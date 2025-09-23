  • Megjelenítés
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
A Nasdaq vezetésével emelkedtek tegnap az amerikai részvényindexek, részben az Nvidia ralijának köszönhetően, miután a chipgyártó 100 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI-ban. Az ázsiai tőzsdék azonban nem követték le ezt a jó hangulatot, hiszen vegyes mozgásokat produkáltak a vezető indexek ma reggel. Európában ennél azért jobbak az előjelek, a tegnapi oldalazás után pluszban kezdhetnek ma a piacok.

Makroszinten több fontos adat és esemény is lesz ma: itthon az MNB kamatdöntésére figyelünk, a nemzetközi színtéren pedig a BMI adatok mozgathatják meg a piacot, de megszólal ma az amerikai jegybank elnöke is a gazdasági kilátásokról.
Csúcson az arany

Az arany ára rekordszintet ért el a mai kereskedésben, köszönhetően az amerikai kamatcsökkentésekkel és a dollár további gyengülésével kapcsolatos várakozásnak. Eközben a befektetők Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének beszédét várják a további monetáris politikai jelzésekért.

Gigantikus pénzügyi szakadék fenyegeti a mesterséges intelligencia jövőjét

Az OpenAI-hoz hasonló mesterséges intelligencia vállalatok hamar nyilvánosságra hozták terveiket, miszerint több száz milliárd dollárt fognak adatközpontokra fordítani, az viszont kérdéses, hogyan fogják fedezni ezeket a kiadásokat. A Bain & Co. tanácsadó cég friss becslése szerint ez a különbség sokkal nagyobb lehet, mint korábban gondolták - írja a Bloomberg.

Emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,07 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,93 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,56 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,82 százalékot emelkedhet, a CAC 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,72 százalék pluszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,05 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma kiemelt esemény lesz a Magyar Nemzeti Bank szeptemberi kamatdöntése, amely meghatározhatja a forint árfolyamának irányát és a piaci hozamokat, ezért különösen figyelik majd a befektetők, bár változtatásra nem számítanak a piacok, fontos lehet, milyen jelzést ad Varga Mihály jegybankelnök a jövőről. Délelőtt Németországból és az euróövezet egészéből érkeznek a szeptemberi BMI-adatok, amelyek előrejelzést adnak a feldolgozóipar és a szolgáltatások teljesítményéről. Délután az Egyesült Államokból a folyó fizetési mérleg, a szeptemberi beszerzésimenedzser-index, valamint a Richmond Fed-index lát napvilágot, amelyek mind fontos jelzést adhatnak az amerikai gazdaság állapotáról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,3 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,6 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 41,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 381,54 0,1% 1,1% 1,6% 9,0% 10,3% 70,0%
S&P 500 6 693,75 0,4% 1,2% 3,5% 13,8% 17,4% 101,9%
Nasdaq 24 761,07 0,5% 1,9% 5,4% 17,8% 25,1% 121,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 45 493,66 1,0% 1,6% 6,7% 14,0% 20,6% 94,7%
Hang Seng 26 344,14 -0,8% -0,4% 4,0% 31,3% 44,3% 11,1%
CSI 300 4 522,61 0,5% -0,2% 3,3% 14,9% 41,3% -2,4%
Európai részvényindexek              
DAX 23 527,05 -0,5% -0,9% -3,4% 18,2% 25,7% 86,8%
CAC 7 830,11 -0,3% -0,8% -1,8% 6,1% 4,4% 64,1%
FTSE 9 226,68 0,1% -0,5% -1,0% 12,9% 12,1% 58,3%
FTSE MIB 42 423,18 0,3% -1,5% -2,0% 24,1% 25,7% 124,5%
IBEX 15 082,5 -1,2% -2,0% -2,0% 30,1% 28,3% 126,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 99 290,13 -0,8% -1,3% -5,9% 25,2% 35,8% 207,4%
ATX 4 608,87 -0,4% -0,8% -3,7% 25,8% 27,5% 116,4%
PX 2 303,59 0,4% 0,5% 0,2% 30,9% 45,1% 165,4%
Magyar blue chipek              
OTP 28 990 -1,4% 0,0% -5,6% 33,7% 55,9% 216,8%
Mol 2 720 -1,9% -3,3% -7,8% -0,4% 2,4% 66,4%
Richter 10 030 2,5% -1,1% -6,2% -3,6% -6,9% 54,3%
Magyar Telekom 1 820 -1,5% -4,0% -7,3% 42,9% 78,4% 395,9%
Nyersanyagok              
WTI 62,99 0,0% -1,1% -1,7% -13,0% -13,4% 58,3%
Arany 3 725,35 1,5% 1,6% 10,3% 41,9% 42,5% 95,7%
Devizák              
EURHUF 388,8800 -0,5% -0,1% -1,5% -5,5% -1,1% 7,1%
USDHUF 330,3432 -0,6% -0,3% -1,9% -16,8% -6,4% 6,5%
GBPHUF 445,3201 -0,5% -1,1% -2,4% -10,5% -5,1% 12,7%
EURUSD 1,1772 0,1% 0,1% 0,5% 13,7% 5,6% 0,6%
USDJPY 147,8900 0,0% 0,3% 0,7% -5,9% 2,4% 40,8%
GBPUSD 1,3496 0,1% -0,7% -0,2% 7,8% 1,6% 6,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 112 741 -2,6% -2,3% -3,6% 19,4% 78,4% 970,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,6% 2,7% -2,6% -9,7% 10,8% 522,1%
10 éves német állampapírhozam 2,71 0,0% 1,9% 1,1% 14,4% 25,5% -637,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,88 -0,9% -2,7% -3,6% 3,9% 8,5% 176,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Szétverik a bankrészvényeket, nagyot esett az OTP

Zuhan a Porsche árfolyama - Kikerül a DAX indexből

Mi az, hogy nem gyengül a dollár?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

