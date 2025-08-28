Fontos adat érkezik ma - Mit csinálnak a tőzsdék?

Számos cég sok mindenre képes lenne azért, hogy olyan eredményeket szállítson negyedévről-negyedévre, mint az Nvidia. Viszont a céggel szembeni magas elvárások egyben azt is jelentik, hogy egyszerűen nincs tere hibázni a chipgyártónak. Hiába lett jobb a vártnál a bevétel, a profit, és az előrejelzés is, az adatközpont üzletág valamivel gyengébb teljesítményt nyújtott a várakozásoknál, erre pedig rögtön elkezdték büntetni a részvényt. Ott van ráadásul a kínai sztori is, ami továbbra is jelentős bizonytalansági faktort jelent a vállalat számára.