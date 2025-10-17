  • Megjelenítés
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
Eséssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék, különösen a regionális bankokat ütötték, miután kérdések merültek fel ezek hitelgyakorlataival, illetve a rendszerben lappangó rossz hitelekkel kapcsolatban. A Wall Street-i esést lekövették az ázsiai tőzsdék is, szinte minden piacon esést lehetett látni, részben az USA-Kína kereskedelmi feszültségek újraéledése miatt. Ami Európát illeti, a határidős indexek állása alapján a globális kockázatkerülő hangulat itt is éreztetheti majd a hatását, így mínuszban kezdhetnek a vezető indexek.
Nagy könnyítést kapnak a vámok alól a hónapok óta lobbizó autógyártók

Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium várhatóan további öt évvel meghosszabbítja azt a rendszert, amely mérsékli az autógyártók importált alkatrészek után fizetendő vámterheit. A bejelentés akár már pénteken érkezhet, és a teherautó-import vámjainak formális bevezetését is rögzítheti.

Rossz a nemzetközi hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,25 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,61 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,47 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,83 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,59 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,44 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,47 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

A magyar adatok közül ma a KSH augusztusi kereseti statisztikái is megjelennek, amelyek megmutatják, hogy alakul a reálbér-növekedés az infláció enyhülésével párhuzamosan, míg szombaton az MNB közli szeptemberi nemzetközi tartalékadatait.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,7 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 62,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 952,24 -0,7% -0,9% 0,4% 8,0% 6,7% 60,6%
S&P 500 6 629,07 -0,6% -1,6% 0,3% 12,7% 13,5% 90,3%
Nasdaq 24 657,24 -0,4% -1,8% 1,6% 17,3% 22,2% 108,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 277,74 1,3% -0,6% 7,5% 21,0% 23,2% 106,2%
Hang Seng 25 888,51 -0,1% -3,2% -2,1% 29,1% 27,6% 6,2%
CSI 300 4 618,42 0,3% -1,9% 2,1% 17,4% 20,5% -3,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 272,19 0,4% -1,4% 4,0% 21,9% 24,9% 88,0%
CAC 8 188,59 1,4% 1,8% 4,7% 10,9% 9,3% 65,9%
FTSE 9 436,09 0,1% -0,8% 2,6% 15,5% 13,3% 59,4%
FTSE MIB 42 374,18 1,1% -1,0% -0,3% 24,0% 22,3% 118,5%
IBEX 15 645,8 0,5% 0,4% 3,2% 34,9% 30,4% 128,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 103 065,5 0,2% 1,7% 3,2% 29,9% 37,1% 210,2%
ATX 4 675,21 0,0% -1,2% 2,1% 27,6% 29,4% 113,0%
PX 2 378,53 -0,2% 0,7% 4,4% 35,1% 47,5% 174,3%
Magyar blue chipek              
OTP 30 630 0,7% 3,2% 5,6% 41,2% 58,0% 215,8%
Mol 2 758 0,3% 0,1% -1,5% 1,0% 4,5% 65,6%
Richter 10 220 -0,5% -1,8% 3,3% -1,7% -7,8% 54,8%
Magyar Telekom 1 800 -0,6% 1,6% -3,2% 41,3% 65,1% 409,9%
Nyersanyagok              
WTI 58,29 -1,3% -6,5% -10,2% -19,5% -17,9% 43,1%
Brent 61,14 -1,4% -6,4% -10,8% -18,2% -17,4% 42,3%
Arany 4 269,82 1,7% 6,1% 15,9% 62,6% 59,9% 124,3%
Devizák              
EURHUF 389,2750 -0,2% -0,5% -0,1% -5,4% -3,1% 6,8%
USDHUF 333,3690 -0,7% -1,3% 1,4% -16,1% -9,7% 7,2%
GBPHUF 448,1550 -0,3% -0,4% 0,0% -9,9% -6,6% 11,6%
EURUSD 1,1677 0,5% 0,8% -1,5% 12,8% 7,3% -0,4%
USDJPY 151,4 0,0% -1,1% 3,3% -3,7% 1,2% 43,6%
GBPUSD 1,3435 0,5% 0,8% -1,6% 7,3% 3,3% 3,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 108 206 -2,3% -11,1% -7,4% 14,6% 60,0% 855,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,96 -1,6% -4,1% -1,4% -13,5% -1,4% 432,1%
10 éves német állampapírhozam 2,53 0,4% -5,1% -4,7% 6,9% 16,1% -506,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,86 0,4% -0,1% -2,3% 3,6% 5,7% 199,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Túl erős vagy túl gyenge? Hol van a forint helye valójában?

Meglepő fordulat: most nem azért fordul el a világ Amerikától, amiért gondolnád

Újra nagyot esett az olaj ára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

