Jön az esemény, amibe beleremeghetnek a piacok
Portfolio
Ázsiában többnyire pozitív hangulatban indult a nap, ezt követően Európában és Amerikában is emelkedés jöhet a tőzsdéken. Nagyobb piaci hatással járó makrogazdasági adat ugyan nem érkezik ma, de így is lesz mire figyelni, ugyanis a zárás után teszi közzé legfrissebb gyorsjelentését az Nvidia. A jelentés különösen fontos, hiszen az elmúlt időszak tőzsdei ralijának túlnyomó része a mesterséges intelligenciához köthető nagy amerikai technológiai részvényeknek volt köszönhető.
Oliver Blume várhatóan lemond a Porsche AG vezérigazgatói posztjáról, hogy a Volkswagen vezetésére koncentrálhasson - jelentette a WirtschaftsWoche német üzleti magazin vállalati forrásokra hivatkozva.

Optimista hangulatban kezdődhet a kereskedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,34 százalékot esett, míg a CSI 300 0,17 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,51 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,55 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,05 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,04 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a KSH a keresetek legfrissebb, júniusi adatait publikálja, míg az MNB a pénztárak prudenciális adatai mellett a hitelintézetek eredményéről számol be. Németországban a Gfk fogyasztói bizalmi indexének friss adata jelenik meg.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 418,07 0,3% 1,1% 1,1% 6,8% 10,1% 60,3%
S&P 500 6 465,94 0,4% 0,9% 1,2% 9,9% 15,1% 85,9%
Nasdaq 23 525,29 0,4% 0,6% 1,1% 12,0% 20,5% 96,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 394,4 -1,0% -2,6% 2,3% 6,3% 11,2% 82,0%
Hang Seng 25 524,92 -1,2% 1,6% 0,5% 27,2% 43,4% 0,1%
CSI 300 4 452,59 -0,4% 5,4% 7,9% 13,2% 33,9% -5,4%
Európai részvényindexek              
DAX 24 152,87 -0,5% -1,1% -0,3% 21,3% 29,7% 83,1%
CAC 7 709,81 -1,7% -3,4% -1,6% 4,5% 1,6% 52,7%
FTSE 9 265,8 -0,6% 0,8% 1,6% 13,4% 11,3% 53,3%
FTSE MIB 42 654,95 -1,3% -0,9% 4,7% 24,8% 26,9% 111,8%
IBEX 15 119,3 -1,0% -1,2% 6,2% 30,4% 34,2% 112,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 105 155,6 0,3% -1,3% 3,7% 32,6% 43,1% 192,8%
ATX 4 703,65 -1,2% -3,0% 2,8% 28,4% 27,3% 109,2%
PX 2 287,95 -0,4% -1,3% 3,5% 30,0% 44,3% 151,8%
Magyar blue chipek              
OTP 30 550 0,6% -1,4% 7,3% 40,8% 64,6% 188,8%
Mol 2 944 0,3% -2,1% -4,4% 7,8% 7,8% 70,6%
Richter 10 680 0,8% -0,6% 2,6% 2,7% -0,3% 44,9%
Magyar Telekom 1 958 -0,9% -1,3% 11,3% 53,7% 87,9% 437,2%
Nyersanyagok              
WTI 63,6 -2,4% 0,3% -4,2% -12,2% -18,9% 47,1%
Brent 67,25 -0,8% 2,2% -1,8% -10,0% -14,7% 47,2%
Arany 3 381,54 0,2% 1,8% 1,5% 28,8% 34,5% 74,3%
Devizák              
EURHUF 396,2750 -0,2% 0,6% 0,0% -3,7% 0,4% 11,5%
USDHUF 340,0335 0,1% 0,8% 0,6% -14,4% -3,7% 13,0%
GBPHUF 458,6050 -0,3% 0,6% 1,0% -7,8% -1,6% 15,5%
EURUSD 1,1654 -0,3% -0,2% -0,7% 12,5% 4,3% -1,4%
USDJPY 146,8550 0,0% -0,6% -0,6% -6,6% 1,1% 38,4%
GBPUSD 1,3479 -0,2% -0,2% 0,4% 7,6% 2,1% 2,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 111 788 1,5% -1,0% -5,0% 18,4% 77,9% 874,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,24 -0,7% -1,2% -3,3% -7,4% 10,9% 528,0%
10 éves német állampapírhozam 2,68 -1,5% -1,3% 0,1% 13,2% 22,2% -700,2%
10 éves magyar állampapírhozam 7,12 0,0% 1,1% -0,1% 7,6% 12,5% 209,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: copyright the_burtons 2020

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

