Egekben az olaj és a gáz ára - Összeomlóban az arany és az ezüst

A német DAX már 2,2, az angol FTSE és a francia CAC pedig egyaránt 1,6-1,6 százalékos mínuszban van.

Az esés széles körű, de a DAX komponensei közül különösen a ciklikus szektorok teljesítenek gyengén. A legnagyobb nyomás az ipari és gépipari vállalatokon látható. Szintén jelentős a gyengülés az elektronikai és félvezető szektorban. De esnek a bankpapírok és az autógyártók is.

A defenzívebb szektorok valamivel stabilabbak: a Deutsche Telekom és az SAP árfolyama csak mérsékelten csökken, miközben a közműcégek is kisebb mínuszban kereskednek.