Jön az esemény, amibe beleremeghetnek a piacok

Nagy lépésre készül a Volkswagen vezére
Oliver Blume várhatóan lemond a Porsche AG vezérigazgatói posztjáról, hogy a Volkswagen vezetésére koncentrálhasson - jelentette a WirtschaftsWoche német üzleti magazin vállalati forrásokra hivatkozva.
Optimista hangulatban kezdődhet a kereskedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,34 százalékot esett, míg a CSI 300 0,17 százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,51 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,55 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,05 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,04 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a KSH a keresetek legfrissebb, júniusi adatait publikálja, míg az MNB a pénztárak prudenciális adatai mellett a hitelintézetek eredményéről számol be. Németországban a Gfk fogyasztói bizalmi indexének friss adata jelenik meg.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 418,07
|0,3%
|1,1%
|1,1%
|6,8%
|10,1%
|60,3%
|S&P 500
|6 465,94
|0,4%
|0,9%
|1,2%
|9,9%
|15,1%
|85,9%
|Nasdaq
|23 525,29
|0,4%
|0,6%
|1,1%
|12,0%
|20,5%
|96,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 394,4
|-1,0%
|-2,6%
|2,3%
|6,3%
|11,2%
|82,0%
|Hang Seng
|25 524,92
|-1,2%
|1,6%
|0,5%
|27,2%
|43,4%
|0,1%
|CSI 300
|4 452,59
|-0,4%
|5,4%
|7,9%
|13,2%
|33,9%
|-5,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 152,87
|-0,5%
|-1,1%
|-0,3%
|21,3%
|29,7%
|83,1%
|CAC
|7 709,81
|-1,7%
|-3,4%
|-1,6%
|4,5%
|1,6%
|52,7%
|FTSE
|9 265,8
|-0,6%
|0,8%
|1,6%
|13,4%
|11,3%
|53,3%
|FTSE MIB
|42 654,95
|-1,3%
|-0,9%
|4,7%
|24,8%
|26,9%
|111,8%
|IBEX
|15 119,3
|-1,0%
|-1,2%
|6,2%
|30,4%
|34,2%
|112,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|105 155,6
|0,3%
|-1,3%
|3,7%
|32,6%
|43,1%
|192,8%
|ATX
|4 703,65
|-1,2%
|-3,0%
|2,8%
|28,4%
|27,3%
|109,2%
|PX
|2 287,95
|-0,4%
|-1,3%
|3,5%
|30,0%
|44,3%
|151,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 550
|0,6%
|-1,4%
|7,3%
|40,8%
|64,6%
|188,8%
|Mol
|2 944
|0,3%
|-2,1%
|-4,4%
|7,8%
|7,8%
|70,6%
|Richter
|10 680
|0,8%
|-0,6%
|2,6%
|2,7%
|-0,3%
|44,9%
|Magyar Telekom
|1 958
|-0,9%
|-1,3%
|11,3%
|53,7%
|87,9%
|437,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,6
|-2,4%
|0,3%
|-4,2%
|-12,2%
|-18,9%
|47,1%
|Brent
|67,25
|-0,8%
|2,2%
|-1,8%
|-10,0%
|-14,7%
|47,2%
|Arany
|3 381,54
|0,2%
|1,8%
|1,5%
|28,8%
|34,5%
|74,3%
|Devizák
|EURHUF
|396,2750
|-0,2%
|0,6%
|0,0%
|-3,7%
|0,4%
|11,5%
|USDHUF
|340,0335
|0,1%
|0,8%
|0,6%
|-14,4%
|-3,7%
|13,0%
|GBPHUF
|458,6050
|-0,3%
|0,6%
|1,0%
|-7,8%
|-1,6%
|15,5%
|EURUSD
|1,1654
|-0,3%
|-0,2%
|-0,7%
|12,5%
|4,3%
|-1,4%
|USDJPY
|146,8550
|0,0%
|-0,6%
|-0,6%
|-6,6%
|1,1%
|38,4%
|GBPUSD
|1,3479
|-0,2%
|-0,2%
|0,4%
|7,6%
|2,1%
|2,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|111 788
|1,5%
|-1,0%
|-5,0%
|18,4%
|77,9%
|874,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,24
|-0,7%
|-1,2%
|-3,3%
|-7,4%
|10,9%
|528,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,68
|-1,5%
|-1,3%
|0,1%
|13,2%
|22,2%
|-700,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,12
|0,0%
|1,1%
|-0,1%
|7,6%
|12,5%
|209,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: copyright the_burtons 2020
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
