36,9%
|148,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|106 989,6
|-0,1%
|2,7%
|8,2%
|34,9%
|44,8%
|231,5%
|ATX
|4 747,67
|1,6%
|1,7%
|2,4%
|29,6%
|33,9%
|131,0%
|PX
|2 375,64
|0,5%
|1,7%
|1,9%
|35,0%
|44,8%
|181,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|31 720
|0,1%
|2,8%
|10,6%
|46,2%
|69,2%
|223,3%
|Mol
|2 996
|-0,6%
|8,7%
|11,0%
|9,7%
|15,6%
|96,2%
|Richter
|10 450
|0,5%
|0,2%
|3,4%
|0,5%
|-4,3%
|62,6%
|Magyar Telekom
|1 780
|-1,1%
|-0,9%
|0,3%
|39,7%
|58,9%
|413,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,36
|0,2%
|-1,7%
|-2,9%
|-15,3%
|-11,0%
|72,3%
|Brent
|64,86
|-0,1%
|-1,8%
|-3,3%
|-13,2%
|-10,8%
|72,8%
|Arany
|3 994,35
|-0,1%
|-3,6%
|4,2%
|52,1%
|43,5%
|112,4%
|Devizák
|EURHUF
|388,4750
|0,0%
|-0,4%
|-0,3%
|-5,6%
|-4,7%
|5,9%
|USDHUF
|335,9348
|0,9%
|0,1%
|1,3%
|-15,4%
|-10,5%
|6,7%
|GBPHUF
|441,7949
|0,0%
|-1,3%
|-1,1%
|-11,2%
|-9,2%
|8,5%
|EURUSD
|1,1564
|-0,9%
|-0,4%
|-1,6%
|11,7%
|6,4%
|-0,7%
|USDJPY
|151,9150
|0,0%
|-0,5%
|2,9%
|-3,3%
|-0,9%
|45,3%
|GBPUSD
|1,3149
|-0,7%
|-1,3%
|-2,3%
|5,0%
|1,1%
|1,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|108 306
|-1,6%
|-1,6%
|-5,0%
|14,7%
|49,7%
|698,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,07
|0,5%
|2,3%
|-1,3%
|-11,0%
|-4,8%
|374,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,6
|0,7%
|2,4%
|-2,8%
|9,9%
|9,4%
|-515,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,88
|0,7%
|0,4%
|0,0%
|3,9%
|-0,9%
|195,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
