Mire számíthatunk a tőzsdéken?
Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Ami a ma érkező adatokat illeti, délelőtt a német Ifo hangulatindex adatai jelennek meg, amelyek a német gazdaság kilátásainak fontos mutatói és Magyarország gazdasági kapcsolatai miatt is fontosak lehetnek. Délután pedig az Egyesült Államokból az augusztusi ingatlanértékesítési és jelzáloghitel-adatokat teszik közzé, amelyek a lakáspiac állapotát jelzik. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken jó hangulatú kereskedést láthatunk, Európában pedig kisebb eséssel indulhat a nap.
Egyedi technológiai részvényekben elementáris erejű árfolyamemelkedéseket láthattunk idén szeptemberben. Egy-egy jó hírre bibliai mértékű büntetést mér a piac a lemaradó és short pozícióban ülő befektetőkre. A leglátványosabb példa a szeptember 9-i Oracle gyorsjelentés, amely sokak számára intő jel lehetett. Könnyen elképzelhető, hogy most kezdődik el a látványos törülköző-bedobás azok részéről, akik eddig kimaradtak a mesterséges intelligencia sztoriból. Lehet, hogy valóban most indul az AI-sztori mánia szakasza?

Jóváhagyta az MNB a 4iG űr-és védelmi leányvállalatának nyilvános vételi ajánlatát a Rába részvényeire, ennek kapcsán a Rába igazgatósága véleményezte az ajánlatot – derül ki a tegnap zárás után publikált közleményekből.

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,7 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,45 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,24 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,84 százalékot emelkedett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,2 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,1 százalékot eshet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,14 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,15 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a Magyar Nemzeti Bank közzéteszi az augusztusi hitelintézeti statisztikai mérleget és eredményeket, amelyekből képet kaphatunk a bankrendszer helyzetéről. Japánból érkeznek a szeptemberi bmi-adatok és az augusztusi gépipari rendelésállomány, míg délelőtt a német Ifo hangulatindex adatai jelennek meg, amelyek a német gazdaság kilátásainak fontos mutatói és Magyarország gazdasági kapcsolatai miatt is fontosak lehetnek. Délután az Egyesült Államokból az augusztusi ingatlanértékesítési és jelzáloghitel-adatokat teszik közzé, amelyek a lakáspiac állapotát jelzik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 44,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,6 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 43,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 292,78 -0,2% 1,2% 1,4% 8,8% 9,9% 73,0%
S&P 500 6 656,92 -0,6% 0,8% 2,9% 13,2% 16,4% 105,7%
Nasdaq 24 580,17 -0,7% 1,3% 4,6% 17,0% 23,8% 126,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 45 493,66 0,0% 1,3% 6,7% 14,0% 20,6% 94,9%
Hang Seng 26 159,12 -0,7% -1,1% 3,2% 30,4% 43,4% 10,2%
CSI 300 4 519,78 -0,1% -0,1% 3,2% 14,9% 40,7% -2,8%
Európai részvényindexek              
DAX 23 611,33 0,4% 1,2% -3,1% 18,6% 25,3% 86,8%
CAC 7 872,02 0,5% 0,7% -1,2% 6,7% 4,8% 63,9%
FTSE 9 223,32 0,0% 0,3% -1,1% 12,9% 11,7% 56,3%
FTSE MIB 42 477,76 0,1% -0,1% -1,9% 24,3% 26,1% 124,4%
IBEX 15 158,2 0,5% 0,0% -1,5% 30,7% 28,5% 127,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 98 804,69 -0,5% -1,1% -6,4% 24,6% 35,2% 203,9%
ATX 4 641,44 0,7% 1,4% -3,0% 26,7% 29,1% 119,8%
PX 2 307,52 0,2% 1,3% 0,3% 31,1% 46,0% 167,8%
Magyar blue chipek              
OTP 28 580 -1,4% -1,5% -7,0% 31,8% 54,4% 214,8%
Mol 2 704 -0,6% -3,4% -8,3% -1,0% 2,7% 67,1%
Richter 10 030 0,0% 1,4% -6,2% -3,6% -7,6% 47,5%
Magyar Telekom 1 834 0,8% -1,4% -6,6% 44,0% 76,3% 398,4%
Nyersanyagok              
WTI 63,76 1,2% -1,7% -0,5% -12,0% -10,6% 60,5%
Brent 67,65 1,6% -1,3% -0,2% -9,5% -8,9% 61,7%
Arany 3 779,06 1,4% 2,6% 11,9% 43,9% 43,8% 102,2%
Devizák              
EURHUF 389,8550 0,3% 0,1% -1,2% -5,2% -1,2% 6,6%
USDHUF 330,4976 0,0% 0,5% -1,9% -16,8% -6,8% 5,5%
GBPHUF 446,3450 0,2% -0,4% -2,2% -10,3% -5,9% 11,9%
EURUSD 1,1796 0,2% -0,5% 0,7% 13,9% 6,0% 1,0%
USDJPY 147,8800 0,0% 0,9% 0,7% -5,9% 2,9% 40,4%
GBPUSD 1,3525 0,2% -1,0% 0,0% 8,0% 1,3% 6,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 112 025 -0,6% -4,1% -4,2% 18,7% 76,9% 994,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,09 -1,0% 1,9% -3,6% -10,6% 9,4% 505,6%
10 éves német állampapírhozam 2,71 0,1% 2,1% 1,2% 14,6% 28,6% -638,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,85 -0,4% -2,4% -4,1% 3,5% 7,9% 165,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
