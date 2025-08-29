  • Megjelenítés
Mi várható ma a tőzsdéken?
Üzlet

Mi várható ma a tőzsdéken?

Portfolio
Ázsiában többnyire estek a tőzsdék péntek reggel, ezt követően pedig óvatos emelkedésre van kilátás az európai piacokon.

Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma reggel a júliusi külkereskedelmi adat érkezik, emellett Európából jönnek lényeges bejelentések, egyrészt a francia GDP-adat, másrészt pedig a német inflációs statisztika, melyek akár a devizapiacon is vethetnek hullámokat.
Itt vannak a 4iG friss számai: mutatjuk, hogy teljesít a legújabb üzletág

Növekedett a 4iG nettó árbevétele és EBITDA-ja 2025 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest – derül ki a cég által ma reggel közzétett gyorsjelentésből. Az eredmény növekedését a távközlési, illetve informatikai üzletágak javuló működési hatékonysága biztosította, a most épülő űr-és védelmi szegmens egyelőre veszteséges az EBITDA szintjén.

Gondok vannak az egyik legnépszerűbb kriptotőzsdével

A Binance kriptotőzsde pénteken bejelentette, hogy a határidős kereskedés átmenetileg nem elérhető a platformján.

Megjött a jelzés: az elemzők szerint közel 50 százalékot emelkedhet ez a részvény

Nincs hiány izgalmakból a tőzsdéken: miközben a befektetők épp az Nvidia gyorsjelentését és a Federal Reserve közelgő kamatvágásait árazzák, több izgalmas befektetési lehetőség is kínálkozik. Ezek közül mutatunk egyet: a Bank of America szerint ugyanis van egy részvény, melynek részvényei sokkal többet érhetnek, és ez a papír lehet a következő hónapok sztárja. Lássuk, melyik részvényről is van szó, és hogy mit érdemes tudni erről a befektetésről.

Kis mozgások várhatóak

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,61 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,61 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,07 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,09 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,41 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,14 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,03 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,12 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a júliusi külkereskedelmi adat érkezik, emellett Európából jönnek lényeges bejelentések, egyrészt a francia GDP-adat, másrészt pedig a német inflációs statisztika, melyek akár a devizapiacon is vethetnek hullámokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,2 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 30,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 636,9 0,2% 1,9% 1,8% 7,3% 11,1% 59,3%
S&P 500 6 501,86 0,3% 2,1% 1,8% 10,5% 16,3% 85,3%
Nasdaq 23 703,45 0,6% 2,4% 1,5% 12,8% 22,5% 97,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 828,79 0,7% 0,5% 4,5% 7,4% 11,6% 87,2%
Hang Seng 24 998,82 -0,8% -0,4% -2,2% 24,6% 41,3% -1,7%
CSI 300 4 463,78 1,8% 4,1% 7,9% 13,4% 35,8% -7,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 039,92 0,0% -1,0% 0,3% 20,7% 28,0% 84,5%
CAC 7 762,6 0,2% -2,2% -0,5% 5,2% 2,4% 55,2%
FTSE 9 216,82 -0,4% -1,0% 1,5% 12,8% 10,5% 54,6%
FTSE MIB 42 447,1 0,2% -1,3% 4,2% 24,2% 25,3% 113,9%
IBEX 15 071,4 0,3% -1,5% 6,0% 30,0% 33,0% 111,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 103 752 -0,5% -2,2% 2,4% 30,8% 42,4% 197,8%
ATX 4 652,04 0,0% -3,3% 2,0% 27,0% 25,7% 106,5%
PX 2 282,42 -0,2% -1,2% 2,8% 29,7% 45,0% 151,3%
Magyar blue chipek              
OTP 29 780 -0,8% -3,0% 4,7% 37,3% 62,7% 192,2%
Mol 2 950 -0,5% -1,9% -3,9% 8,1% 8,5% 76,6%
Richter 10 490 -0,3% -2,4% 0,4% 0,9% -1,5% 45,7%
Magyar Telekom 1 960 0,3% -1,0% 12,0% 53,8% 92,5% 447,5%
Nyersanyagok              
WTI 64,96 0,7% 0,6% -4,2% -10,3% -13,9% 51,2%
Brent 68,68 0,9% 1,5% -2,1% -8,1% -13,1% 52,2%
Arany 3 411,68 0,7% 2,2% 3,1% 30,0% 36,1% 73,5%
Devizák              
EURHUF 396,9500 -0,1% 0,2% -0,2% -3,5% 0,9% 12,1%
USDHUF 340,1311 -0,7% -0,3% -0,4% -14,4% -3,8% 14,3%
GBPHUF 458,9951 -0,1% 0,2% 0,1% -7,8% -1,6% 15,6%
EURUSD 1,1671 0,7% 0,5% 0,3% 12,7% 4,9% -1,9%
USDJPY 147,8650 0,0% -0,2% -0,3% -5,9% 2,3% 40,4%
GBPUSD 1,3513 0,4% 0,6% 0,7% 7,9% 2,3% 1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 112 581 1,2% 0,1% -4,6% 19,3% 90,7% 875,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,19 -0,8% -2,9% -5,1% -8,4% 9,0% 484,4%
10 éves német állampapírhozam 2,65 0,1% -2,1% 0,2% 12,3% 20,9% -699,1%
10 éves magyar állampapírhozam 7,15 0,1% 0,7% 0,7% 8,0% 11,5% 203,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Jackyenjoyphotography

Két titokozatos nagy ügyfél kezében van az Nvidia jövője?

Az Nvidia bevételének 39%-át két nagy ügyfél adta a júliusban záruló negyedévben, ami aggályokat vet fel a chipgyártó ügyfélkörének koncentrációjával kapcsolatban - közölte a Cnbc.

