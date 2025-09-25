Kéthetes mélyponton járt a forint
A 392 forint feletti szint újabb kéthetes mélypont volt az euróval szemben, most viszot ismét erősödik kissé a magyar fizetőeszköz a bankközi piacon.
Nem tud visszaerősödni a forint
Egyelőre továbbra is 0,1 százalékos gyengüléssel áll a forint az euróhoz képest 391,7-nél. Ezzel továbbra is kéthetes mélypontja közelében ragadt az árfolyam.
A dollárral szemben már 2,5 hetes mélypont közelében mozog a kurzus miután 335,5-335,7 közébe gyengült a magyar deviza.
A dollár egyre magasabban
Az USD/HUF-nál az árfolyam már 334,5 körül mozog, de egy pillanatra még 335,2 fölé is felszúrt.
Ez kell a német gazdaság újraindításához
A német gazdaságkutató-intézetek közös elemzésükben idénre 0,2 százalékos, 2026–2027-ben pedig 1,3-1,4 százalékos növekedést várnak - írta meg a Bloomberg. A szakértők szerint a lassú élénkülést a jövőre induló fiskális lazítócsomag indítja majd meg, eközben viszont a törékeny bizalom, a vámkockázatok és a rossz autóipari kilátások továbbra is komoly kockázatot jelentenek. A kutatók úgy vélik, hogy az állami költekezések csak időleges megoldást jelentenek, fenntarthatóan magasabb növekedéshez strukturális reformokra van szükség.
Vissza is húzták a forintot
A satnya napközbeni erősödését teljesen elveszítette a forint az euróval szemben az amerikai munkaerőpiaci adatok után. Az árfolyam 391,5 fölé szúrt fel, miután a jelek szerint nincs baj az amerikai gazdasággal.
A dollár még gyorsabb felfutásban van, félóra alatt 334,7 fölé ment fel a kurzus, ami majd' 1,5 egységnyi erősödést jelent ezen rövid idő alatt. A dollár az euróhoz képest közel 0,4 százalkot húzott.
Nincs is semmi baj az amerikai gazdasággal
Az amerikai GDP harmadik becslése is meglepetéseket tartogatott, ami átírhatja az amerikai gazdaságról alkotott képünket. Eközben az új munkanélküli segélykérelmek száma, valamint a tartós fogyasztási javak rendelésállománya is kedvező lett.
Az amerikai adatokra várnak a piacok
Az EURHUF továbbra is 390,8 körül mozog, várhatóan az amerikai munkaerőpiaci adatok hozhatnak majd változást.
A dollárhoz képest most már a nyitó szintig ugrott fel az árfolyam, így 333,5-nél jár. Az EUR/USD devizapárnál most erősödésbe kapcsolt a dollár, 0,2 százalékkal van a nyitószint alatt a kurzus.
Kritikus szint közeleg: a szakértők szerint 4,20%-nál dőlhet el a kötvénypiac sorsa
Az amerikai államkötvények hozamai háromhetes csúcsra emelkedtek, miközben a befektetők a Fed tisztviselőinek nyilatkozataira és a gazdasági adatokra figyelnek a kamatpálya előrejelzéséhez – írta meg a Bloomberg.
A magyar kormány fél milliárd eurónyi forrást lapátolt volna ki egy kiskapun át, Brüsszel teljesen befagyasztja a tételeket
Elterjedt, hogy Brüsszel félmilliárd eurót szabadíthat fel Magyarország számára, hogy ezzel biztosítsa a 19. szankciós csomag elfogadását. Valójában arról van szó, hogy a Bizottság engedélyezte az összeg átcsoportosítását a félidős költségvetési felülvizsgálat keretében, majd azonnal be is fagyasztja azt, mivel Magyarország továbbra sem teljesíti az alapvető jogokra vonatkozó uniós feltételeket. Így a magyar kormány formálisan elért egy allokációt, de ténylegesen nem jut hozzá a pénzhez. A több mint 8 milliárd eurót érintő zárolások, az év végén várható 1 milliárdos n+2 szabály szerinti elvonás és a folyamatos migrációs bírság ennél jóval nagyobb veszteséget okoz Magyarországnak.
Picit visszagyengült a forint
Kora délután egyelőre egy minimális visszagyengülés látszik a forintnál: az EURHUF bár ma már járt 390,5-nél is, most az árfolyam 390,75 környékéig jött vissza, de napon belül még így is erősödést láthatunk.
A dollár esetében fél egységnyivel áll jobban a magyar deviza a nyitáshoz képest, 332,7-nél mozog a kurzus.
3300 milliárd eurós adósság nyomása alatt: így egyensúlyoz az új vezér a politikai káosz és a piacok között
Nehéz helyzetben próbálja meggyőzni a befektetőket a költségvetési hiány kezeléséről a francia kormány – jelentette a Bloomberg.
Most két szintet érdemes figyelni
Az euró-forint árfolyam tegnap felfelé tört ki a korábbi szűk kereskedési sávból, így vételi jelzés érkezett a piacról. A technikai kép alapján a következő fontos szint a 30 napos mozgóátlagnál, amely 392,95 forintnál található, és áttörése esetén meghatározó ellenállást jelenthet a további emelkedés szempontjából, míg a támaszszint az elmúlt napok alapján 389,8-nál látszik.
A régióban sem teljesít rosszul a forint
Megrántották délelőtt a befektetők a lengyel zloty árfolyamát, amely 10 óra környékén 92 közelébe emelkedett. Azóta a piacon megmutatkozott a hazai fizetőeszköz általános erősödése, így a jegyzés visszatért a reggeli 91,7-es szintre.
A cseh koronával szemben még jobban erősödik a magyar deviza, bár a reggeli szinthez képest ezen a piacon sem mozdult sokat az árfolyam. A korona egysége most 16,09 forintba kerül.
Ismét erősödik a forint
390,55-ig erősödött a forint az euróval szemben, miközben a dollár árfolyama - szintén mutatva a hazai fizetőeszköz felértékelődését - már 332,5 alatt van.
Megtartotta szokásos kamatdöntő ülését a Svájci Nemzeti Bank (SNB), amely a várakozásoknak megfelelően 0 százalékon tartotta az irányadó kamat mértékét. A bejelentésre a frank enyhén erősödni kezdett a dollárral, az euróval és az angol fonttal szemben is, de az elmúlt másfél órában bekövetkező piaci korrekció eredményeképp az árfolyam mindhárom piacon visszatért a reggeli szintekre.
A forinterősödés viszont a svájci frankkal szemben is megfigyelhető, itt a 10 óra körüli napi csúcs után az árfolyam már 1,5 forintot csökkent és jelenleg 418,2 körül ingadozik.
Megmenekült Európa egyik legfejlettebb gazdasága
A Svájci Nemzeti Bank (SNB) csütörtökön nulla százalékon tartotta irányadó kamatát, miközben figyelmeztetett, hogy Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámok rontották a gazdaság 2026-os kilátásait.
Tovább szárnyal a forint
Nagyjából 1 forinttal esett az euró árfolyama az elmúlt fél órában, amely jelenleg már 391 alatt jár. A hazai fizetőeszköz a dollárral szemben is komoly erősödést mutat, a kurzus az elmúlt percekben már 333 alá is benézett.
Figyelmeztetnek a hitelminősítők: a geopolitikai feszültség tönkreteheti a régió legerősebb gazdaságát
A múlt heti kilátásrontás után ismét aggasztó gondolatokat fogalmazott meg a Moody's hitelminősítő Lengyelországgal kapcsolatban - adta hírül a Bloomberg. Az ügynökség álláspontja szerint bár a lengyel gazdaság növekedése idén és jövőre is 3 százalék felett maradhat, a NATO és Oroszország közti geopolitikai konfliktus eszkalációja esetén komoly válságra készülhet a közép-kelet-európai ország. A kis valószínűségű, de jelentős kockázatokat hordozó forgatókönyv gyengülő devizáról, megakadó tőkebeáramlásról és beruházásról, valamint a hitelkockázat emelkedéséről szól.
Visszanyerte erejét a forint
A délelőtt elinduló forintgyengülést az elmúlt percekben azzal megegyező mértékű piaci korrekció követte, így az euró árfolyama a reggeli 391,5-ös szintre mérséklődött, miközben a dollár jegyzése 333,5 környékén ingadozik.
Kormányinfó: Magyarország hatalmas veszélybe kerülhet az orosz energiaimport ellehetetlenítése miatt
A kormány döntött a fegyverpénz újabb kifizetéséről, amelyet a rendőrök, katonák, pénzügyőrök, nemzetbiztonsági dolgozók, valamint a határvadászok és tisztjelöltek is megkapnak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy január 1-jétől a 30–40 év közötti, kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentességet élvezhetnek, miközben az adókedvezmények mértéke is jelentősen emelkedik. A miniszter beszélt arról is, hogy az orosz energiáról való leválás Magyarország és Szlovákia gazdaságát fenyegeti leginkább az IMF szerint. Emellett a kormány intézkedéseket hozott az aranyszínű sárgaság megfékezésére, amely a magyar szőlőállományt pusztítja, és már az ország többségét érinti. A Portfolio élőben tudósít a kormányinfón elhangzott legfontosabb gazdasági hírekről és közlésekről.
Hervatag növekedés, jövőre is cél feletti infláció – így látja a gazdaságot az MNB
A Magyar Nemzeti Bank idén 0,6%-os GDP-növekedést vár, az infláció 4,6%-os lehet. A jegybank mai, Inflációs jelentéséről szóló sajtótájékoztatóján arról ad képet, hogy hogyan látja a magyar gazdaságot. Szerintük az árrésstopok jelenleg 1,5 százalékponttal mérséklik a drágulást. A hazai inflációs várakozások továbbra is extrém magasan vannak, ebből is látszik, hogy az emlékezetekből is ki kell törölni a korábbi magas áremelkedést.
Gyengülésnek indult a forint
A reggeli 391,5-ös szintről 391,9 közelébe gyengült a forint euróval szembeni árfolyama. Eközben a hazai fizetőeszköz a dollárral szemben is leértékelődik, a zöldhasú egysége most 333,7 forintba kerül.
Közép-Európa az idei év vesztese növekedési szempontból
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) több mint egy év után először emelte 2025-ös növekedési előrejelzését, de figyelmeztetett, hogy a vámok és háborúk hatásai visszafogják majd a 2026-os bővülést. A hitelintézet jelentésében kiemelte, hogy az idei gazdasági kilátások a szokásosnál is vegyesebbek, lefelé elsősorban a közép-kelet-európai országok (így Magyarország) lóg ki, míg a legnagyobb bővülés Törökországban és Közép-Ázsiában várható.
Egyelőre stagnálgat az árfolyam
Az euróhoz képest gyakorlatilag nem változott a forintkurzus, 391,4-391,5 környékén, minimális gyengülésben van.
A dollár esetében egy elhanyagolható erősödés látszik, 333,3-nál mozog a váltás.
Meglepő adatok: a magyar gazdaság kétszer akkora eredményt ért el, mint amire számítottak
Magyarország külső egyensúlya a vártnál erősebb lett a második negyedévben, a folyó fizetési mérleg 1,39 milliárd eurós többlettel zárt, jócskán felülmúlva az elemzői várakozásokat. A nettó finanszírozási képesség 1,8 milliárd euróra emelkedett, miközben a nemzetközi tartalékok is jelentősen nőttek. Ugyanakkor a közvetlentőke-befektetések terén 1,03 milliárd eurós nettó tőkekiáramlás történt, vagyis több tőke hagyta el az országot, mint amennyi beérkezett. Ez arra utal, hogy bár a külső mérleg egyelőre kedvező, a befektetői bizalom gyengülése kockázatot jelenthet a következő negyedévekben.
Saját kriptopénzt vezet be kilenc európai nagybank
Kilenc európai bank összefogott egy euró alapú stablecoin létrehozására, hogy alternatívát kínáljanak a dollár által dominált piacon - írta a Bloomberg. A fizetési piac legfontosabb trendjeiről és innovációiról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Kulcsszinten a forint, de most jöhet csak az igazi nagy fordulat
A forint szerdán gyengélkedett, nap közben a 392-es szint közelébe gyengült az euróval szemben, ami közel kéthetes mélypontnak felel meg. Estére 391,40 körül stabilizálódott a jegyzés, így a hazai fizetőeszköz nem tudott érdemben erősödni. A dollár eközben fél százalékkal erősödött az euróval szemben, ami nyomást gyakorolt a régiós devizákra: a forint mellett a cseh korona és a lengyel zloty is gyengült, bár a magyar deviza valamivel nagyobb mértékben esett vissza. A dollár-forint árfolyam már 333 felett járt, a forint így relatív alulteljesítő volt a térségben.
Csütörtök reggel a dollár árfolyama stabil maradt, miközben a befektetők mérlegelik a Federal Reserve óvatos kamatcsökkentési kilátásait és várják a gazdasági adatokat, amelyek rávilágíthatnak a vámok hatásaira és a kamatlábak jövőbeli alakulására.
A kereskedők az év hátralévő két ülésére 43 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak be, bár a Fed tisztviselői, köztük Jerome Powell elnök jelezték, hogy sok múlik a közelgő gazdasági adatokon.
A jövőbeli lazítással kapcsolatos bizonytalanság miatt a piac már nem árazza be teljes mértékben a novemberi kamatvágást.
Az euró 1,1752 dolláron állt, 0,12%-kal erősödve az ázsiai órákban, miután az előző napon 0,6%-ot esett.
Az angol font 1,3464 dolláron állt, szintén 0,6%-os szerdai csökkenést követően. A dollárindex, amely az amerikai valuta értékét hat másik devizával szemben méri, enyhén csökkent 97,744-re, de közel maradt a szeptember 11. óta látott legmagasabb szintjéhez.
A figyelem most az amerikai gazdasági adatokra összpontosul, beleértve a Fed által preferált inflációs mutatót, a pénteken érkező PCE-jelentést és a második negyedéves GDP végleges becslését csütörtökön, miközben a kormányzati leállás lehetősége is fenyeget.
A befektetők különösen kíváncsiak a Donald Trump által bevezetett átfogó vámok hatására, amelyek felforgatták a globális kereskedelmi rendet.
Az eddigi adatok még nem mutatják teljes mértékben a vámok árszínvonalra és a gazdaságra gyakorolt hatását.
A jen erősödött, miután a Bank of Japan júliusi ülésének jegyzőkönyve szerint egyes testületi tagok a kamatemelések folytatását szorgalmazták. A szeptemberi ülésen a BOJ változatlanul hagyta a kamatokat, de két ellenszavazattal, ami arra utal, hogy a kamatemelések nincsenek messze. A piacok mintegy 50% esélyt látnak a kamatemelésre a BOJ október 29-30-i következő ülésén.
A svájci frank stabilan 0,7948 dolláron állt a Svájci Nemzeti Bank mai ülése előtt, ahol várhatóan nulla százalékon tartják az alapkamatot, ami 2023 vége óta az első szünet lenne.
Csütörtök reggel a forint viszonylag stabilan kezdett az euróval szemben, 391,35 környékén nyitott az árfolyam, majd röviddel nyolc óra után 391,52-nél járt. A jegyzés nap elején a 391,58-as csúcs és a 390,94-es mélypont között mozgott,
vagyis továbbra is a 391-es kulcsszint közelében ingadozott.
A dollárral szemben a forint szintén nyugodt kereskedéssel indított, 333,37-nél nyitott az árfolyam, ami kora reggel enyhén lejjebb, 333,26-ra süllyedt. A jegyzés eddig a 333,50-es szint és a 332,89-es mélypont között mozgott, így a nap első óráiban nem látszik jelentősebb irányváltás.
Csütörtök délelőtt érkeznek a fontosabb magyar makroadatok: a KSH közli az augusztusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi statisztikákat, míg az MNB több jelentést is publikál, köztük a háztartások hitelállományáról, a negyedéves fizetési mérlegről és a 2024-es FDI-adatokról. Ezek mind árnyalhatják a forint kilátásait, főleg a fizetési mérleg és a külföldi működőtőke alakulása. Emellett kora reggel az EU-ból is érkezik adat az augusztusi újautó-értékesítésekről.
Délután az Egyesült Államokra figyelnek majd a piacok: ekkor jelenik meg a második negyedéves GDP végleges értéke, valamint a legfrissebb heti munkanélküliségi kérelmek száma. Ezek a dollár árfolyamán keresztül szintén hatással lehetnek a forintra és a nemzetközi hangulatra.
