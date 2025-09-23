Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Makroszinten több fontos adat és esemény is lesz ma: itthon az MNB kamatdöntésére figyelünk, a nemzetközi színtéren pedig a BMI adatok mozgathatják meg a piacot, de megszólal ma az amerikai jegybank elnöke is a gazdasági kilátásokról.
Csúcson az arany
Az arany ára rekordszintet ért el a mai kereskedésben, köszönhetően az amerikai kamatcsökkentésekkel és a dollár további gyengülésével kapcsolatos várakozásnak. Eközben a befektetők Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének beszédét várják a további monetáris politikai jelzésekért.
Gigantikus pénzügyi szakadék fenyegeti a mesterséges intelligencia jövőjét
Az OpenAI-hoz hasonló mesterséges intelligencia vállalatok hamar nyilvánosságra hozták terveiket, miszerint több száz milliárd dollárt fognak adatközpontokra fordítani, az viszont kérdéses, hogyan fogják fedezni ezeket a kiadásokat. A Bain & Co. tanácsadó cég friss becslése szerint ez a különbség sokkal nagyobb lehet, mint korábban gondolták - írja a Bloomberg.
Emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,07 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,93 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,56 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,82 százalékot emelkedhet, a CAC 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,72 százalék pluszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,05 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma kiemelt esemény lesz a Magyar Nemzeti Bank szeptemberi kamatdöntése, amely meghatározhatja a forint árfolyamának irányát és a piaci hozamokat, ezért különösen figyelik majd a befektetők, bár változtatásra nem számítanak a piacok, fontos lehet, milyen jelzést ad Varga Mihály jegybankelnök a jövőről. Délelőtt Németországból és az euróövezet egészéből érkeznek a szeptemberi BMI-adatok, amelyek előrejelzést adnak a feldolgozóipar és a szolgáltatások teljesítményéről. Délután az Egyesült Államokból a folyó fizetési mérleg, a szeptemberi beszerzésimenedzser-index, valamint a Richmond Fed-index lát napvilágot, amelyek mind fontos jelzést adhatnak az amerikai gazdaság állapotáról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,3 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,6 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 41,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 381,54
|0,1%
|1,1%
|1,6%
|9,0%
|10,3%
|70,0%
|S&P 500
|6 693,75
|0,4%
|1,2%
|3,5%
|13,8%
|17,4%
|101,9%
|Nasdaq
|24 761,07
|0,5%
|1,9%
|5,4%
|17,8%
|25,1%
|121,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 493,66
|1,0%
|1,6%
|6,7%
|14,0%
|20,6%
|94,7%
|Hang Seng
|26 344,14
|-0,8%
|-0,4%
|4,0%
|31,3%
|44,3%
|11,1%
|CSI 300
|4 522,61
|0,5%
|-0,2%
|3,3%
|14,9%
|41,3%
|-2,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 527,05
|-0,5%
|-0,9%
|-3,4%
|18,2%
|25,7%
|86,8%
|CAC
|7 830,11
|-0,3%
|-0,8%
|-1,8%
|6,1%
|4,4%
|64,1%
|FTSE
|9 226,68
|0,1%
|-0,5%
|-1,0%
|12,9%
|12,1%
|58,3%
|FTSE MIB
|42 423,18
|0,3%
|-1,5%
|-2,0%
|24,1%
|25,7%
|124,5%
|IBEX
|15 082,5
|-1,2%
|-2,0%
|-2,0%
|30,1%
|28,3%
|126,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 290,13
|-0,8%
|-1,3%
|-5,9%
|25,2%
|35,8%
|207,4%
|ATX
|4 608,87
|-0,4%
|-0,8%
|-3,7%
|25,8%
|27,5%
|116,4%
|PX
|2 303,59
|0,4%
|0,5%
|0,2%
|30,9%
|45,1%
|165,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 990
|-1,4%
|0,0%
|-5,6%
|33,7%
|55,9%
|216,8%
|Mol
|2 720
|-1,9%
|-3,3%
|-7,8%
|-0,4%
|2,4%
|66,4%
|Richter
|10 030
|2,5%
|-1,1%
|-6,2%
|-3,6%
|-6,9%
|54,3%
|Magyar Telekom
|1 820
|-1,5%
|-4,0%
|-7,3%
|42,9%
|78,4%
|395,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,99
|0,0%
|-1,1%
|-1,7%
|-13,0%
|-13,4%
|58,3%
|Arany
|3 725,35
|1,5%
|1,6%
|10,3%
|41,9%
|42,5%
|95,7%
|Devizák
|EURHUF
|388,8800
|-0,5%
|-0,1%
|-1,5%
|-5,5%
|-1,1%
|7,1%
|USDHUF
|330,3432
|-0,6%
|-0,3%
|-1,9%
|-16,8%
|-6,4%
|6,5%
|GBPHUF
|445,3201
|-0,5%
|-1,1%
|-2,4%
|-10,5%
|-5,1%
|12,7%
|EURUSD
|1,1772
|0,1%
|0,1%
|0,5%
|13,7%
|5,6%
|0,6%
|USDJPY
|147,8900
|0,0%
|0,3%
|0,7%
|-5,9%
|2,4%
|40,8%
|GBPUSD
|1,3496
|0,1%
|-0,7%
|-0,2%
|7,8%
|1,6%
|6,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|112 741
|-2,6%
|-2,3%
|-3,6%
|19,4%
|78,4%
|970,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|0,6%
|2,7%
|-2,6%
|-9,7%
|10,8%
|522,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|0,0%
|1,9%
|1,1%
|14,4%
|25,5%
|-637,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,88
|-0,9%
|-2,7%
|-3,6%
|3,9%
|8,5%
|176,3%
