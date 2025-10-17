Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Nagy könnyítést kapnak a vámok alól a hónapok óta lobbizó autógyártók
Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium várhatóan további öt évvel meghosszabbítja azt a rendszert, amely mérsékli az autógyártók importált alkatrészek után fizetendő vámterheit. A bejelentés akár már pénteken érkezhet, és a teherautó-import vámjainak formális bevezetését is rögzítheti.
Rossz a nemzetközi hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,25 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,61 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,47 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,83 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,59 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,44 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,47 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
A magyar adatok közül ma a KSH augusztusi kereseti statisztikái is megjelennek, amelyek megmutatják, hogy alakul a reálbér-növekedés az infláció enyhülésével párhuzamosan, míg szombaton az MNB közli szeptemberi nemzetközi tartalékadatait.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 62,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 952,24
|-0,7%
|-0,9%
|0,4%
|8,0%
|6,7%
|60,6%
|S&P 500
|6 629,07
|-0,6%
|-1,6%
|0,3%
|12,7%
|13,5%
|90,3%
|Nasdaq
|24 657,24
|-0,4%
|-1,8%
|1,6%
|17,3%
|22,2%
|108,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 277,74
|1,3%
|-0,6%
|7,5%
|21,0%
|23,2%
|106,2%
|Hang Seng
|25 888,51
|-0,1%
|-3,2%
|-2,1%
|29,1%
|27,6%
|6,2%
|CSI 300
|4 618,42
|0,3%
|-1,9%
|2,1%
|17,4%
|20,5%
|-3,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 272,19
|0,4%
|-1,4%
|4,0%
|21,9%
|24,9%
|88,0%
|CAC
|8 188,59
|1,4%
|1,8%
|4,7%
|10,9%
|9,3%
|65,9%
|FTSE
|9 436,09
|0,1%
|-0,8%
|2,6%
|15,5%
|13,3%
|59,4%
|FTSE MIB
|42 374,18
|1,1%
|-1,0%
|-0,3%
|24,0%
|22,3%
|118,5%
|IBEX
|15 645,8
|0,5%
|0,4%
|3,2%
|34,9%
|30,4%
|128,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|103 065,5
|0,2%
|1,7%
|3,2%
|29,9%
|37,1%
|210,2%
|ATX
|4 675,21
|0,0%
|-1,2%
|2,1%
|27,6%
|29,4%
|113,0%
|PX
|2 378,53
|-0,2%
|0,7%
|4,4%
|35,1%
|47,5%
|174,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 630
|0,7%
|3,2%
|5,6%
|41,2%
|58,0%
|215,8%
|Mol
|2 758
|0,3%
|0,1%
|-1,5%
|1,0%
|4,5%
|65,6%
|Richter
|10 220
|-0,5%
|-1,8%
|3,3%
|-1,7%
|-7,8%
|54,8%
|Magyar Telekom
|1 800
|-0,6%
|1,6%
|-3,2%
|41,3%
|65,1%
|409,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,29
|-1,3%
|-6,5%
|-10,2%
|-19,5%
|-17,9%
|43,1%
|Brent
|61,14
|-1,4%
|-6,4%
|-10,8%
|-18,2%
|-17,4%
|42,3%
|Arany
|4 269,82
|1,7%
|6,1%
|15,9%
|62,6%
|59,9%
|124,3%
|Devizák
|EURHUF
|389,2750
|-0,2%
|-0,5%
|-0,1%
|-5,4%
|-3,1%
|6,8%
|USDHUF
|333,3690
|-0,7%
|-1,3%
|1,4%
|-16,1%
|-9,7%
|7,2%
|GBPHUF
|448,1550
|-0,3%
|-0,4%
|0,0%
|-9,9%
|-6,6%
|11,6%
|EURUSD
|1,1677
|0,5%
|0,8%
|-1,5%
|12,8%
|7,3%
|-0,4%
|USDJPY
|151,4
|0,0%
|-1,1%
|3,3%
|-3,7%
|1,2%
|43,6%
|GBPUSD
|1,3435
|0,5%
|0,8%
|-1,6%
|7,3%
|3,3%
|3,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|108 206
|-2,3%
|-11,1%
|-7,4%
|14,6%
|60,0%
|855,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,96
|-1,6%
|-4,1%
|-1,4%
|-13,5%
|-1,4%
|432,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,53
|0,4%
|-5,1%
|-4,7%
|6,9%
|16,1%
|-506,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,86
|0,4%
|-0,1%
|-2,3%
|3,6%
|5,7%
|199,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
