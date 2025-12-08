  • Megjelenítés
Mire számíthatunk a tőzsdéken?
Üzlet

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Portfolio
Gazdasági adatok tekintetében ma a német ipari termelési adat érkezik, amely továbbra is fontos indikátora a régiós ipari konjunktúra alakulásának. Ami a tőzsdei helyzetet illeti: az ázsiai piacokon felemás volt a kép, Európában rossz hangulatú piacnyitásra lehet számítani.
Megosztás

Kisebb esés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,28 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,93 százalékot esett, míg a CSI 300 0,14 százalékos mínuszban áll.
  • Kisebb eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE stagnálhat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,22 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai adatok közül az MNB publikálja az októberi befektetési szolgáltatói kereskedési statisztikákat, később az NGM közli a novemberi államháztartási egyenleget. Nemzetközi szinten a német ipari termelési adat érkezik, amely továbbra is fontos indikátora a régiós ipari konjunktúra alakulásának.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,9 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 57,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 954,99 0,2% 0,5% 1,4% 12,7% 7,1% 58,7%
S&P 500 6 870,4 0,2% 0,3% 1,1% 16,8% 13,1% 85,7%
Nasdaq 25 692,05 0,4% 1,0% 0,3% 22,3% 19,9% 105,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 491,87 -1,1% 0,5% 0,6% 26,6% 28,2% 88,7%
Hang Seng 26 085,08 0,6% 0,9% 0,6% 30,0% 33,4% -2,8%
CSI 300 4 584,54 0,8% 1,3% -0,9% 16,5% 16,9% -9,5%
Európai részvényindexek              
DAX 24 028,14 0,6% 0,8% -0,1% 20,7% 18,0% 80,7%
CAC 8 114,74 -0,1% -0,1% 0,5% 9,9% 10,7% 44,7%
FTSE 9 667,01 -0,5% -0,6% -1,1% 18,3% 15,8% 47,6%
FTSE MIB 43 432,77 -0,2% 0,2% 0,0% 27,0% 25,4% 95,8%
IBEX 16 688,5 -0,3% 1,9% 3,7% 43,9% 37,7% 100,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 922,1 -0,4% -0,5% 1,3% 37,3% 37,4% 177,7%
ATX 5 081,82 -0,2% 1,4% 6,2% 38,7% 42,2% 91,3%
PX 2 526,73 0,6% 1,4% 4,8% 43,6% 47,9% 159,8%
Magyar blue chipek              
OTP 34 100 -0,4% -0,3% 5,0% 57,2% 56,8% 185,1%
Mol 2 950 -0,3% 1,4% 2,1% 8,1% 12,1% 46,3%
Richter 9 620 -0,4% -1,2% -6,3% -7,5% -9,8% 29,0%
Magyar Telekom 1 744 -0,3% -0,8% -1,0% 36,9% 33,5% 357,1%
Nyersanyagok              
WTI 60,23 0,7% 2,8% -0,3% -16,9% -12,2% 30,2%
Brent 63,78 0,8% 0,9% 0,3% -14,7% -11,6% 29,2%
Arany 4 205,42 -0,1% 0,1% 5,7% 60,2% 59,2% 129,3%
Devizák              
EURHUF 381,5500 -0,2% 0,0% -1,3% -7,2% -7,5% 6,5%
USDHUF 327,5670 0,0% -0,3% -2,7% -17,5% -16,1% 11,0%
GBPHUF 437,2549 -0,2% 0,4% -0,4% -12,1% -12,1% 9,9%
EURUSD 1,1648 -0,2% 0,4% 1,5% 12,5% 10,2% -4,1%
USDJPY 154,6350 0,0% -0,9% 0,2% -1,6% 2,9% 48,4%
GBPUSD 1,3343 -0,2% 0,7% 2,3% 6,5% 4,6% -1,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 89 348 -3,0% -1,7% -14,0% -5,3% -7,9% 378,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,12 0,9% 3,0% -0,9% -9,9% -1,5% 324,9%
10 éves német állampapírhozam 2,77 1,1% 4,2% 5,0% 17,0% 31,4% -609,2%
10 éves magyar állampapírhozam 6,96 0,1% -1,4% 0,6% 5,1% 5,8% 201,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Óriási dologra készül Trump, örülhetnek a befektetők

Ez fájhat most igazán a magyar autósoknak

Újra nagyot esett az olaj ára

Címlapkép forrása: Javier Ghersi Todos los derechos reservados.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos csapást szenvedett el az éjjel Ukrajna, 77 ukrán drónt lőttek le az oroszok - Háborús híreink vasárnap
Csődhullámmal fenyeget a kormány által bejelentett útdíjemelés
Az EU felszámolását követeli Elon Musk, miután bírságot kapott a cége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility